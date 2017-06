Care sunt cele mai scumpe cuvinte din Google Adwords?

costul maxim per click pe care suntem dispusi sa-l dam si pe care il setam la inregistrare;

pe care suntem dispusi sa-l dam si pe care il setam la inregistrare; relevanta anuntului;

calitatea paginii spre care redirectionam utilizatorul;

spre care redirectionam utilizatorul; cererea existenta cu privire la cuvintele alese.

Iata de ce ai nevoie nu doar de vizualizari (utile si ele), ci si de atragerea clientilor, care sunt interesati nemijlocit de produsul tau. Google AdWords iti ofera posibilitatea sa alegi cateva cuvinte cheie (keywords) caracteristice afacerii tale, care vor fi incluse in anunturile platite plasate pe internet.Pretul cuvintelor-cheie variaza in functie de cativa factori:Acolo unde nu prea este concurenta si sunt putini participanti la licitatie, preturile pot fi destul de accesibile (intre 10 - 20 centi per click). Daca cererea este mare si exista multe companii care pretind la aceleasi cuvinte cheie, costul lor poate creste de cateva zeci de ori.Conform unui studiu de marketing , realizat de compania americana Wordstream, cele mai scumpe cuvinte-cheie de pe Google in limba engleza sunt urmatoarele:- in traducere, asigurari. In SUA pentru un singur click pe acest cuvant companiile de asigurari platesc peste 54 de dolari. Acest fapt nu e de mirare. Pentru americani, viata este aproape imposibila fara asigurare, de aceea existand o mare concurenta intre companiile din acest domeniu. Cuvantul - insurance - este cautat de aproape 24.900.000 de ori pe luna. Firmele de asigurari au generat companiei Google 24% din veniturile totale obtinute din publicitate.- in traducere, imprumuturi, credite, ipoteca. Pentru aceste cuvinte cheie bancile platesc un pret de 44 - 48 de dolari pentru un singur vizitator. Cu siguranta, ar fi dispuse sa plateasca si mai mult, or, in strainatate, multa lume traieste intreaga viata din credite si ipoteci. Deci concurenta intre companiile de creditare este destul de mare.- In strainatate, lumea nu se teme sa-si caute si sa-si demonstreze dreptatea, respectiv domeniul jurisprudentei este foarte dezvoltat, iar concurenta intre avocati - acerba. Veniturile firmelor de avocatura constituie 13 % din veniturile totale ale Google. Costul unui click la etapa actuala este de aproximativ 47 de dolari, avocatii fiind dispusi sa plateasca intre 50 si 100 de accesari pentru a atrage un singur client. In comparatie cu suma pe care o vor castiga ulterior, aceasta investitie e destul de mica. Serviciile de avocatura costa in medie 500 de dolari pe ora, iar procesele in instante dureaza uneori ani de zile.- chiar daca pare uimitor, mai ales pentru mediul de afaceri romanesc, un singur click pe acest cuvant ii costa pe agentii publicitari intre 40 - 42 de dolari, acest lucru plasandu-l automat in topul celor mai scumpe expresii de cautare.- concurenta existenta la momentul actual intre companiile de gazduire web este destul de cunoscuta, datorandu-se dezvoltarii continue a mediului afacerilor online, aparitiei a tot mai multe bloguri si site-uri informationale. Un click pe acest cuvant costa in jur de 32 - 33 de dolari.Chiar daca expresiile de mai sus reflecta, in mare parte, o realitate mondiala, cifrele sunt de folos in egala masura si antreprenorilor din Romania in luarea deciziilor importante privind promovare online a diferitelor tipuri de afaceri. De fapt, morala acestei scurte treceri in revista este ca urmarind statisticile, e usor sa deducem care sunt domeniile cu cel mai mare potential concurential in mediul online si care sunt cheltuielile sau riscurile care pot aparea o data cu implicarea in promovarea unei afaceri de acest gen.Radu PLUGARU este fondatorul SEOlium, agentie de optimizare si promovare a site-urilor de la Chisinau, Republica Moldova. Cei peste 7 ani de experienta in SEO, timp in care a lucrat la sute de proiecte, atat din Romania, cat si din Moldova, SUA sau Marea Britanie, i-au aratat ca marketingul online nu se deosebeste de marketingul clasic. "Exista o regula foarte simpla - daca faci un produs pur si simplu excelent, de care lumea are nevoie -succesul va fi garantat!".