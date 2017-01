Sfaturi utile despre cum sa-ti  dezvolti afacerea in 2017

Fiecare antreprenor isi doreste un an profitabil pentru afacerea sa. Daca vrei sa-ti dezvolti afacerea trebuie sa faci lucrurile diferit de anul trecut, sa-ti stabilesti etapele esentiale a ceea ce vrei sa faci si sa-ti canalizezi energia in acest sens. Pentru a avea rezultate diferite, trebuie sa faci lucrurile diferit iar viata profesionala este in stransa legatura cu cea personala.Exista oferte bune pe partea de tehnologie in aceasta perioada a anului profita de ele pentru afacerea ta. Evalueaza ce tehnologie te-ar putea ajuta sa-ti eficientizezi afacerea fie ca este vorba de calculatoare, tableta sau de upgradarea software-ului.Incepe 2017 cu organizarea si curatenia biroului. Eliminarea hartiilor iti va eficientiza munca si vei fi mai concentrat pe lucrurile cu adevarat importante. Incerca scanarea si salvarea documentelor importante in cloud. Pe langa faptul ca economisesti spatiu, stocarea in cloud poti accesa si folosi mai usor datele si informatiile de care ai nevoie.Invata ceva cu totul nou, de exemplu cum sa folosesti Instagram-ul care te va ajuta in marketing sau aprofundeaza cercetarea pe un subiect pe care il stii deja astfel incat, sa devi un adevarat expert. Exista zeci de moduri de a te educa in aceste zile, de la tutoriale online la workshop-uri si confIncerca ceva care te provoaca cu adevarat, fie ca vrei sa vorbesti public fie ca vrei sa faci parasutism. Provocrea si reusita in viata ta personala iti va da o incredere mai mare in afacerea ta.Ia legatura cu cineva pe care il admiri, cu care doresti sa faci afaceri si impartaseste-i ideile si modul in care ati putea lucra impreuna. Creeza o comunitate cu alti oameni de afaceri si profesionisti si stabileste o intalnire o data pe luna pentru a discuta idei, sfatui.Pune pe hartie cel mai indraznet vis legat de afacerea ta si pune la punct un plan pentru a-ti atinge scopul. Chiar si cele mai mari vise pot deveni realitate, atunci cand lucrezi cu pasi mici si usor de gestionat.Ca antreprenor, esti cel mai bun instrument de promovare a afacerii tale. Fie ca esti un antreprenor business to business a carui "comunitate" este formata dintr-o anumita industrie, fie ca esti un antreprenor business to consumer a carui comunitate este formata din orasul tau, creeaza-ti o imagine publica. Un antreprenor B2B(business to business) poate contribui la comunitate prin discursuri la conferinte, poate asigura presedintia unor proiecte caritabile sau poate deveni activ pe blogurile altora. Un antreprenor B2C(businss to consmer) poate contribui prin sponsorizarea unor evenimente locale sau se poate implica in organizatii locale de caritate.Proprietarii de afaceri mici au tendinta de face totul singuri. Dar nimeni nu poate "face totul". Gandeste-te la ce sarcini se pot delega, fie catre angajati fie catre contractori independenti si imparte atributiile. Scapa de povara lucrurilor marunte , astfel incat sa te poti concentra asupra a ceea ce iti place cu adevarat si astfel vei performa.Daca nu esti sanatos, afacerea ta va avea de suferit. Ca antreprenor ocupat, avand grija de tine este mai usor de zis decat de facut, dar poti face acest lucru facand mici schimbari. Dormi putin mai mult, mananca un pic mai sanatos, si fa miscare in fiecare ziCreeaza proiectii financiare, estimeaza vanzarile pe 2017 si evalueaza daca vei avea nevoie de finantare. Daca se impune o finantare pentru afacerea ta, analizeaza ce optiuni ai. Verifica rata de creditare a companiei si sa ia masuri pentru a o imbunatati, daca este necesar. Discuta cu bancile ce tipuri de finantare ofera si ia in calcul ce optiuni alternative ai in cazul in care vei avea nevoie.Sursa: allbusiness.com