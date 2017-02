UTIL despre SEO: Modificari de impact in pagina cu rezultate Google. Noutati de care e bine sa tii cont 

60 de clienti SEO de diverse profile, reprezentand 60 de milioane de afisari organice pe saptamana in consola de cautare Google,

Am comparat saptamanile:

28 noiembrie - 04 decembrie (inclusiv Lunea Cyber)

05 decembrie - 11 decembrie (saptamana introducerii oficiale a noilor elemente)

De departe cea mai notabila schimbare a fost cresterea cu 23% a numarului de afisari pentru cuvintele cheie non-brand.

Impresiile pot fi determinate de cresterea proeminenta a casetelor cu rezultat, care par sa fie preferate in noul design. Aceasta modificare le permite site-urilor de marca sa adune mai multe oportunitati de afisare in SERP-ul non-branded, daca au prezente consistente pe platformele sociale si in canalele de stiri, ceea ce le ofera posibilitatea de a le extinde continutul legat de brandul lor.

Brandul a avut un declin in privinta clickurilor, afisarilor, valorii CTR, si pozitiei. In timp ce datele colectate pentru cercetarea initiala puteau fi influentate partial de traficul crescut asociat cu saptamana Lunii Cyber, am observat ca doua casete - Top stories si Twitter - au aparut peste Local 3-Pack pentru o varietate de cautari legate de branduri de top.

In timp ce acest lucru poate schimba vizibilitatea unor site-uri de brand, cele care sporesc atentia pe intregul parcurs de consum vor avea in continuare posibilitatea de a-si atrage consumatori mai loiali si mai satisfacuti.

Noul desktop SERP, este un semn al evolutiei constante a rezultatelor SERP, in urma schimbarii comportamentului consumatorului.

Consumatorul nu mai calatoreste linear; traseul de cautare e presarat cu sute de noi micro-momente in care consumatorii folosesc multiple dispozitive (desktop si mobil) pentru a se adresa nevoilor lor oriunde se afla si oricand.

Schema celui mai recent desktop SERP indica faptul ca Google a adaptat versiunea de desktop pentru a se potrivi pe versiunea mobila.

. IMPORTANT: Rezultatele organice sunt diferite pe desktopul calculatoarelor fata de smartphone-uri

Continutul considerat a fi optimizat pentru clasamentul de pe desktop-uri se poate clasifica in mod diferit, de fapt mai prost, pe smartphone-uri.

Conform unei noi cercetari efectuate de BrightEdge, 73 % din rezultatele la cautarile pe Google arata diferit pe dispozitivele mobile in comparatie cu desktop-ul.

Pentru a analiza mai eficient pozitionarea in rezultatele de cautare Google, BrightEdge a introdus Intent Signal, o solutie care ajuta marketerii sa inteleaga, sa masoare si sa optimizeze pentru potentialul organic tocmai ceea ce conteaza: traficul, conversia si castigurile.

Intent Signal identifica automat care subiecte arata rezultate organice deasupra sau dedesubt pe pagina. Mai mult de atat, iti arata cand paginile tale sunt vizibile - mai vizibile - si cand ar trebui sa-ti concentrezi eforturile pentru a captura oportunitati organice in momente cheie care conteaza.

Cresterea obiectivelor pe care trebuie sa le atinga si prezenta in toate zonele care definesc cautarile consumatorului. Marcile au oportunitati aproape nelimitate pentru a angaja consumatorii intr-o varietate de medii de cautare: video, raspunsuri rapide, imagini, harti si multe altele.

O strategie organica de succes aduce toate aceste unelte la un loc pentru a asigura un contact relevant cu zona tinta de consumatori, oriunde si oricand ei doresc sa lanseze o cautare.

Spre deosebire de rezultatele generate pe terminalele mobile unde utilizatorii se concentreaza cel mai frecvent asupra cautarilor sau necesitatilor zonale, cautarea de pe desktop este un motor ce ofera rezultate pe care ultilizatorii le cauta pentru a-si extinde cunostintele.

Extinderea continutului si raspunsurile lungi pot impulsiona vizibilitatea pentru imbunatatirea Desktop CTR si a conversiei globale.

In cele din urma nu trebuie subestimata puterea si necesitatea non-brand in propria strategie digitala. Cautarile non-brand reprezinta o mare oportunitate pentru branduri pentru a-si extinde influenta marginala cu ajutorul raspunsurilor rapide. Raspunsurile rapide genereaza incredere si autoritate, care vor conduce in viitor catre cresteri "new to file".

Echipa de specialisti SEO la agentia iProspect explica ce noutati au aparut, cum influenteaza acestea afisarea rezultatelor de cautare si de ce este important ca echipele de marketing sa urmareasca permanent modificarile de design ale paginii care afiseaza rezultatele de cautare din Google.

"Cautarea este un element din drumul parcurs de client ce evolueaza in mod constant. De la algoritmii ce definesc rezultatele cautarii, la designul paginilor ce ofera informatia consumatorilor, terenul de joc este in continua schimbare, teren pe care marketerii trebuie sa navigheze cu intelepciune.

Cercetarea noastra initiala in privinta modificarilor recente ale paginii de rezultate de la Google indica mai mult accentul pe intentia utilizatorului, importanta unei calatorii holistice a clientului.

Pentru cei nefamiliarizati cu acest design, interfata este alcatuita dintr-un design tabular in care rezultatele cautarilor se afiseaza in casete separate. Imitand desktopul Knowledge Graph, care apare in coloana din partea dreapta a paginii de rezultate a motorului de cautare, aceste elemente prezentate in mod frecvent sunt dotate cu carusele Twitter, People Also Search For si Top Stories (module de afisare pe verticala si pe orizontala).

The Local Pack si Answer Box au fost doua dintre caracteristicile mai vechi ale SERP Google (SERP - Search Engine Result, adica pagina cu rezultatele cautarii in Google) dar noul aspect ridica la un alt nivel de consistenta designul pentru rezultatele Google.

Pentru a ilustra cateva din elementele specifice mentionate, iata in imaginile de mai jos cateva exemple ale noilor elemente digitale:

Desi este prea devreme sa facem presupuneri concrete despre ce impact va avea asupra cautarilor organice si asupra SEO pe termen lung, suntem increzatori ca aceasta ultima schimbare de design.

Este, de asemenea, important sa notam si faptul ca designul tabular al noii scheme, unde acuratetea si localizarea cautarilor depind foarte mult de tipul dispozitivului.