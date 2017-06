Firmele prefera sa se promoveze online prin Google si Facebook. Care sunt formatele preferate de publicitate online

Telecom - 6 milioane de Euro

Finante - 3,5 milioane de Euro - in urcare de pe pozitia a 4-a in 2015

Cosmetice si produse de toaleta - 3,4 milioane de Euro - in urcare de pe pozitia a 5-a

Bauturi -3 milioane de Euro -a scazut o pozitie fata de anul trecut

Retail - 2,9 milioane Euro - anul trecut ocupa pozitia a 2-a.



Formatele de tip Embed (toate formatele de bannere, indiferent daca sunt statice sau rich media, inclusiv skyscrapere sau expandabile) raman in top in ceea ce priveste formatele de publicitate preferate (10 milioane de Euro)

Interruptive formats (orice format care intrerupe experienta de navigare - de la interstitiale pana la pop-up-uri) - aproximativ 4 milioane de Euro,

Content (zone de continut sponsorizare: website, homepage, landing page, newslettere dedicate etc) - aproximativ 3 milioane de Euro

Mobile (formatele rich media display, reclamele tip mesaj, interstitiale, paid-for search si reclame audio/video optimizate pentru mediul mobil, in-app advertising, SMS, MMS sau optimizarea rezultatelor cautarilor pe mobil) - aprox 3,4 milioane de Euro.

62% din piata a insemnat Google si Facebook, potrivit raportului anual Media Fact Book citat de agentia Initiative. De precizat este ca raportul ia in considerare doar bugetele clientilor mari, nu si cheltuielile micilor companii care se promoveaza exclusiv prin search sau social media.Industriile care conduc in topul investitiilor in publicitatea digitalaEstimarea IAB este ca tendinta pentru anul 2017 este ca formatele interuptive sa fie surclasate de Content Sponsorship. Video advertising (pre-roll, mid-roll si post-roll) acumuleaza aproximativ 1,4 milioane de Euro, in crestere constanta de la un semestru la altul.Conform cifrelor raportate de agentiile de media, din punct de vedere al alocarii bugetelor pe diferite canale digitale, advertiserii prefera sa investeasca in primul rand in retelele sociale si motoarele de cautare, abia apoi in piata locala de publishing.Bogdan Belciu, Partener, Servicii de Consultanta pentru Management, PwC Romania atrage atentia insa ca pentru a capitaliza insa aceasta evolutie favorabila, publisherii trebuie insa sa vina cu continut de calitate, care sa satisfaca nevoia companiilor de a targeta diferite nise de piata.De asemenea, in 2016, 62% din piata a insemnat Google si Facebook, potrivit raportului anual Media Fact Book citat de agentia Initiative. De precizat este ca raportul ia in considerare doar bugetele clientilor mari, nu si cheltuielile micilor companii care se promoveaza exclusiv prin search sau social media.In schimb, publicitatea de tip display in "online-ul local" a scazut cu 5%, pana la 20 de milioane de euro in 2016 iar cheltuielile prin sisteme automatizate (programmatic) au crescut cu 70% si vor creste in continuare potrivit Media Fact Book.