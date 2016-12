Modificare importanta pentru campaniile AdWords: in 2017 vei putea lucra doar cu anunturi text extinse (ETA) 

In prezent Din 31 ianuarie 2017 Anunt in format Standard Anunt in format Extins Observatii Un camp pentru titlu, cu 25 de caractere Doua campuri pentru titlu, cu cate 30 de caractere Permite titluri mai eficiente Doua campuri pentru descriere, cu cate 35 de caractere Un singur camp pentru descriere cu 80 de caractere Permite descrieri ceva mai ample URL-ul afisat, introdus manual. URL-ul afisat extras automat din pagina de destinatie.



URL mai bine optimizat

> entuziasti ai noului format de anunt. S-au observat rezultate deosebit de promitatoare in mai multe verticale precum B2B, retail, turism si ospitalitate. Un client B2B, de exemplu, a inregistrat castiguri semnificative ale ratelor de conversie dupa punerea in aplicare a Google ETAs (n.r. - Extended Text Ads, noul format de anunt text extins). Ca rezultat al acestei imbunatatiri, costul mediu pe lead (CPL) asupra cuvintelor cheie branded si non-branded a scazut, oferind o mai mare eficienta globala.



Termenii branded au inregistrat o scadere de 4% a CPL, in timp ce termenii non-branded au inregistrat o scadere de 50%. Un brand de prestigiu din industria beauty a avut deasemenea, rezultate interesante dupa lansarea anunturilor extinse. Dupa ce a avut initial un impact negativ asupra cuvintelor cheie specifice brand-ului, echipa a facut texte adaptate special pentru noul format de anunt prin incorporarea unui Sitelink marcand noile produse.



Dupa implementare, anunturile text extinse au adus rate de conversie mai mari cu 38% in comparatie cu anunturile standard. Pentru a maximiza performanta, echipa a folosit mai multe tactici pentru a optimiza textele anunturilor extinse. Ei au "copiat" limba folosita in paginile de destinatie ale website-ului, si de asemenea, au incorporat interogari cu volum mare de cautari pentru titlul anuntului folosind Keyword Planner. Dupa implementarea acestei noi strategii, echipa a observat ca Scorurile de calitate ale cuvintelor cheie au crescut de la 9 la 10 (n.r- 10 este scorul maxim de calitate).



Clientii din industria turismului si a ospitalitatii au inregistrat, de asemenea, o crestere semnificativa dupa punerea in aplicare a anunturilor extinse. Un hotel - client global, a observat ca Google ETAs a obtinut o valoare a CTR-ului mai mare cu 9% fata de anunturile standard. Aceeasi echipa a avut, de asemenea, posibilitatea de a valorifica CPC-urile (n.r., - cost per click) care au fost cu 45% mai ieftine fata de anunturile standard, afirma iProspect intr-o analiza pusa la dispozitia StartupCafe.ro.

Initial, compania anuntase ca vechiul format al anunturilor nu va mai fi disponibil din octombrie 2016 insa termenul a fost amanat pentru ca risca sa afecteze campanii setate deja pentru lunile noiembrie si decembrie, perioada critica pentru agentii de publicitate si clientii acestora.Amanarea de trei luni da posibilitatea celor care lucreaza cu anunturi text in AdWords - in special utilizatorilor mici si mijlocii - sa testeze mai bine si sa-si adapteze campaniile la formatul extins care este disponibil pentru toate dispozitivele si este optimizat mai ales pentru utilizatorii de telefoane mobile si tablete.Unele agentii sau echipe specializate in campanii de cautare platita sau pay per click (PPC) cum i se mai spune in industrie, au testat deja - inclusiv in Romania - formatul extins de anunturi si spun ca se pot masura deja performante imbunatatite atat in ceea ce priveste atat rata de click (CTR) cat si conversiile.Daca ati experimentat deja o campanie de anunturi text platite in AdWords stiti probabil ca anunturile text standard - care se afiseaza atunci cand utilizatorul cauta un produs sau serviciu folosind anumiti termeni de cautare - pot fi create folosind un numar limitat de caractere: 25/35/35. Adica, 25 de caractere in titlul anuntului si cate 35 in cele doua campuri rezervate descrierii.Formatul extins este mai mare dar nu dimensiunea in sine e importanta cat posibilitatea de a descrie in ceva mai multe caractere produsul, serviciul ori atributele atragatoare ale ofertei din campania de cautare platita (vezi tabelul alaturat).Cum aminteam la inceput, anunturile extinse au devenit disponibile inca din primavara lui 2016 si, in Romania, agentiile partenere Google au inceput deja sa lucreze cu noul format si sa masoare rezultatele."Anunturile Text Extinse introduse de Google sunt pe deplin acceptate de Editorul AdWords. In plus, platformele partilor terte, inclusiv Kenshoo, DoubleClick, si Marin au imbunatatit capacitatile de integrare pentru a sprijini noul format de anunt. Bing a facut la fel, aducand propria lui versiune de anunturi extinse" afirma specialistii iProspect agentie Partener Google activa si in Romania."Echipele iProspect de cautare platita au fost