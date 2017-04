Google nu va mai afisa reclame pentru canalele de YouTube cu mai putin de 10.000 de vizualizari

Cu efect imediat, YouTube va bloca reclamele canalelor care au mai putin de 10.000 de afisari. Pragul stabilit nu vizeaza afisarile individuale pentru clipurile video, ci numarul total de afisari realizat de un canal de YouTube, din tot continutul publicat. Masura luata de Google incearca sa fie un pas in directia dorita de advertiseri, aceea ca reclamele sa nu mai afisate alaturi de clipuri care au continut ofensator si pot afecta imaginea unui brand.Pana acum, YouTube nu impunea nicio limita de trafic in ceea ce priveste posibilitatea folosirii reclamelor. Orice canal nou creat de YouTube putea bifa optiunea de afisare a reclamelor inca de la primul clip postat.Recent, mai multe companii au anuntat ca isi retrag camplaniile publicitare de pe YouTube pentru ca reclamele lor apareau impreuna cu filme care contineau mesaje homofobe si anti-semite. Printre acestea se numara: Johnson & Johnson, Verizon, Vodafone, AT&T, Marks and Spencer Group, The Guardian, agentia Havas sau bancile HSBC, Lloyds si RBS.