Generatia Millennials devine pesimista. In 2017 tinerii isi doresc stabilitate si angajamente pe termen lung

In timp ce tinerii din pietele emergente sunt mai optimisti - aproape trei sferturi dintre acestia cred ca vor trai mai bine decat parintii lor, atat din punct de vedere financiar (71%), cat si emotional (62%), potrivit unui raport Deloitte Millennial Survey.Nesiguranta este una dintre cauzele pentru care tot mai multi millennials isi doresc un loc de munca stabil. In 2016, "prapastia loialitatii" dintre cei care se vedeau parasind compania in urmatorii doi ani si cei care anticipau ca vor sta cel putin cinci ani era de 17%. In 2017, proportia celor care cred ca vor parasi repede compania pentru care lucreaza a scazut la 7%."Pesimismul generatiei Y arata o schimbare a prioritatilor personale. Cu patru ani in urma, schimbarile climatice si deficitul de resurse erau principalele preocupari ale generatiei Y. Anul acesta, crimele, coruptia, conflictele armate si tensiunile politice ii nelinistesc pe tineri, afectandu-le atat viata personala, cat si cea profesionala", sustine Punit Renjen, CEO Deloitte Global.Concluziile raportului:Reprezentantii generatiei Y din pietele emergente sunt mai optimisti decat cei din pietele dezvoltate. Statele Unite sunt singura tara in care majoritatea respondentilor cred ca o vor duce mai bine decat parintii lor.Dupa un an marcat de tulburari politice si sociale, generatia Y cauta stabilitate la locul de munca, aproape doua treimi dintre respondenti preferand angajamentele de lunga durata ]n locul celor de liberi profesionisti. Valorile organizatiei aduc si alte beneficii in afara de retentia angajatilor. Reprezentantii generatiei Y care raman mai mult timp alaturi de o companie impartasesc valorile acesteia si sunt mai multumiti de aspiratiile organizatiei.. Pentru generatia Y automatizarea ofera oportunitati pentru sarcini mai creative si invatarea de noi aptitudini. Cu toate acestea, 40% dintre respondenti cred ca automatizarea le ameninta locurile de munca, iar 44% dintre ei se asteapta ca aptitudinile lor sa fie mai putin cautate. Pentru jumatate dintre tinerii profesionisti locul de munca a devenit impersonal si mai putin uman.Generatia Y considera ca flexibilitatea la locul de munca imbunatateste performanta organizatiei, aduce beneficii personale si creeaza loialitate fata de companie.Generatia Y nu sustine liderii radicali sau cu pozitii divergente, care opteaza pentru o transformare radicala in locul uneia graduale. Tinerii se simt mai confortabil cu o abordare directa, atat in mediul profesional, cat si in cel politic.Generatia Y este divizata intre cei care cred ca politica si afacerile pot lucra bine impreuna (49%) si cei care cred contrariul (48%).. Sase din zece respondenti cred ca generatia Z (avand 18 ani sau mai putin) va avea un impact pozitiv la locul de munca, datorita abilitatii de a gandi creativ si cunostintelor IT.Studiul Deloitte Millennial Survey s-a desfasurat in septembrie 2016, in 30 de tari, si se bazeaza pe raspunsurile a peste 8.000 de reprezentanti ai generatiei Y. Respondentii sunt nascuti dupa 1982, sunt licentiati si angajati cu norma intreaga, predominant in cadrul unor companii private avand peste 100 de angajati.