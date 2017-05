6 strategii pe care brandurile mari le folosesc pentru a-si multumi si pastra clientii

Clientii cauta confortul si accesibilitate. Astfel, brandul tau trebuie sa ofere metode inovatoare de a face disponibile si accesibile produsele si serviciile clientilor in deplasare. De exemplu gigantul Starbucks, care isi continua jocul sau, cu moduri inovatoare de a asigura confortul clientilor. Aplicatia privind functia de comanda si plata pe mobil este extrem de simpla si asta ii asigura loialitatea clientilor.Indiferent cat de concentrate sunt eforturile tale de marketing online sau cat de bine se incarca site-ul., clientii de azi rareori completeaza formulare sau comanda servicii la primul contact sau impresie asupra afacerii. Dureaza prea mult timp sa vinzi si asta pentru ca ia timp sa castigi increderea clientului.Tool-urile de vanzari B2B (n.red. business to business), cum ar fi Infusion Soft, Leadberry sau Marketo, rezolva aceasta problema, ajutand companiile sa-si asume un angajament initial fata de clientii lor si sa urmareasca vizitatorii anonimi.Potrivit lui Adam Jankovits, directorul executiv al companiei Leadberry, Leadberry, "In medie, doar 1,5% dintre vizitatorii pentru prima data pe site-ul tau vor converti. Astfel incat 98,5% din cheltuielile dvs. de marketing online pot fi cu usurinta o risipa de bani, daca va aflati in sectorul B2B si cautati clientii sa vina la usa. Tratarea vizitatorilor anonimi B2B ca perspectiva si atingerea acestora prin intermediul retelelor sociale este o tendinta de crestere rapida in sectorul B2B ".In plus, in marketingul B2B, se concentreaza mai degraba pe conturi decat pe clienti (acest lucru se numeste account-based marketing = marketing bazat pe conturi). Astfel, decat sa astepti ca potentialii clienti sa interactioneze cu afacerea ta, poti utiliza marketingul pe cont pentru a selecta companiile pe care doresti sa le urmaresti in mod proactiv. (n.red.: un exemplu in acest sens sunt companiile de telefonie mobile care isi fac ofertele personalizate pentru conturile care le au inregistrate- pachet de date, voce, tv,etc)Cunoaste-ti clientii la un nivel personal. Umanizeaza-ti brandul. Permite clientilor sa dezbata si sa interactioneze cu acesta, ca si cum ar fi o persoana. Trebuie sa stii ce conteaza pentru ei. Trimite-le mesaje la date importante cum ar fi zilele de nastere. Trimite-le mailuri si buletine de stiri si incepe aceste comunicari folosind prenumele acestora. Pentru clientii pe termen lung, trimite materiale personalizate si de marca pentru a te plasa permanent in spatiul lor personal; Acest lucru ii poate inspira, si te pot recomanda catre prieteni si familie pentru a-ti experimenta marca.Identifica nevoile pe care le au oamenii si incerca sa le satisfaci in masura posibilitatilor tale, evident. TOMS (n.red: companie de incaltaminte) a stapanit arta acestei strategii prin campania "one for one", in care fiecare pereche de incaltaminte vanduta se traduce intr-o alta pereche care este oferita gratis unei persoane aflate in dificultate. TOMS a oferit peste 60 de milioane de perechi de pantofi noi si a transformat clientii noi in loialisti de brand. Acest unghi de impact social este cu siguranta o dezvoltare binevenita si o dorinta pe care oricine ar dori sa o adopte.Feedback-ul ar trebui luat in serios si pus in aplicare in masura in care afacerea poate gestiona acest lucru. Odata ce feedback-ul a fost implementat, comunica cu clientii ca i-ai ascultat si, ca rezultat, ai adaugat noua caracteristica sugerata sau ai eliminat una veche.Compania Nike a creat un cont separat Twitter, @NikeSupport, doar pentru a raspunde solicitarilor si problemelor clientilor. Compania Nike Support este dedicata acum serviciului de relatii cu clientii, oferindu-le acetsira posibilitatea sa se adreseze atunci cand au o problema sau o intrebare pe care doresc sa o raspunda.Acestea ar putea fi in magazin, la expozitii comerciale, la evenimente locale sau prin interactiunea cu produsul sau serviciul. O companie care face acest lucru este Coca-Cola. Coca-Cola a demonstrat in mod continuu acest lucru prin campanii cum ar fi "campus-friendly twist" prin care o sticla Coca-Cola poate fi deschisa numai de o alta sticla Coca Cola a unui prieten si astfel cei doi sunt inclusi intr-o promotie prin care primesc un numar de sticle gratuite.In concluzie, clientii sunt in primul rand preocupati de doua lucruri: calitatea produselor tale si o buna comunicare. Daca brandul tau ofera un produs de varf si esti interactiv in social media interactiv si creezi si un impact social, atunci nu vei avea o problema de loialitate.Sursa: entrepreneur.com