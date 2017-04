Cum functioneaza motoarele de cautare. In curand: tutoriale despre SEO, intr-o noua sectiune StartupCafe.ro

pentru ca utilizatorii le folosesc in fiecare zi

pentru ca pot ajuta utilizatorii sa descopere mult mai usor produsele si serviciile pe care le cauta

pentru ca afacerile online pot folosi motoarele de cautare sa-si faca mai vizibile produsele si serviciile

Google - acapareaza peste 70% din totalul cautarilor

Bing - lansat in 2009 de gigantul Microsoft, inca incearca sa-si gaseasca locul

Yahoo - renumit pentru serviciul de email gratuit, se estimeaza ca are o cota de piata de 7%

Baidu - lansat la 1 ianuarie 2000, este cel mai folosit motor din China

Yandex – lansat in 1997, este motorul de cautare principal in Rusia si are prezenta in tari precum Ucraina, Kazahstan, Belarus sau Turcia.

Motoarele de cautare sunt o realitate pe care nimeni - mai cu seama afacerile online - nu o mai poate ignora. Pentru multi dintre utilizatorii obisnuiti de internet au devenit la fel de importante precum accesul la apa potabila, la curentul electric sau la televiziune.

Milioane de job-uri din intreaga lume se bazeaza pe accesul la internet si pe existenta si functionarea cat mai precisa a Google, Bing, Yahoo, Baidu, Yandex si a altor motoare de cautare.

Cunoasterea - atat cat este posibil - a modului de functionare a motoarelor de cautare poate ajuta afacerile online sa-si faca mai vizibile produsele sau serviciile.

Citeste mai multe despre: optimizare seo • seo

Traim in secolul vitezei. Ritmul de viata este ametitor si, de multe ori, simtim ca nu mai facem fata acestui volum urias de informatii ce ne invadeaza existenta. Motoarele de cautare sunt aici sa ne usureze viata, sa ne ajute sa triem aceasta informatie in favoarea noastra.Tocmai pentru ca lucrurile s-au intamplat intr-un timp atat de scurt, noi, utilizatorii, am “sarit” peste etapa de a intelege cum functioneaza motoarele de cautare si am inceput sa le folosim pur si simplu. Ideea acestui articol pleaca tocmai de la acest aspect si, vom incerca sa explicam in continuare de ce este important sa cunoastem modul de functionare al acestora cat si cum functioneaza efectiv.Cei mai multi dintre noi sunt atat de familiarizati cu “Google” incat punem egal intre acesta si motoarele de cautare. Da, Google este atat de cunoscut in intreaga lume incat multi il considera a fi singurul motor de cautare din lume. Totusi, in momentul de fata, exista si alte motoare de cautare. Iata un top 5 al celor mai folosite:Motoarele de cautare indeplinesc doua functii majore: crawleaza (scaneaza) website-urile, construiesc o baza de date in timp real si genereaza o lista de raspunsuri relevante pentru utilizatori.Sa ne imaginam internetul sau World Wide Web-ul cum mai este el denumit, ca o retea de localitati/orase. Fiecare localitate este un site web. Pentru a “descoperi” fiecare site, spiderii - sau programele de scanare - au nevoie de drumuri, iar aceste drumuri/cai de acces sunt reprezentate de linkuri. Structura aceasta de link-uri este cea care uneste toate site-urile, formand astfel, o retea uriasa.In acest mod, spiderii calatoresc din site in site, aduna informatiile de care au nevoie, le inmagazineaza si le structureaza (pentru ca ulterior sa se intoarca pe acele site-uri pentru a afla noutatile) si apoi raspund solicitarilor utilizatorilor cu rezultate relevante. Haideti sa descoperim in continuare ce se intampla in fiecare etapa a acestui proces.Crawling-ul este prima actiune pe care o desfasoara motoarele de cautare. Spiderii scaneaza fiecare site in parte si aduna toate informatiile relevante despre acesta: numar de pagini, titluri, metadescrieri, imagini, cuvinte cheie, link-uri, si multe altele. Cand termina de adunat informatiile, toate link-urile identificate sunt puse deoparte, pentru ca apoi sa fie din nou crawl-uite pentru continut actualizat, proaspat. Este un practic un proces continuu.Orice site care este legat/linkuit de alt site, va fi, la randul sau, crawlat. Daca totusi nu exista o legatura/un link (in cazul site-urilor noi) exista si optiunea manuala de a “chema” spiderii. Aceasta solicitare manuala poate fi folosita si de site-urile cu vechime pentru a indexa mai rapid continutul nou creat.Indexing-ul este procesul prin care toate datele adunate de spideri sunt sortate si plasate intr-o baza de date gigantica. Toata aceasta baza de date va fi folosita ulterior pentru a genera utilizatorilor rezultate relevante. Modul in care este creata acesta baza de dare este esential pentru ultima si cea mai importanta etapa a procesului.Aceasta este cea mai importanta etapa si, in acelasi timp, cea mai greu de realizat. Obiectivul principal al oricarui motor de cautare este afisarea unor rezultate cat mai relevante pentru utilizatori. Usor de spus dar foarte greu de facut. Concret, cand cineva vrea sa efectueze o cautare pe Google, scrie unul sau mai multe cuvinte in campul de cautare (asta se numeste search query), apasa butonul search si asteapta lista de rezultate oferite de motorul de cautare.Iata, de exemplu, cum apar primele 4 rezultate oferite de Google pentru cautarea “cum functioneaza motoarele de cautare”Intrebarea este: cum a ales Google cele 4 rezultate ca fiind cele mai relevante si ce criterii au indeplinit aceste site-uri pentru a ocupa primele pozitii organice (organice, adica neplatite)?La inceput motoarele de cautare se bazau numai pe existenta si densitatea cuvintelor cheie din paginile web. Acest lucru ducea la afisarea unor rezultate de slaba calitate, rezultate ce nu erau intotdeuna in concordanta cu asteptarile utilizatorilor.Astazi, motoarele de cautare iau in calcul sute de factori pentru a stabili ordinea rezultatelor. In baza unor algoritmi matematici complecsi – numiti de obicei “ranking algorithms”, toti acesti factori influenteaza, in proportii diferite ,procesul de afisare a rezultatelor.Normal, factorii si algoritmii nu sunt publici in totalitate. Motoarele de cautare incearca sa evite astfel, posibile incercari de manipulare a influentarii rezultatelor. In acest context a aparut si s-a dezvoltat o intreaga arie a marketing-ului online, numita – SEO (search engine optimization). Firmele specializate in servicii seo incearca, prin diverse metode, sa optimizeze site-urile de care se ocupa astfel incat acestea sa ocupe pozitii mai bune in rezultatele organice si sa adune mai mult trafic organic.In paralel cu dezvoltarea motoarelor de cautare, cele mai cunoscute companii de SEO din lume ( MOZ Neil Patel , si altii) au dezvoltat o multitudine de aplicatii, desfasora si prezinta numeroase studii si analize ale modului in care functioneaza motoarele, cu scopul declarat de a a descifra cat mai mult din codul ce sta in spatele procesului de ranking.Si daca lucrurile nu erau indeajuns de complicate, la toate aceste aspecte se mai adauga volumele foarte mari de informatii ce trebuie prelucrate. Numarul incredibil de site-uri - a fost depasit pragul de 1 mld., coroborat cu numarul de cautari efectuate anual de utilizatori - care a trecut se pare de 2 trilioane (conform Search Engine Land) , transforma misiunea motoarelor de cautare intr-o adevarata provocare. Mai mult, utilizatorii au nevoie ca informatiile sa le fie livrate aproape instananeu – fiecare secunda in plus fiind perceputa, cel putin, ca un neajuns. Astfel, Google si celelalte motoare de cautare sunt obligate sa tina pasul cu acest ritm de crestere alert si investesc constant sume importante in dezvoltarea infrastructurii.Bogdan Stefan este partener in cadrul agentiei de marketing online Digital Metrics . Cu o experienta de peste 5 ani in vanzari/marketing online si mai mult de 10 ani in offline, Bogdan crede in convergenta dintre online si offline. Campaniile de optimizare SEO sunt in topul preferintelor lui si este convins ca pe termen lung, SEO poate deveni avantajul competitiv cel mai greu de copiat de catre concurenta!.Materialul, este un capitol introductiv dintr-o noua sectiune de tutoriale ce va fi lansata curand odata cu noua versiune a StartupCafe.ro