Recomandare de lectura: Lumea in buzunar. Antreprenor colectionez vize

"N-am ajuns inca in Coreea de Nord, nici la Mecca. Dar m-am plimbat din Jamaica in Bali, din Hawaii in Cape Town sau de la Machu-Picchu in Bhutan si Bangladesh. Ce am inteles? Ca nu exista lucruri bune sau rele, ci doar culturi diferite.Suntem contemporanii unui moment istoric fantastic, care va trece foarte repede. Am evoluat suficient incat sa putem calatori repede, eficient si aproape peste tot in lume. Iar culturile inca sunt foarte diferite si inca mai putem fi uluiti de ciudateniile lor. Lumea in buzunar este colectia mea de intamplari din calatorii prin lumea larga. Am selectat povestile pe care le-am gasit haioase sau interesante. Nu am trunchiat nimic. Le-am relatat asa cum le-as povesti unor prieteni, intr-o seara calda de vara, la o terasa."