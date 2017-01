​DOCUMENT Noi masuri anti-spam pe internet si telefoane, in Uniunea Europeana. Ce se va intapla cu cookie-urile

Noi actori: 92 % dintre cetatenii europeni declara ca este important ca email-urile si mesajele lor online sa ramana confidentiale. Cu toate acestea, actuala Directiva asupra confidentialitatii si comunicatiilor electronice se aplica numai operatorilor de telecomunicatii traditionale. Acum, normele referitoare la protectia vietii private vor acoperi si noi furnizori de servicii de comunicatii electronice, cum ar fi WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Gmail, iMessage sau Viber.

Norme mai stricte: Prin actualizarea directivei actuale printr-un regulament direct aplicabil, toti cetatenii si toate intreprinderile din UE vor beneficia de acelasi nivel de protectie a comunicatiilor lor electronice.Intreprinderile vor beneficia, de asemenea, de un set unic de norme la nivelul UE.

Continutul comunicatiilor si metadatele: Protectia vietii private va fi garantata atat in ceea ce priveste continutul, cat si metadatele provenite din comunicatiile electronice (de exemplu, timpul si locul unui apel). Ambele au o componenta de un inalt grad de confidentialitate si, in conformitate cu normele propuse, va fi necesara anonimizarea sau stergerea acestora daca utilizatorii nu si-au dat consimtamantul, cu exceptia cazului in care aceste date sunt necesare, de exemplu, pentru facturare.

Noi oportunitati de afaceri: Odata ce s-a obtinut consimtamantul pentru ca datele aferente comunicatiilor, continutul si/sau metadatele sa fie prelucrate, operatorii de servicii de telecomunicatii traditionale vor avea mai multe oportunitati de a utiliza date si de a presta servicii suplimentare. De exemplu, acestia ar putea produce harti termice care sa indice prezenta persoanelor fizice, pentru a le fi de folos autoritatilor publice si companiilor de transport atunci cand dezvolta noi proiecte de infrastructura.

Norme mai simple in ceea ce priveste cookie-urile: Va fi simplificata asa-numita "dispozitie privind cookie", care a avut drept rezultat un numar exagerat de mare de solicitari ale consimtamantului utilizatorilor de internet. Noile norme le vor permite utilizatorilor sa isi pastreze controlul asupra setarilor proprii, oferind o modalitate facila de a accepta sau de a refuza urmarirea cookie-urilor si a altor identificatori in cazul riscurilor legate de viata privata. Propunerea clarifica faptul ca nu este nevoie de consimtamant pentru cookie-urile care nu aduc atingere vietii private si care imbunatatesc experienta online (de exemplu, pentru a-si reaminti istoricul achizitiilor efectuate). Cookie-urile instalate pe un site web vizitat care tin evidenta numarului de vizitatori ai site-ului web respectiv nu vor mai necesita obtinerea consimtamantului.

Protectia impotriva mesajelor spam: Propunerea de astazi interzice comunicatiile electronice nesolicitate, realizate prin orice mijloace, de exemplu prin e-mail-uri, SMS-uri si, in principiu, si prin apeluri telefonice, daca utilizatorii nu si-au dat consimtamantul. Statele membre pot opta pentru o solutie care le confera consumatorilor dreptul de a refuza primirea unor apeluri vocale in scopuri de marketing, de exemplu prin inregistrarea numarului lor pe o lista a numerelor care nu pot fi apelate. Persoanele care efectueaza apeluri in scopuri de marketing vor trebui sa isi afiseze numarul de telefon sau sa foloseasca un prefix special care indica un apel in scopuri de marketing.

Protectia datelor la nivel international

Urmatoarele etape

Potrivit unui comunicat remis StartupCafe, Comisia Europeana sustine ca propunerea sa de regulament va oferi mai buna protectie utilizatorilor de pe internet si noi oportunitati de afaceri pentru firme:Asigurarea cu mai multa eficacitate a respectarii legii: Responsabilitatea asigurarii respectarii normelor de confidentialitate prevazute in regulament va reveni autoritatilor nationale de protectie a datelor.Potrivit Comisiei, comunicarea propusa stabileste o abordare strategica pentru problema transferurilor internationale de date cu caracter personal, care va facilita schimburile comerciale si va promova o mai buna cooperare in materie de asigurarea a respectarii legii, asigurand, in acelasi timp, un nivel ridicat de protectie a datelor.Comisia mai spune ca se va implica in mod proactiv in discutiile privind luarea unor "decizii privind caracterul adecvat" (care sa permita circulatia libera a datelor cu caracter personal catre tari cu norme de protectie a datelor "echivalente in ceea ce priveste aspectele principale" cu cele din UE) cu parteneri comerciali importanti din Asia de Est si de Sud-Est, incepand cu Japonia si Coreea de Sud in 2017, dar si cu tarile interesate din America Latina si din vecinatatea Uniunii Europene.In plus, Comisia va valorifica, de asemenea, pe deplin alte mecanisme oferite de noile norme ale UE de protectie a datelor - Regulamentul general privind protectia datelor si Directiva privind politia - pentru a facilita schimburile de date cu caracter personal cu alte tari terte in cazul carora nu se poate ajunge la decizii privind caracterul adecvat.De asemenea, Comisia subliniaza ca "va promova dezvoltarea unor standarde ridicate de protectie a datelor pe plan international, atat la nivel bilateral, cat si la nivel multilateral".Masurile prezentate marti de Comisia Europeana vizeaza actualizarea normelor actuale, prin extinderea domeniului lor de aplicare la toti furnizorii de comunicatii electronice. De asemenea, acestea urmaresc sa creeze noi posibilitati de prelucrare a datelor aferente comunicatiilor si sa consolideze increderea si securitatea pe piata unica digitala - un obiectiv-cheie al Strategiei privind piata unica digitala.Totodata, proiectul aliniaza normele privind comunicatiile electronice la noile standarde de nivel mondial din Regulamentul privind protectia generala a datelor al UE. De asemenea, Comisia propune noi norme care sa asigure ca, atunci cand sunt prelucrate date cu caracter personal de catre institutiile si organismele UE, viata privata este protejata la fel ca in statele membre in temeiul Regulamentului general privind protectia datelor si stabileste totodata o abordare strategica a problemelor privind transferurile internationale de date cu caracter personal.Prin prezentarea propunerii de marti, Comisia invita Parlamentul European si Consiliul sa lucreze rapid si sa asigure adoptarea fara probleme a acestor propuneri pana la data de 25 mai 2018, data intrarii in vigoare a Regulamentului general privind protectia datelor. Aceasta intentioneaza sa ofere cetatenilor si intreprinderilor un cadru juridic complet si de sine statator pentru protectia vietii private si a datelor in Europa pana la acea data.