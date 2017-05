Asteptari pentru publicitatea online in 2017. Cea mai eficienta metoda de promovare in digital - Studiu

Citeste mai multe despre: marketing • retargeting

Apare insa o noua cale de a maximiza eficienta unei campanii, prin combinarea celor doua tipuri de publicitate, arata analiza citata. Retargetarea clasica in campaniile de display, utilizata in paralel cu publicitatea pe social media, a aratat rezultate mult mai bune decat activitatile desfasurate separat.Cresterea campaniilor digitale la nivel global se datoreaza in mare parte avantului pe care campaniile din social media l-au avut, care au prins amploare pe masura ce consumatorii si brandurile, impreuna, au evoluat. A aparut astfel un nou mediu de interactiune, foarte relevant si ultra-personalizat. De exemplu, campaniile dinamice de produs realizate pe Facebook sunt o sursa de conversie care a crescut repede pentru toate industriile.Review-urile, comentariile sau interactiunea cu un anumit brand in social media pot influenta in mod direct comportamentul consumatorului, pana acolo incat achizitiile de pe retelele sociale au devenit parte din intreg procesul de cumparare. Agentia de advertising Zenit Optimedia estimeaza ca in 2019 consumul global de publicitate in social media va ajunge la 20% din totalul publicitatii online, pana la suma de 50 de miliarde de dolari."Targetarea din social media ar putea fi mai eficienta cand vine vorba sa cresti interactiunea utilizatorilor cu site-ul, dar nu e la fel de eficienta pentru determinarea utilizatorilor sa faca anumite actiuni. Campaniile de display din social media apar tot mai mult pe traseul utilizatorului spre conversie, devenind o parte din experienta de utilizare datorita ratei de click mai mare, dar nu conduce neaparat la o achizitie. In cele din urma, sa determini consumatorii sa actioneze ramane in zona campaniilor clasice de retargetare cu bannere pe site-uri.Analiza realizata de RTB House a aratat cum campaniile de retargetare din social media si cele clasice pe display sunt doua abordari diferite care combinate permit o transmitere mai eficienta a mesajului publicitar, asigurand o interactiune mai buna a utilizatorului cu site-ul si un numar mai mare de conversii", a declarat Catalin Emilian, Country Manager RTB House Romania si Bulgaria.Rata de click (CTR, adica numarul de click-uri date pe un banner raportate la numarul de afisari) a fost semnificativ mai mare in retargetarea din social media. Analiza a identificat ca, in social media, vizualurile creative au avut o rata pe click cu 90% mai mare decat bannerele afisate pe site-uri, cu o medie de 1,52% CTR pentru social media versus 0,80% CTR pentru site-uri.In Romania, rata de click pentru campaniile clasice este de 0,69%, in vreme ce pentru social media este de 1,40%.Rezultate remarcabile au fost inregistrate in Slovacia (CTR cu 350% mai mare decat anunturile traditionale), Ungaria (113%), Turcia (110% mai mare), dar si Romania (101%).Cu toate acestea, rata de conversie pentru campaniile clasice de retargetare a fost cu 42% mai mare decat retargetarea prin social media, cu o medie de 6,06% rata de conversie pentru retargetarea clasica, fata de 4,26% pentru cea din social media. Cele mai mare diferente au fost inregistrate in Ungaria (289%), Slovacia (122%) si Turcia (88%). Rata de conversie in Romania pentru campaniile de display este de 1,95%, iar pentru social media este de 1,80%.Studiul include campanii de afisare de bannere realizate de RTB House in martie 2017.