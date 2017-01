Managerul Ilan Laufer, in echipa de conducere a Ministerului pentru Mediul de Afaceri

Omul de afaceri a detinut in Romania firma de consultanta in imobiliare H&L Retail Group, iar in Republica Moldova este cunoscut drept partener oficial al unui om de afaceri de acolo, Alexandru Pincevschii, presedintele holdingului "Elita-5", care activeaza in in vanzari auto, imobiliare, comert.La Chisinau, Laufer a coordonat relansarea Centrului Comercial "Grand Hall" si s-a implicat si in afaceri cu cosmetice.Potrivit presei, Ilan Laufer este nascut in Romania, dar a trait si in Israel. In timpul liber, Ilan Laufer concureaza in curse sportive de motociclism.Miercuri a mai fost numit tot intr-o functie de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat si Marin Florian, presedintele organizatiei de tineret a Blocului National Sindical.Cei doi se alatura astfel ministrului Florin Jianu in echipa de conducere a acestui minister.