Cat timp isi petrec romanii urmarind continut TV sau video. Ce interese are generatia Millennials

In total, romanii petrec aproximativurmarind in mod activ continut TV sau video.Televiziunea ramane in topul preferintelor datorita serialelor TV, filmelor, precum si altor programe de televiziune, in timp ce sporturi transmise live alcatuiesc 7% din timpul total de vizionare activa pe saptamana.In ceea ce priveste frecventa de utilizare pentru diferite servicii TV si video la cerere, 48% dintre telespectatori in Romania vizioneaza YouTube zilnic, iar 76% saptamanal.Potrivit raportului, telespectatorul roman va petrece aproximativ 0,7 ani din viata sau 12 minute pe zi cautand ce continut TV sau video sa urmareasca. In acest sens, cautarea de continut reprezinta 9% din timpul petrecut urmarind TV traditional si 19% din timpul petrecut urmarind continut video la cerere (Video on Demand – VOD). In ciuda timpului suplimentar petrecut pe cautarea de continut, 56% dintre utilizatorii VOD sunt multumiti de capacitatile sale de descoperire de continut, in timp ce doar 49% dintre telespectatorii televiziunii liniare spun acelasi lucru.Piata romaneasca beneficiaza de o rata mare de penetrare a dispozitivelor mobile, in special smartphone-uri si laptop-uri, iar 43% din numarul total de ore/saptamana de vizionare este urmarit pe ecranele dispozitivelor mobile. Studentii si Millennials sunt cei care urmaresc in proportia cea mai mare continut TV si video pe mobil – aproape doua treimi sau peste 60% din toate orele de vizionare TV/video sunt petrecute pe un dispozitiv mobil in randul tinerilor cu varste cuprinse intre 16-24 de ani.Majoritatea consumatorilor romani prefera sa urmareasca continut TV sau video acasa, in timpul serii sau in pat, inainte de a adormi. In acelasi timp, aproape 60% dintre consumatori se uita la continut TV si video inainte de a se ridica din pat dimineata.Posibilitatea de a avea un consum nelimitat de date in scopuri de streaming video este tentanta pentru multi consumatori, mai ales ca le-ar diminua temerile ca ar ramane fara date dupa ce au rulat continut TV si video. De fapt, 46% dintre consumatorii TV si video din Romania spun ca sunt interesati de un abonament mobil cu streaming video nelimitat. Media globala corespunzatoare este de 40%.Urmarirea mai multe episoade ale unui serial de televiziune la rand a devenit o caracteristica importanta a experientei TV si video atat in lume, cat si in Romania, unde 64% dintre respondenti declara ca au facut binging zilnic, saptamanal sau lunar, in timp ce media mondiala ajunge la 71%. Media se ridica la 86% pentru varstele 16-34 (Millennials), ca urmare a tendintelor globale.Costul mediu al consumului de continut sub orice forma, inclusiv televiziune, video, prin internet fix, teatru si cinema, a ajuns la 36 de euro pe gospodarie in Romania. Cifra corespunzatoare din SUA ajunge la 186 de dolari pe gospodarie.”Ericsson estimeaza ca, pana in 2020, aproximativ jumatate din timpul de vizionare din intreaga lume va fi petrecut pe ecrane mobile si portabile. De asemenea, 50% din timpul de vizionare va fi folosit pentru a accesa continut TV si video la cerere”, a mentionat Anders Erlandsson, Senior Advisor Consumer Insights la Ericsson ConsumerLab.”Cercetarea si analiza noastra arata ca furnizorii de servicii TV si video vor trebui sa asigure satisfactia consumatorilor din patru puncte de vedere daca isi doresc sa aiba succes pe piata, anume: sa ofere o experienta neintrerupta pe toate dispozitivele, oriunde si oricand, sa asigure descoperirea de continut personalizat si captivant si sa imbunatateasca in mod continuu experienta consumatorilor”, mai declara el.