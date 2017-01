O firma de recrutare din Romania sustine ca "salariul nu este cel mai important" pentru angajatii de pana in 37 de ani. Firmele recruteaza tineri pe Facebook

mediul organizational,

pachetul de beneficii extrasalariale,

flexibilitatea programului de lucru,

existenta oportunitatii de a evolua profesional cat mai rapid,

distanta fata de domiciliu.

Potrivit companiei de recrutare Smartree, procesele clasice de recrutare sunt inlocuite cu cele sociale, punandu-se accent pe mediul online, Social Media si pe interviurile informale.De asemenea, formalitatea de la interviu a disparut, fiind in acest fel adaptat tot procesul "generatiei millennials".", considera Raluca Penes, HR Coordinator Smartree.Potrivit Smatree, "tinerii sunt acum usor de gasit si de atras in mediul online, pe retelele de socializare", cum este Facebook, de exemplu, "unde isi expun cunostintele, dar si de unde isi extrag toate informatiile despre un posibil angajator".In plus, la interviu, este important ca recruiterii sa mentioneze aspecte legate de:Acestea sunt "lucruri foarte importante pentru candidatii care fac parte din generatia millennials", potrivit sursei citate.Totusi, sunt si specializari si meserii pentru care, in procesele de recrutare, inca sunt aplicate teste de evaluare, in special in sectorul tehnic, iar aici validarea candidatilor este posibila doar prin aplicarea unor teste de specialitate, precizeaza compania de recrutare.O alta tendinta vizibila pe piata muncii in ultima perioada a fost recrutarea intr-un mod foarte alert, mentioneaza Smartree.Astfel, intrarea pe piata din Romania a unui numar mare de companii multinationale, intr-un timp relativ scurt, a generat un necesar suplimentar de personal. In acelasi timp, termenele scurte in care acest necesar trebuie livrat a afectat si calitatea proceselor de recrutare."Daca in companiile in care exista un departament de HR procesele de recrutare si de selectie sunt gestionate de catre specialistii in recrutare, decizia finala apartinand managerului sau coordonatorului direct al viitorului angajat," - mai arata firma de resurse umane Smartree, in comunicatul citat.