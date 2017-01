​#JD: Job Description, o rubrica noua la StartupCafe. Ce face un specialist Pay Per Click. Ce trebuie sa stii pentru un astfel de job

#JD: Job Description

Participarea la Atelierul Digital by Google este o baza buna pentru intelegerea conceptelor esentiale in PPC Marketing. Obtinerea diplomei din cadrul programului Atelierul Digital este un start si o necesitate pentru oricine are legatura cu mediul online. Cursurile sunt la nivel de baza si ar putea fi introduse cu usurinta in cadrul programei scolare din liceu sau chiar gimnaziu.

Parcurgerea cursurilor si examenelor Google pentru Adwords Fundamentals, Search Advertising, Display Advertising, Video si Mobile Advertising.

Parcurgerea cursurilor pentru certificarea Facebook Blueprint.

Parcurgerea cursurilor pentru certificarea Google Analytics.

aiba abilitati de comunicare excelente, atat verbale cat si in scris. Chiar daca lucreaza intr-o agentie sau in-house, la client, specialistul trebuie sa poata comunica cat mai bine si mai corect cu clientii sau superiorii, sa creeze rapoarte, sa faca si sa tina prezentari sau sa explice strategiile propuse. Unele agentii prefera comunicarea specialistului direct cu clientul, iar in acest caz, bunele abilitati de comunicare sunt o necesitate. In alte cazuri, exista un account responsabil de comunicarea cu clientul, ceea ce face ca abilitatile de comunicare sa fie un plus in relatia cu colegii, dar nu o necesitate.

Chiar daca lucreaza intr-o agentie sau in-house, la client, specialistul trebuie sa poata comunica cat mai bine si mai corect cu clientii sau superiorii, sa creeze rapoarte, sa faca si sa tina prezentari sau sa explice strategiile propuse. Unele agentii prefera comunicarea specialistului direct cu clientul, iar in acest caz, bunele abilitati de comunicare sunt o necesitate. In alte cazuri, exista un account responsabil de comunicarea cu clientul, ceea ce face ca abilitatile de comunicare sa fie un plus in relatia cu colegii, dar nu o necesitate. aiba o buna intelegere a limbii engleze, dar si a altor limbi straine. Majoritatea aplicatiilor si a manualelor de utilizare sunt in limba engleza. De asemenea, noutatile, blogurile din domeniu sunt in engleza. In al doilea rand, in agentii pot exista clienti vorbitori de engleza sau este nevoie de crearea de rapoarte in limba engleza. Nu in ultimul rand, conferintele si evenimentele pe aceasta tema sunt tot in limba engleza. Deci, daca nu esti sigur pe felul in care vorbesti limba engleza e momentul sa faci un efort in acest sens. Daca intentionezi sa angajezi un specialist PPC, un test in limba engleza este de bun augur.

Majoritatea aplicatiilor si a manualelor de utilizare sunt in limba engleza. De asemenea, noutatile, blogurile din domeniu sunt in engleza. In al doilea rand, in agentii pot exista clienti vorbitori de engleza sau este nevoie de crearea de rapoarte in limba engleza. Nu in ultimul rand, conferintele si evenimentele pe aceasta tema sunt tot in limba engleza. Deci, daca nu esti sigur pe felul in care vorbesti limba engleza e momentul sa faci un efort in acest sens. Daca intentionezi sa angajezi un specialist PPC, un test in limba engleza este de bun augur. fie definit de curiozitate si adaptabilitate. Domeniul marketingului digital este unul extrem de dinamic, cu schimbari si actualizari de produs dese, cu diverse pareri, tactici si strategii propuse de diversi lideri din domeniu, de aceea specialistul trebuie sa se puna mereu la curent cu aceste noutati si sa fie dispus sa invete constant.

Domeniul marketingului digital este unul extrem de dinamic, cu schimbari si actualizari de produs dese, cu diverse pareri, tactici si strategii propuse de diversi lideri din domeniu, de aceea specialistul trebuie sa se puna mereu la curent cu aceste noutati si sa fie dispus sa invete constant. fie o fire analitica. Desi e un domeniu ce poate fi considerat creativ, marketingul bazat pe performanta se bazeaza pe cifre, pe analiza si interpretarea datelor si luarea de decizii in baza acestor interpretari.

Dimineata este dedicata verificarilor. Micul dejun PPC poate arata astfel: verificarea tuturor conturilor AdWords pentru a vedea activitatea, bugetul, schimbarile neobisnuite in indicatori, aprobarea/dezaprobarea diverselor reclame.

Micul dejun PPC poate arata astfel: verificarea tuturor conturilor AdWords pentru a vedea activitatea, bugetul, schimbarile neobisnuite in indicatori, aprobarea/dezaprobarea diverselor reclame. In continuare se poate stabili prioritatea task-urilor pe ziua respectiva in functie de e-mailurile primite sau de strategiile stabilite.

in functie de e-mailurile primite sau de strategiile stabilite. Ziua e in general descrisa prin jonglarea mai multor activitati: cercetare, analiza, implementare, relationare .

. Nicio zi a unui specialist PPC nu este lipsita de sedinte telefonice sau intalniri cu clientii .

. O intalnire de azi cu clientul poate fi maine inlocuita cu un brainstorming in echipa sau un training cu privire la noi aplicatii sau la noutati ale produselor deja folosite intrucat tehnologia este intr-o continua schimbare si apar mereu noi functionalitati care pot aduce valoare campaniilor.

Ideea rubricii a plecat de la un material publicat initial de Alexandra Tudor, specialist PPC la Canopy , agentie de promovare cu care StartupCafe.ro a colaborat la workshop-urile itinerante "Ce poate face internetul pentru afacerea ta", organizate in 2016, in mai multe orase din Romania.Multe companiilor mici si mijlocii pe care StartupCafe.ro le-a intalnit la aceste workshop-uri si-au declarat intentia de a utiliza din ce in ce mai mult promovarea digitala dar si-au exprimat temerea ca, in lipsa unor oameni specializati, exista riscul ca bugetele alocate pentru promovare sa fie cheltuite ineficient. Pe de alta parte, managerii au marturisit ca si daca si-ar dori un specialist in house nu ar sti ce anume sa-i ceara: ce competente ar trebui sa aiba, cum ar trebui sa arate fisa postului, care ar trebui sa fie criteriile de performanta.Am decis sa inauguram noua rubricacu materialul Alexandrei pentru ca, pe langa detalierea competentelor si responsabilitatilor, acesta contine si o colectie interesanta de certificari necesare si resurse utile pentru cei interesati de o astfel de pozitie.Il publicam cu intentia de a incuraja organizatiile aflate in cautarea unor specialisti pe diferite domenii, in special din domeniul afacerilor digitale, sa publice pe Startupcafe.ro descrieri similare si, poate, si in acest fel, sa contribuie la dinamizarea acestui segment specializat din piata muncii. Pe langa asta, ne-a placut si pentru ca materialul are o structura clara si prietenoasa :)Te-ai hotarat ca e timpul sa gasesti un nou job si vezi tot mai des anunturi de cautare a unui PPC Specialist, dar nu stii exact ce presupune? Esti manager si stii ca ar trebui sa angajezi un specialist in Pay Per Click Marketing, insa vrei sa afli mai multe despre competentele de urmarit la posibilii candidati? Hai sa vedem care sunt abilitatile necesare pentru a intra in acest domeniu si cum arata ziua de munca a unui specialist PPC.Cel mai frumos aspect la jobul de specialist PPC este imbinarea competentelor tehnice cu cele creative. Astfel, pot deveni specialisti PPC atat cei cu background tehnic, cat si cei cu inclinatii spre stiintele umaniste, cu conditia sa fie familiari cu principiile marketingului. Astfel, daca esti tech-savvy, Excel-ul nu are dileme pentru tine, iar lucrul cu cifrele nu te sperie, esti cu un pas mai aproape de a fi un candidat bun pentru aceasta specializare.Daca ai fost mereu fascinat de publicitate, de campanii inteligente si reclame bine scrise, daca te intriga psihologia consumatorului, Pay Per Click Marketing este un domeniu in care poti excela. Cu toate ca aceste conditii sunt necesare, nu sunt si suficiente. Ca pentru orice specializare, este nevoie de parcurgerea unor cursuri si sustinerea unor examene:Pe langa competentele tehnice, un bun specialist PPC trebuie sa:Pentru cei care nu au studii si experienta in marketing, urmatoarele carti pot usura intelegerea unor concepte de baza in marketing si digital:Pe langa aceste carti, de foarte mare ajutor pot fi blogurile din domeniu, actualizate constant cu informatie la zi. Iata cateva bloguri recomandate, care trateaza constant dinamismul mediului online si care pot fi o inspiratie pentru orice specialist in Pay Per Click:Odata intelese si aplicate conceptele pentru Google Advertising si Facebook Ads, poate incepe parcursul specialistului PPC Marketing catre cele mai inalte culmi ale performantei.Desigur, o intelegere cat mai buna a performance marketingului, a marketingului in general, a practicilor de optimizarea conversiilor si User Experience (UX), a conceptului de marketing afiliat si a tuturor canalelor de marketing bazat pe performanta poate ajuta viitorul specialist pentru o viziune de ansamblu asupra strategiilor propuse.O mare parte din job-ul unui specialist PPC este partea de cercetare: a cuvintelor cheie ￯ pentru crearea mesajelor perfecte, analiza concurentei, urmarirea celor mai noi trend-uri etc.De aceea, e foarte important sa stim cum cautam si unde cautam pentru a gasi cele mai folositoare informatii.KPI-urile stabilite impreuna cu clientul sau cu superiorii trebuie atinse pe baza unor strategii care sunt transpuse intr-un media plan impartit in canale, bugete si campanii.Gruparea si organizarea cuvintelor in grupuri de anunturi, campanii, crearea si testarea reclamelor text si de display, alegerea audientelor potrivite pentru campanii de Display Network si Facebook.O parte foarte importanta o reprezinta masurarea corecta a indicatorilor de performanta stabiliti impreuna cu fiecare client. Acesti indicatori sunt masurati prin setarea corecta a unor coduri pe landing page-ul clientului si definirea de obiective in Analytics care sa ne ajute la analizare si raportare.Analizarea periodica a performantelor campaniilor: cuvintelor cheie, reclamelor, targetarilor in functie de atingerea obiectivelor si modificarea acestora, astfel incat sa ai rezultate mai bune. Gasirea de noi modalitati care sa duca la succesul campaniei.Crearea unui raport care cuprinde principalii indicatori si care analizeaza performanta campaniilor, formularea de recomandari si concluzii asupra performantei campaniilor si trasarea unor directii pentru campanii viitoare pe baza concluziilor curente, luand in considerare si tendintele si sezonalitatea.Acest aspect este foarte important. Specialistul PPC este un expert in comunicare prin excelenta. El trebuie sa stie sa construiasca relatii durabile cu clientii, cu colegii de echipa si cu alti specialisti din industrie la diferite evenimente.Domeniul marketingului digital este unul extrem de dinamic, ceea ce face ca task-urile zilnice ale unui specialist sa fie extrem de diverse, facand acest job foarte atractiv si deloc plictisitor.Astfel, ziua unui specialist poate arata astfel:Nicio zi nu este la fel. Jobul de specialist in marketing digital nu este unul care poate cadea in rutina. Noutatea informatiilor, dinamica domeniului, diversitatea clientilor il fac sa fie pe placul noilor generatii. Mediul digital este in crestere pe masura ce tehnologia se dezvolta, iar oamenii devin tot mai dependenti de tehnologie si internet, ceea ce face specializarea de specialist PPC sa devina la fel de ravnita ca jobul de publicitar in America lui Don Draper.*** Daca te regasesti in randurile de mai sus, daca te entuziasmezi la vederea unor campanii de digital bine gandite, daca pentru tine reclamele nu sunt un motiv sa schimbi canalul sau sa dai skip, Canopy e in permanenta in cautare de oameni indragostiti de online.Materialul de fata a fost publicat initial pe ctrl-d.ro si este preluat integral, cu acordul autoarei. Alexandra Tudor, PPC Architect Canopyst @Canopy , este fan declarat al online-ului. In ultimii 3 ani a dezvoltat campanii Pay Per Click si strategii de online marketing pentru zeci de companii din cele mai diverse domenii: de la magazine online de fashion, la clinici medicale si branduri de top din domeniul bancar. Diversitatea este de altfel si unul dintre lucrurile care o atrag in online marketing, domeniul care ii permite sa inoveze constant si sa isi dezvolte cunostintele legate de psihologia consumatorului. PPC ¬ ul este in topul preferintelor ei datorita relevantei si rezultatelor pe care le poate genera pentru un brand. Alexandra a devenit si unul dintre ambasadorii din Romania ai acestei metode de promovare, prin articolele aplicate in care impartaseste din experienta ei.