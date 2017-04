Tutorial: Ce inseamna SEO in pagina

Cum sa incepi o afacere

rel=canonical (am discutat mai sus despre aceasta solutie),

rel=next/prev (util pentru paginile impartite in mai multe sub-pagini; detalii aici),

redirectionari 301 (detalii),

directiva noindex, follow (mai multe).

pentru paginile internationale, este relevant rel=alternate hreflang (alte informatii).

http://magazinonline.ro

http://www.magazinonline.ro

https://magazinonline.ro

https://www.magazinonline.ro

http://www.magazinonline.ro/index.php

http://www.magazinonline.ro/index.html

http://www.magazinonline.ro/index.htm, sau ceva similar, ar trebui sa fie pus redirect de la /index.html la homepage.

Simplu spus, indexarea unui site inseamna ca acel site este "vazut" de motoarele de cautare, precum Google. Cum un site are, de regula, mai multe pagini, cand spunem indexare ne gandim, de fapt, la ce procent din acele pagini apar in motoarele de cautare. Intr-un articol recent , cei de la Google au precizat ca daca pe un site exista articole/pagini care nu au niciun link catre ele, este probabil ca Google nu le va putea indexa. Linkurile pot proveni din acelasi site, sau de pe site-uri externe, dar e nevoie ca un articol sa aiba link-uri din alte parti pentru a fi indexat.Pe de alta parte, trebuie spus, totusi, ca adevarul e doar pe jumatate exprimat: exista posibilitatea ca o pagina sa fie indexata si in alte circumstante, descrise in acest articol - pagina poate fi intr-un fisier sitemap.xml (detalii aici si un generator ), sau poate fi trimis in Google Search Console Una dintre metode, care nu este 100% exacta, este sa cauti la Google site:numesite.ro (atentie, fara www. inainte; exemplu: site:startupcafe.ro ).O metoda mai eficienta este sa intri pe Google Search Console , sa autentifici site-ul, si apoi sa vizitezi Google Index => Index Status, ca in imaginea de mai jos:a. Autentifica site-ul la Google Search Console, procedeu precizat mai sus;b. Creeaza un fisier sitemap.xml (am detaliat mai sus; exista pluginuri pentru majoritatea platformelor importante care te pot ajuta sa automatizezi procesul) si adauga-l in fisierul robots.txt (exemplu: Sitemap: http://www.hotnews.ro/sitemap.xml; de vazut "live" aici: startupcafe.ro/robots.txt );c. Fa un obicei constant in a incerca sa obtii linkuri catre site-ul tau (detalii - aici si aici ).Cuvintele cheie au o definitie ambigua, in functie de perceptia utilizatorilor. Intai voi incepe cu ce ar trebui ignorat cand ne referim la "cuvinte cheie", si apoi la ce ar trebui sa luam in seama - anume topicuri.Am intalnit de multe ori situatia in care oamenii cu care interactionam sa considere "Cuvinte cheie in SEO" ca fiind un loc special unde adaugi cuvintele cheie - pot fi taguri in WordPress (discut mai jos despre ele), pot fi keywords stabilite de pluginul Yoast SEO (cel mai folosit plugin de WordPress), pot fi taguri cum e cel de mai jos: In WordPress, folosirea lor poate fi utila, dar poate duce, de asemenea, la continut duplicat. Practica mea este sa folosesc in WordPress mai degraba categorii si, fie sa nu folosesc taguri, fie sa le marchez ca noindex cu un plugin de SEO. De vazut imaginile de mai jos pentru a vedea la ce se refera tagurile in WordPress:De asemenea, legat de focus keyword in Yoast SEO, am intalnit de multe ori persoane care adauga cuvinte cheie in zona de Focus keyword. Rolul acelei casete este doar pentru a masura eficienta stabilirii textelor pentru site, numara frecventa aparitiei unui termen. Termenii setati acolo nu apar in site, Google nu ii poate vedea. Sunt doar niste termeni folositi in back-end (administrare site).Asadar, multe persoane folosesc acel Focus keywords in mod eronat - considera ca adauga niste termeni in site, dar de fapt e doar un instrument util in statistici. In opinia mea, rolul acelor statistici e putin util in mod practic, in afara de faptul ca pot starni confuzie, pentru ca folosesc niste criterii de evaluare cu care nu sunt de acord 100% (repetitie termeni in site, e o tehnica relativ invechita, nu ar trebui urmata cu strictete, conteaza mult mai mult topicurile, adica sa vorbesti pe o tema cu cuvinte cheie variate / sinonime / termeni aflati in legatura cu termenul principal, mai degraba decat sa repeti un termen obsesiv).Raspunsul corect e ca atributul meta keywords nu mai este folosit de multi ani nici de Google, nici de Bing/Yahoo! ( detalii Google detalii Bing ).Ca o concluzie initiala - tagurile de WordPress ar trebui fie sa fie evitate, fie sa fie cu noindex, pentru evitarea continutului duplicat, Focus Keywords in Yoast SEO ar trebui ignorat sau folosit cu mari semne de intrebare, meta tagul keywords ar trebui ignorat complet.Ideal ar fi sa iti construiesti structura site-ului inca de la inceput in jurul unor topicuri. Pentru un magazin online, topicurile principale ar trebui sa fie paginile de produs si paginile de categorii. Aici trebuie avut in vedere ca daca un produs/o categorie are mai multe URL-uri, cu continut foarte similar, sa fie folosit rel=canonical Daca e un site de prezentare, topicurile ar putea fi serviciile principale oferite, fiecare serviciu cu pagina lui dedicata. Pentru un blog, fiecare articol ar trebui sa aiba un topic anume.Am mentionat "topicuri" si nu "cuvinte cheie", pentru ca motoarele de cautare, mai nou, au inceput sa fie din ce in ce mai bune (si trendul este de accentuare a acestei situatii) in a evalua continutul dintr-o pagina web. Termenii au inceput sa fie grupati, mai nou, pe topicuri.E de preferat, daca ai un site, sa ai mai putine pagini pe el, cu continut consolidat, si fiecare pagina sa serveasca unei anumite intentii de cautare. Astfel, daca ai de vanzare telefoane iPhone, si fiecare produs are mai multe culori, e de preferat sa ai o singura pagina de produs, si in pagina respectiva vizitatorul sa poata alege o alta culoare a telefonului, mai degraba decat sa faci pagini dedicate pentru fiecare produs. Cand faci asta, insa, ar trebui ca in pagina consolidata sa folosesti termeni referitori la fiecare din variantele de culori de iPhone. Detalii despre topicuri aici si aici Meta descrierile sunt niste bucati de text care apar in motoarele de cautare. Ele nu determina daca un site apare sau nu mai sus in motoarele de cautare, dar contribuie decisiv la rata de click (cu cat o descriere este mai bine facuta, cu atat creste probabilitatea ca cineva sa faca click pe un rezultat). Daca o pagina din site nu are o descriere setata, motoarele de cautare vor incerca sa construiasca una pentru vizitatori, pe baza textului din site.Ca lungime, ar fi bine sa faci niste experimente proprii, din experienta mea in trecut lungimea recomandata era minimum 110 caractere (optim ar fi minimum 135 de caractere) si maximum 155-160. Mai nou, maximumul s-a extins spre 200 de caractere, dar ar fi bine sa verifici asta in rezultatele proprii.Ca text pentru descrieri, eu vad doua situatii:a. In cazul in care descrierea este scrisa manual, pentru fiecare pagina in parte, recomand: [nume pagina curenta] [nume site]: [motivatie / carlig / invitatie de a intra pe site]Un exemplu, pentru site-ul de fata, ar putea fi: Despre noi - Startup Cafe: Suntem o platforma de comunicare dedicata schimbului de informatii si idei pentru antreprenori. Invata din povestile de succes ale altora. De remarcat ca nu am folosit diacritice, nu se recomanda folosirea lor in descrieri (un tool pentru eliminare diacritice: Inlocuire diacritice ).b. Daca descrierea este facuta automat, de exemplu la un magazin online cu mii de produse in stoc, recomand structura: [nume pagina curenta] [nume site]: [motivatie / carlig #1] [motivatie / carlig #2] [motivatie / carlig #3]Primele doua elemente sunt clare, sper. Pentru cele 3 texte motivatie / carlig, recomand sa faci niste structuri/bucket-uri cu mai multe elemente. Astfel, poti pune in prima caseta motive pentru care cineva ar cumpara de pe site: "Retur gratuit 30 de zile", "Livrare gratuita pentru cos peste 200 de lei", "Livrare in 2 zile lucratoare", alte asemenea. Si din ele sa alegi doar una singura pentru o descriere. Pentru caseta #3 poti avea acelasi tip de texte, sau poti invita vizitatorii sa intre pe site "Va asteptam pe site" / "Detalii pe site".Apoi, in functie de URL-ul paginii curente, se poate genera un "hash" automat (programatorii vor sti despre ce e vorba), si pe baza acelui hash se pot extrage aleatoriu texte din prima, a doua, a treia caseta. Astfel, veti evita sa aveti descrierile foarte asemanatoare una cu cealalta, si veti avea si niste texte relativ bine scrise.Exemplu:iPhone 7: MagazinOnline.ro - [aleator dintre "Retur gratuit 30 de zile", "Livrare gratuita pentru cos peste 200 de lei", "Livrare in 2 zile lucratoare", pe baza hash URL pagina curenta] [aleator dintre "Prezenta in online din 2001", "Bogata experienta in comert online", "Peste 10.000 de comenzi onorate"] [aleator dintre "Va asteptam pe site" / "Detalii pe site"]Foloseste Google Search Console si Screaming Frog pentru a verifica descrierile din site.Un ultim sfat: multi oameni investesc bugete importante in Google AdWords, si acolo acorda importanta deosebita titlurilor, descrierilor si cuvintelor cheie. Pe site, cuvintele cheie se transforma in topicuri, si prioritatea lor scade de multe ori dupa ce site-ul a fost creat (ramane valid pentru bloguri, si magazine online cu produse nou introduse constant). Meta title-urile au un format scurt [nume pagina]: [nume site] ( detalii ).Raman de optimizat de multe ori doar meta descrierile, si acestea sunt ignorate sau tratate superficial. Eu as cauta ca macar pentru cele mai vizitate 100 de pagini din site sa am descrieri OK setate (statisticile se pot obtine simplu din Google Analytics (Behavior => Site Content => All Pages).Am vorbit anterior despre cuvintele cheie din site. Discut aici despre tagurile unui site. Le-am intalnit cel mai des pe platforma WordPress, unde arata ca in imaginea de mai jos, dar pot fi prezente si in alte platforme:Cred ca cele mai importante doua lucruri de zis despre taguri sunt urmatoarele:a. E foarte importanta consistenta. Daca un articol are un anumit tag, e foarte important ca articolele urmatoare care se refera la acelasi subiect sa aiba acelasi tag. Aici se include sa eviti sa folosesti variatii ale tag-ului ("startup", "start-up", "start-up-uri", "startup-uri"), dar si sa ai bine in minte ce tag-uri sa folosesti constant, sa stii constant care sunt posibilitatile din care sa alegi. Pe motivul acesta, eu prefer categoriile, mai degraba decat tag-urile, in WordPress (sunt vizibile constant, nu ai cum sa le uiti).b. Pot duce la continut duplicat. Evita sa ai multe tag-uri in site, sau pune "noindex" pe paginile de tag-uri, cu un plugin SEO.Sunt doua mari "scoli" in ceea ce priveste structura URL-urilor:a. Unii care afirma ca ar trebui sa ai un URL din care sa se inteleaga clar despre ce e vorba in pagina:www.magazinonline.ro/telefoane-mobile/iphone/iphone-7 (si sa se poata naviga, de exemplu, inclusiv pewww.magazinonline.ro/telefoane-mobile/iphone/ si pewww.magazinonline.ro/telefoane-mobile/)b. Altii care prefera sa fie URL-urile cat mai scurte:www.magazinonline.ro/iphone-7Eu am preferat varianta a 2-a, care creste probabilitatea ca o persoana sa vrea sa trimita linkul mai departe. Insa varianta 1, care face ca URL-ul sa fie mai usor de inteles, are si ea sens ( detalii aici ).a. Foloseste cuvinte in URL-uri, evita sa folosesti parametri; din linkul de mai jos nu se intelege despre ce e vorba in paginab. Evita sa ai mai multe URL-uri pentru acelasi continut, sau foloseste rel=canonical (detalii mai sus) si pastreaza in index-ul Google doar unul din URL-uri.c. Evita cuvintele foarte scurte, pe cat posibil "cel", "de", "mai", "si", "sau", etc.; daca ti se pare ca au sens in structura URL-ului le poti pastra, dar ca regula generala, evita cuvintele foarte scurte in URL-uri;d. Evita sa repeti cuvintele in URL-uri. Mai sus, eu am scris (si am repetat cuvantul "iphone"):www.magazinonline.ro/telefoane-mobile/iphone/iphone-7Nu e cea mai buna practica, de evitat, pe cat posibil.Continutul duplicat este o problema pentru ca motoarele de cautare, daca scaneaza un site cu multe pagini care sunt foarte asemanatoare una de cealalta, trebuie sa se intrebe constant "pe care din aceste pagini, asemanatoare una cu cealalta, sa o afisam?".O problema foarte frecventa este la magazinele online, in paginile de categorii produse, care pot fi afisate diferit - pot fi sortate diferit produsele, pot fi aplicate diferite filtre. Si se ajunge astfel ca o pagina de categorie cu 4 pagini de produse sa aiba foarte multe variante posibile, iar motoarele de cautare sa devina confuze: ce varianta ar trebui sa pastreze in index si ce varianta sa ignore.O problema in sine poate fi si multipaginarea cu foarte multe sub-pagini. Dupa spusele Google (2013) 25-30% din paginile de pe Internet au in ele continut duplicat.Ca fapt divers, continutul duplicat e foarte putin probabil sa va afecteze negativ, altfel decat in situatia in care nu tot site-ul va aparea in motoarele de cautare. E genul de eroare cu care un site poate trai mult si bine, dar daca rezolvi intr-un procent important problema continutului duplicat, e probabil sa ai cresteri de trafic.Ca solutii pentru problemele de continut duplicat:Ca observatie, cumva separata, ar trebui sa te asiguri ca site-ul are doar una din aceste varianteIarasi, prima pagina nu ar trebui sa se poata accesa vizitand:Olivian Breda lucreaza ca Digital Marketing Manager pentru The KPI Institute . Este Internet marketer din 2006. Se ocupa de audituri de site-uri, atat pe partea de SEO (optimizare pentru motoarele de cautare), cat si legat de uzabilitate (experienta vizitatorilor pe site-uri). Face, de asemenea, implementari de site-uri pe platforma WordPress. Cofondator al lumeaseoppc.ro (o serie de evenimente pe tema SEO si PPC - reclame platite) si al cetd.ro (carte de branding pentru medici), autor pe olivian.ro (blog personal).