Noutati de la Google pentru eficientizarea campaniilor de publicitate online

Google si-a consolidat mai multe canale pastrate separat pentru agentii de publicitate oferind noi metode de masurare a cheltuielilor online. Compania se axeaza din ce in ce mai mult pe reflectarea impactului offline al expunerilor anunturilor online. Extensiile de locatie, care au fost disponibile pentru campaniile de cautare si de afisare pentru o perioada lunga de timp, vin acum pe YouTube. Asta inseamna ca adresa / harta, orele, fotografiile, butoanele de apel si alte informatii vor fi disponibile in curand pentru anunturile YouTube.De asemenea, compania introduce Google Attribution, un instrument pentru comerciantii care urmaresc cumparatorii, in timp ce revin printre dispozitive si proprietati Google, cum ar fi cautare, site-uri Web si video."Majoritatea oamenilor nu fac doar clic pe un anunt si cumpara un produs. In schimb, acestia pot sa-l pastreze in istoria cautarilor si sa urmareasca mai tarziu un videoclip si apoi sa intre in magazin. Instrumentul Google nou este conceput pentru a permite comerciantilor sa identifice mai usor consumatorii care fac cumparaturi in acest fel, taind timp si intermediari in urmarirea digitala a anunturilor", a declarat Sridhar Ramaswamy, vicepresedinte senior Google, potrivit Bloomberg.comProblema legata de atribuirea ultimului clic este ca modelul ignora orice punct de contact - de exemplu, e-mailuri, afisari afisate, anunturi de cautare generica - care preceda atingerea finala inainte de o conversie. Acest lucru poate duce la situatii de blocaj pentru marketeri care nu pot sa evalueze contributia eforturilor de marketing si de publicitate la nivel superior si mijlociu. Desigur, este, de asemenea, in interesul Google sa ofere o vizibilitate in impactul termenilor generali de cautare, al afisarilor sau vizualizarilor anunturilor video in ciclul de conversie.Cu integrarea AdWords si DoubleClick Search, agentii de publicitate vor putea sa includa datele Google Attribution in strategiile automate de licitare. Agentii de publicitate nu trebuie sa adauge tag-uri suplimentare pe site-urile lor pentru a utiliza Google Attribution.De asemenea, potrivit lui Sridhar Ramaswamy,citat de site-ul recode.net , Google Assistant va obtine pentru companie venituri din comertul online.Prin Google Assistant, utilizatorii vor avea optiunea de a cumpara articole de la anumiti parteneri comerciali iar compania Google va lua un comision pentru fiecare vanzare, echivalentul unui comision de afiliat.Compania sustine ca nu ii obliga pe specialistii de marketing sa utilizeze optiunea de cautare care vine odata cu Asistent ci este doar o caracteristica de cumparaturi.In cautarea traditionala, comerciantii platesc pentru o functie de anunt care, in mod similar, impartaseste rezultatele pentru vanzatorii din apropiere care au in stoc elementul pe care il cauta un utilizator. Caracteristica cu care vine Asistent se trage din aceleasi date ca optiunea de anunt oferita deja in cautarea traditionala.Aceasta caracteristica pentru gasirea anumitor elemente din apropiere este diferita de a cere Asistentului locatia unui anumit magazin din apropiere; De exemplu: "Bine Google, unde este cel mai apropiat X?" Aceasta optiune este deja disponibila pentru Asistent, iar companiile nu sunt taxate pentru includere.Sursa: marketingland.com