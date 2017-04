Tutorial: Ce este si cum poti face SEO Off Page

Cum sa incepi o afacere

Cum sa fii prezent online

Cum sa te promovezi im mediul digital

Cum sa vinzi online

Cum obtii finantare

imbunatatirea pozitiei site-ului in cautarile Google

crestere PageRank-acesta este un sistem de calcularea a importantei site-ului tau din perspectiva Google.

mai multa expunere-cand site-ul tau se afla in topul rezultatelor de cautare si are link-uri pe site-uri bine clasate atunci cu siguranta vei avea mai multa expunere.

directoarele web-precum Pagini Aurii, directoare de informatii despre afaceri.

semnaturi pe forumuri-multi oameni comenteaza pe forumuri cu scopul de a obtine link catre site-ul lor.

guest posting-la fel ca si comentariile pe forumuri, guest posting inseamna sa dezvolti articole pe diverse bloguri din industria ta prin care sa dezvolti un link catre site-ul tau.

directoare de articole-daca publici articole in directoare/agregatoare articole poti obtine link catre site-ul tau.

Tutorial SEO: Optimizarea Off PageIn functie de site-ul tau, concurenta, obiectivele de marketing online, timpul petrecut optimizand Off Page site-ul tau va varia. SEO Off Page arata Google-ului ca ai un site de calitate obtinand voturi de incredere de la alte site-uri. Daca ai o gramada de link-uri care vin catre site-ul tau atunci motoarele de cautare isi vor da seama ca ai un site de calitate care ofera valoare vizitatoriilor.Spre deosebire de optimizarea On Page, optimizarea Off Page se refera la toate acele activitati dezvoltate in afara site-ului tau. Cele mai importante sunt: link building, social media marketing, social bookmarking. Vom examina toate aceste activitati in acest sub-capitol de tutorial.Motoarele de cautare se straduiesc sa ofere cele mai bune rezultate de cautare pentru ceea ce cauta un utilizator. Pentru aceasta, ele iau in considerare factorii On Page si Off Page. Un site care are un continut de calitate are sanse mai mari de a atrage link-uri de calitate de pe alte site-uri si au mai multe mentiuni pe social media.O strategie de SEO Off Page va genera urmatoarele beneficii pentru site-ul tau:Pasii de pregatire a site-ului tau pentru procesul de link building sunt importanti. Determina de la inceput ce pagini vrei sa optimizezi Off Page. Dupa ce ai determinat ce pagini sa optimizezi, asigura-te ca acele pagini sunt optimizate bine On Page si continutul de pe site este dens, de calitate si cu informatii folositoare pentru utilizatori.Este un proces prin care atragi link-uri de calitate catre site-ul tau de pe site-uri si platforme cu autoritate. In esenta prin dezvoltarea de link-uri de calitate externe catre site-ul tau, tu incerci sa atragi cat mai multe "voturi de incredere" pentru a depasii concurentii tai. Spre exemplu daca cineva apreciaza articolul tau si ii da share sau ofera un link pe site-ul sau, atunci motoarele de cautare percep acel link ca fiind un vot de incredere.In ultimii ani posesorii de site-uri au incercat sa gaseasca cele mai bune metode de a dezvolta linkuri catre site-urile lor pentru a obtine o pozitie mai buna in rezultatele de cautare. Printre ele gasim:In exemplele amintite mai sus trebuie sa tii cont de tipul de link pe care site-ul tau il va primi. Trebuie sa te asiguri ca aceste link-uri au atributul de "follow"- adica webmasterul permite robotiilor Google sa acceseze si sa paseze autoritate catre site-ul tau.Trebuie sa intelegi ca nu toate link-urile catre site-ul nu sunt egale. In 2017 nu conteaza cat de multe link-uri atragi catre site-ul tau ci conteaza foarte mult calitatea acestora.De exemplu degeaba ai 100 de link-uri de pe site-uri care nu sunt bine clasate in rezultatele de cautare. Vei fi intrecut de site-urile care atrag link-uri de pe site-uri cu autoritate si bine clasate in rezultatele de cautare Google.Site-ul tau trebuie sa atraga link-uri naturale; nu utiliza softuri de link-building pentru ca Google te va penaliza!Asadar, cum poti atrage link-uri de calitate catre site-ul tau? Iatala care ar trebui sa te gandesti chiar dupa ce termini de citit acest articol:Cauta site-uri/bloguri din domeniul tau de activitate si gaseste link-uri broken. Nu exista site-uri web care sa nu aiba un link broken. Daca gasesti pe un site de autoritate sau pe un blog care are un link broken si semnalezi acest fapt webmasterului, el se va bucura. Cand semnalezi acest lucru poti cere webmasterului sa adauge link catre site-ul tau ca referinta in domeniu.Atentie! Inainte de a semnaliza acest lucru catre webmaster, trebuie sa ai pregatit un articol relevant si calitativ care sa fie dat ca referinta.Un infografic este este un fisier de tip imagine doar ca in dimensiuni mai mari in care explici un subiect. Aceste tipuri de fisiere sunt perfecte pentru a fi distribuite sau embeduite pe alte site-uri web. Daca ai o promovare eficienta la inceput, acest infografic daca este util si calitativ atunci el va fi share-uit.Daca ai multe imagini despre produsele/serviciile tale atunci este important sa le distribui pe agregatoare de imagini. Foloseste aceste agregatoare - Pinterest, Instagram, Flickr, Imgur pentru a urca imaginile tale si pentru atrage link-uri de calitate catre site-ul. Iata un exemplu de utilizare a unei postari pe Pinterest optimizate pentru un produs.Realizeaza constant continut video despre afacerea , produsele, serviciile tale si distribuie aceste video pe agregatoare de continut video. Cele bune agregatoare de video sunt Youtube, Dailymotion, Vimeo. In descrierile materialului video poti adauga link catre site-ul tau. Iata, in imagine, la completarea caror campuri trebuie sa fii atent, atunci cand incarci un video pe Youtube:Din ce in ce mai multe site-uri au un blog in care sunt prezentare mai multe articole informative despre afacere, produse/servicii. Poti dezvolta un blog in care sa postezi articole cu link catre site-ul tau.Daca ai cont pe marile platforme de social media nu uita sa adaugi link catre site-ul tau pe acestea. Adauga link in descrierea afacerii pe Facebook, Google + , Twitter si alte retele de socializare.Cauta cele mai accesate site-uri sau bloguri din nisa ta de activitate si propune editorilor sa dezvolti unul sau mai multe articole pentru acel blog sau website. Astfel vei dezvolta o situatie win-win. Site-ul sau blogul respectiv va avea un articol de calitate, fresh iar tu vei obtine un link catre site-ul tau.Cand implementezi o strategie de link building trebuie sa tii cont de penalizarile Google. Nu ai vrea ca in mijlocul procesului de link building sa fi penalizat de cel mai utilizat motor de cautare. E important sa eviti o penalizare a site-ului tau, pentru ca procesul de recupere dintr-o penalizare este unul greu si consuma timp si energie.Dezvolta un audit a site-ului tau - in special pentru link-urile catre site-ul tau - macar o data pe luna pentru a vedea ce link-uri vin catre website-ul tau. Ai grija de diversifici anchor textul - schimba textul ancora pe care link-urile care vin catre site-ul tau il au. Adauga diverse forme ale cuvantului tau cheie, poti utiliza de asemenea cuvinte cheie semantice.Flavius Noja este Marketing Manager @ Star Marketing si este indragostit de marketing-ul online . Inca din facultate a inceput sa lucreze ca freelancer in domeniu , iar acum 2 ani si-a deschis prorpia agentie de marketing & web design. Flavius ajuta afacerile mici sa isi dezvolte un brand puternic in online si sa atraga noi clienti prin marketing online.Citeste si: Cum functioneaza motoarele de cautare pe internet