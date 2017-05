3 idei despre cum poti folosi influencerii pentru a-ti dezvolta afacerea

Pentru multi oameni, primul instinct este sa urmeze liderii de opinie, pe cei care sunt vedete si ale caror nume sunt cunoscute la nivel mondial, cei care au sute de mii, chiar milioane de adepti. Dezavantajul este ca acesti oameni costa foarte scump sa-i angajezi. Unele branduri platesc sute de mii de dolari dolari pentru cateva fotografii cu acestia insa pentru marketingul la scara mai mica esentiali sunt influencerii din social media, care reusesc sa-i implice pe cei care ii urmaresc.De fapt, este mult mai eficient un influencer care are mai putin de 100.000 de adepti, dar se implica activ si in mod regulat decat un influentator cu peste o jumatate de milion de adepti, dar care nu poate sa mentina contactul cu toti. Cu cat este mai mare numarul de adepti, cu atat este mai dificil sa mentina o relatie cu acestia. Atunci cand influencerii sunt mai implicati, adeptii lor sunt, de asemenea, mai predispusi sa aiba incredere in ei si in opiniile lor. Un studiu a constatat ca 82% dintre consumatori sunt foarte susceptibili sa urmeze o recomandare facuta de un micro-influentatoCel mai bun loc pentru a incepe sa cauti un influencer este in curtea proprie: cei care te urmaresc in social media. Acestia au avantajul de a fi familiarizati deja cu afacerea ta si pot sa impartaseasca continutul tau cu adeptii lor si asta inseamna deja implicare.Pentru a identifica influencerii din lista ta poti utiliza un tool precum Agorapulse, care eticheteaza automat toti influentatorii din lista ta. De asemenea, instrumentul eticheteaza, orice ambasadori de brand adica utilizatorii - care au impartasit continutul tau in trecut.Apoi, pentru a gasi mai multi influenceri poti utiliza un instrument precum BuzzSumo. Acesta este cele mai cunoscut tool pentru identificarea celui mai bun continut, cel mai distribuit in orice nisa, care ofera de asemenea un motor de cautare puternic si care iti permite sa filtrezi rezultatele bazate pe dimensiunea audientei, usurand astfel identificarea influencerilor de orice dimensiune vrei.Una dintre cele mai bune modalitati de a utiliza influencerii este sa-i determini sa-ti scrie review-urile pentru produse sau servicii. Ca lideri de opinie si influentatori pe o anumita nisa sau intr-o comunitate, recomandarea lor pentru produsul sau serviciul tau te poate ajuta nu numai sa cresti gradul de constientizare a brandului tau sau sa obtii un trafic mai bine directionat spre site-ul tau ci si sa obtii mai multe vanzari.Dupa cum arata studile si cercetarile, un procent mare de clienti sunt foarte susceptibili sa aiba incredere si sa actioneze dupa o recomandare facuta de un influencer. Pentru cele mai bune rezultate, ofera influencerului accesul gratuit la produsul sau serviciul tau, dar si o demonstratie cu privire la modul de utilizare a acestuia, daca este necesar. In felul acesta, vor putea sa faca fotografii si clipuri video pe care sa le publice in mediile lor sociale.In multe cazuri, oamenii au nevoie de aceasta presiune suplimentara pentru a se decide sa faca o achizitie. De cele mai multe ori, acest impuls vine sub forma unei oferte de reducere cu timp limitat. Influencerii sunt un instrument excelent pentru a te ajuta sa promovezi ofertele reduse. Prin impartasirea ofertelor cu adeptii lor, influencerii isi arata, de asemenea, in mod eficient sprijinul pentru produsul sau serviciul tau astfel incat iti cresc sansele de a face mai multe conversii.Creeaza o imagine pe care influencerul o poate distribuii in reteaua sociala si ofera-i un cod de reducere pe care sa-l promoveze. In mod ideal, ar trebui sa folosesti numele influencerului in codul tau de reducere. Acest lucru arata ca discountul a fost creat special pentru fanii acestei persoane si, de asemenea, va fi mai usor sa urmaresti de unde vin noii clienti si de la care influencer.Un alt mod de a utiliza influencerii in avantajul tau este sa le gazduiesti blog-urile sau sa le recomanzi. In acest fel, ajungi si la publicul lor de pe blog, ceea ce poate insemna o crestere a gradului de constientizare a marcii si mai mult trafic catre propriul tau blog sau site, mai multe actiuni si implicare in mediile sociale, plus o modalitate excelenta de a crea legaturi de calitate.Pentru inceput fa-ti o lista cu blogurile influencerilor, facand o nota cu privire la domeniul si influenta pe care au, astfel incat sa puteti prioritiza mai usor. Asigura-te ca audienta lor se potriveste cu publicul tau tinta si verifica cat de multe actiuni si comentarii primesc postarile lor in mod normal. Cand ajungi la cei care te intereseaza trebuie sa stii dinainte ca unii dintre acestia doresc sa le propui o tema a articolului. Daca nu este cazul, incerca sa le dai cateva titluri si optiuni de subiect din care sa poata alege apoi.Influencerii nu sunt numai niste tool-uri de marketing eficiente, ci cele mai eficienti factori de influenta. Chiar daca nu au popularitatea unui celebritati sau vedete ei au un public mic dar implicat care ii ajuta sa obtina rezultate reale.Sursa: allbusiness.com