Cum fac firmele social media marketing in Romania si care sunt cele mai folosite platforme

Facebook - 96%

LinkedIn -70%

Youtube - 44%



Facebook - 81%

Google - 50%

LinkedIn - 14%



87% dintre firme folosesc retelele de socializare pentru marketing si o vor face si in continuare

63% dintre firme considera eficienta crearea oportunitatilor de vanzare prin social media

37% spun ca au un buget de maxim 1,000 euro pe an pentru social media marketing

59% dintre firme spun ca dedica intre 1-5 ore pe saptamana pentru social media marketing

37% dintre companiile din Romania au postari zilnice pe canalele de social media, 31% o data la 2-3 zile, iar 27% au o postare pe saptamana.

84% considera notorietatea bandului ca principalul beneficiu, iar 50% generarea de leaduri

35% dintre firme folosesc retelele de socializare pentru recrutare, 32% pentru relatiile cu clientii, 27% pentru cercetare, iar 25% pentru analiza competitiva. Doar 18% dintre companii folosesc retelele de socializare pentru preluarea comenzii si pentru a avea discutii pe baza acesteia, iar alte 18% spun ca nu utilizeaza deloc social media in procesul de vanzare potrivit studiului Like & Share efectuat de agentia Valoria.Pe primele trei locuri la nivel global se afla: Facebook - 93%, Twitter - 76% si Linkedin - 67%. Atat Facebook cat si Linkedin au procente mai mari de utilizare in companiile din Romania decat la nivel global.Cele mai multe companii 82% ofera followerilor continut despre produsele si serviciile companiei, 66% dau informatii despre companie, iar 58% au continut despre campanii, promotii, vanzare directa sau indirecta. Ofertele de locuri de munca apar pe social media la doar 41% dintre companii.La nivel global primele trei locuri sunt ocupate de: Facebook - 87%, Google - 39% si Twiter - 18%, urmat abia apoi de LinkedIn cu 17%."Informatiile despre companii au evoluat de la simple imagini cu logo-ul companiei si mesajul text care sa justifice scopul postarii la ceea ce in prezent vedem exprimat ca mesaj sub forma 360ᅡvideo, live streams, continut vizual cat mai dinamic (realitatea augmentata). Deoarece informatia se consuma tot mai mult prin news feed in social media, este important sa urmarim cum vor evolua marketing-ul si comunicarea companiilor in acest mediu", spune Constantin Magdalina, expert tendinte si Tehnologii Emergente, co-autor al cercetarii.Studiul are la baza un chestionar la care au raspuns 339 de firme si companii in perioada 9 februarie - 11 aprilie 2017. Raportul prezinta si date comparative cu rezultatele studiului global similar realizat de Social Media Examiner.