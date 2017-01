6 lucruri pe care trebuie sa le iei in calcul inainte de a-ti alege un partener in afaceri

1. Ai incredere in instinct



2. Cunoaste-ti partenerul de cel putin un an



3. Foloseste matematica dar nu uita sa te distrezi.

4. Scaneaza cum gandeste



5. Pune totul pe hartie



6. Nu te teme sa mergi mai departe

Primele doua criterii pentru parteneriale sunt: 1- trebuie sa iti placa pesoana si sa ai incredere in ea; 2 - trebuie sa aduca ceva in plus afacerii, ceva ce tu nu poti oferi. A placea pe cineva si a avea incredere in el sunt doua lucruri subiective dar am invatat sa am incredere in instinctul meu. Daca simt ceva in neregula nu pot continua.Una dintrei pe care le poti face este atunci cand parteneriatul nu clarifica rolurile fiecaruia, limitele si compenstiile si cand nu este trecut pe hartie. Desi este importanta increderea unul in altul, inaninte de a incepe este important sa va asigurati ca sunt trecute clar pe hartie. Deseori oamenii interpreteaza si inteleg diferit in cazul in care acestea nu sunt puse in scris -Inainte de a intra intr-un parteneriat de afaceri, criteriul meu de top este de a cunoaste aceea persoana de cel putin un an (Unele studii de psihologie si stiintifice spun ca oamenii arata cu adevarat cine sunt ei, dupa un an.) E ca si in viata: cunosti pe cineva inainte de-a te casatorii. Un parteneriat de afaceri este ca o casatorie. Deci, ai nevoie de o perioada de cunoastere inaninte de a intra impreuna in afaceri. In cazul in care parteneriatul nu functioneaza, mergi mai departe. Este ca si cum ai alege dupa trei intalniri ca nu te potrivesti cu persoana respectiva ...enu se face un angajament pe termen lung. este oke poti sa mergi mai departe.pe care o poti face legat de perteneriat este sa-l faci mult prea repede. Asigurati-va ca ati subliniat responsabilitatile fiecarui partener. In caz contrar, s-ar putea bloca toate activitatea. In acord, scrie responsabilitatile partenerului, drepturile dumneavoastra si strategia de iesire. Ceva de genul "Vei lucra aproximativ 30 de ore pentru sarciniile A, B, C, si cinci ore pentru sarcina Z." Cu cat este mai clar tu, cu atat sunt mai mici sansele sa esueze. -Parteneriatele pot fi minunate, dar, de asemenea, poate deveni cel mai rau cosmar al tau Foloseste matematica pentru a decide partenerul potrivit. Da ai inteles bine, matatematica. In cazul in care unul plus unu este egal cu doi, nu este parteneriatul potrivit pentru tine. Unu plus unu trebuie sa fie egal cu trei! Un parteneriat trebuie sa fie mai mult decat suma partilor sale; in caz contrar, poti la fel de bine sa externalizezi diferite parti ale afacerii dumneavoastra.De asemenea, partenerul ar trebui sa fie cineva care este mai bun decat tine la anumite lucruri. De multe ori am vazut ca ego-urile oamenilor impiedica creearea unor parteneriate mari. Unii se simt amenintati de aptitudinile partenerilor lor si nu au putut realiza o viziune mareata pentru afacerea lor. "Tatal publicitatii" David Ogilvy spunea ca ar trebui sa angajezi oameni mai inteligenti decat tine". In cele din urma, trebuie sa va asigurati ca va veti distra. La urma urmei este un angajament pe termen lung al unei casatorii de afaceri. Va deveni o parte profunda a vietii tale si veti trece impreuna printr-o multime de suisuri si coborasuri. Dar ce rost are daca nu va fi distractiv? Daca nu distrezi, parteneriatul nu va dura. -Primul lucru pe care il fac cu un potential partener este sa analizez peronalitatea si creierul, sa scanez modul cum acesta gandeste. Este important sa cunosti tipul de personalitate cu care ai de-a face pentru ca un parteneriat de afaceri este ca o casatorie. In al doilea rand, caut persoanele cu abilitati diferite de ale mele dar care impartaseste aceeasi viziune cu a mea. Daca esti un extrovertit, cauta un introvertit. Daca esti imaginea companiei, poate ai nevoie de o persoana care sa opereze eficient in spatele scenei. De asemenea, daca sunteti acea persoana operativa, probabil, ai nevoie de cineva mai extrovertit.pe care am facut-o vreodata in parteneriat a fost sa intru in afaceri cu alti trei parteneri. Se zice ca prea multi bucatari strica supa. M-am gandit ca multe personaliatati aduc multe opinii dar,in acelasi timp, sunt multe conflicte ego-uri, obstacole care incetinesc afacerea. Scenariul perfect este de doi pana la trei parteneri, dar patru sunt deja prea multi. -Am format parteneriate bazate pe relatii si care sunt win-win, pe termen lung. Contractul devine pur si simplu o modalitate de intelegere intre parteneri si o polita de asigurare in cazul in care au loc schimbari de conducere. Pentru a ajunge acolo trebuie clarificate doua lucruri: Unu: valorile de baza. Un contract de parteneriat trebuie sa permita ambelor parti sa-si dezvolte increderea prin intelegerea reciproca. Increderea este necesara atunci cand lucrurile devin dificile, iar relatia este tensionata. Doi: experienta in afaceri. Noi impartasim experienta in afaceri si ne asiguram ca incepem cu dreptul.Asta include atat angajamentele cat si asteptarile pe care le avem unul de altul iar o data comunicate in mod deschis acestea pot fi . De asemenea, impartasim temerile si dorintele noastre in ceea ce priveste parteneriatul, astfel incat acestea sa poata fi abordate mai degraba in faza de planificare, decat intr-un punct de conflict. Toate acestea permit crearea unui parteneriat sanatos, profitabil care rezista la tensiunile de afaceri. -. Un parteneriat este si un test de personalitate. Te ajuta sa-ti dezvolti constiinta propriei modalitati de a munci si ofera o mai buna intelegere a modului in care munceste partenerul tau. Dar exista o diferenta - in mod ideal, doriti sa va echilibrati reciproc, dar in acelasi timp nu doriti sa fiti prea diferiti in idei. Asigurati-va ca obiectivele finale sunt aliniate. De exemplu, doriti sa functioneze ca o afacere pe un stil de viata pasiv sau sa vindeti si sa obtineti multe cifre uriase? Cate ore pe saptamana pe care doriti sa le dedicati afacerii? Ce personal doriti sa angajati? Aveti alte proiecte sau angajamente, care vor intra in conflict cu gestionarea ?Cea mai mare greseala pe care am facut in parteneriat a provenit din frica mea de confruntare. O data, am intarziat prea mult in a incheia un parteneriat chiar daca am stiut de la inceput ca nu ne potrivim. Asta a creat o multime de probleme inutile, energie si timp pierdut in loc sa construiesc ceva care a fost mai potrivit pentru mine. -