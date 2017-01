Lectie de relatii cu clientii direct de la Elon Musk  

Citeste mai multe despre: elon musk • tesla

Totul s-a intamplat in San Carlos, intr-o mica zona comerciala unde Tesla are amplasata o statie locala de reincarcare rapida a bateriilor. In drum spre o intalnire in Palo Alto, Silicon Valley, Loic Le Meur, la randul sau antreprenor, cauta spatiu liber la statia de incarcare."Erau cinci masini Tesla, la rand, in asteptarea eliberarii unui loc la incarcator. In apropiere sunt un supermarket, o cafenea, o sala de fitness si cateva restaurante.Multi soferi isi lasa masinile parcate la statie si dupa ce s-a terminat incarcarea. I-am dat lui Elon un mesaj pe Twitter si in cateva minute mi-a promis ca va lua masuri", scrie clientul pe reteaua sociala Medium Fondatorul Tesla, raspunde: "Ai dreptate, asta a inceput sa devina o problema. Statiile sunt pentru incarcare, nu pentru parcare. Voi lua masuri." Dupa 6 zile, Tesla anunta pe website o modificare a politicii de la statiile supercharger: soferii care isi lasa masinile dupa ce se termina incarcarea vor fi taxati suplimentar."Intelegem cat de frustrant este sa ajungi la o statie de incarcare si sa gasesti toate locurile ocupate. Pentru ca toti proprietarii de masini sa aiba o experienta cat mai placuta si pentru a mari gradul de accesibilitate la statie, introducem o taxa de stationare".La randu-i, aplicatia Tesla anunta soferul, printr-o alerta, ca incarcarea s-a terminat si il atentioneaza ca, pentru fiecare minut in plus de conectare la statie, taxa este de 40 de centi. Daca masina este mutata in 5 minute, soferul nu mai plateste nimic."Asta numim noi, doamnelor si domnilor, grija fata de client", scrie Inc.com . Pe de alta parte, potrivit unei publicatii de specialitate , Tesla era deja pregatita tehnic, de cateva luni, pentru aceasta modificare si poate, patania antreprenorului din Silicon Valey a grabit doar punerea ei in practica.Dincolo de asta, raman cateva lucruri interesante de retinut, dupa cum remarca Inc.com. Unul: cum reuseste Elon Musk, cu o gramada de lucruri pe cap, sa ramana destul de activ in social media si, mai ales, atent la observatiile clientilor. Altul: abilitatea de a folosi retelele sociale in relatia cu clientii este din ce in ce mai importanta pentru companii si branduri.Review-urile, comentariile, mesajele directe ori sugestiile venite de la clienti prin retelele sociale pot fi extrem de valoroase pentru o companie atenta si diligenta in relatia cu clientii. Iar modul in care fondatorul Tesla reuseste sa gestioneze relatia cu clientii sai are rezultate concrete: la finalul lui 2016, raportul privind satisfactia clientilor in ce priveste brandurile auto plasa Tesla pe primul loc in top, cu 91%, peste branduri de traditie precum Porsche sau Audi.