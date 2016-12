DOCUMENT Romanii pe internet: Mai mult pe telefon, dar si pe desktop. Toleranti la reclame

Noile informatii statistice, care se refera la utilizatorii de internet cu varste intre 16 si 74 de ani din toata Uniunea Europeana, ofera micilor afaceri din Romania o imagine asupra utilizarii internetului de catre potentialii consumatori romani de bunuri si servicii, astfel incat antreprenorii sa-si poata directiona si calibra mai bine reclama si promovarea pe internet, precum si site-urile de firma, adaptate pentru mobile, desktopuri sau tablete.In randul internautilor romani, telefonul mobil este cel mai folosit pentru a intra pe net (70%), insa nici batranul desktop nu este neglijat (68%), conform statisticii prezentate de Eurostat. 37% intra de pe laptopuri si netbookuri, iar 26% de pe tablete.Tendinta utilizatorilor romani de a vira catre mobile in detrimentul desktopului este in linie cu ceea ce se intampla in Uniunea Europeana, dar in cazul Romaniei este mai putin pregnanta.In ansamblul UE, 79% dintre internauti au adoptat smartphone-ul, in timp ce de pe desktop mai intra pe net doar 54% dintre utilizatorii de internet din blocul comunitar. 64% dintre europeni intra de pe laptopuri si netbokuri, iar 44% de pe tablete.Conform datelor Eurostat, utilizatorii romani de internet par cei mai toleranti la publicitatea si marketingul online.Doar 15% dintre romanii care au folosit internetul in ultimele 12 luni au refuzat ca firmele sa le foloseasca informatiile personale pentru reclama, 7% au restrictionat accesul la localizarea lor geografica si 15% limitat accesul la profilul sau continutul de pe retelele sociale.Spre comparatie, in ansamblul UE, 46% dintre internauti au refuzat ca site-urile (firmele) sa le foloseasca informatiile personale pentru reclame.De asemenea, 31% dintre europeni au restrictionat accesul la geolocalizarea lor, in conditiile in care aceasta este cel mai folosit criteriu de tintire a reclamei pe net.Totodata, 40% dintre europeni au limitat accesul la continutul lor pe social media.In schimb, internautii romani par mai reticenti in a furniza informatii personale. 31% dintre utilizatorii romani de net au oferit informatii personale pe site-uri, dar numai 24% au citit declaratiile de politica de confidentialitate de pe site-uri.Spre comparatie, 71% dintre utilizatorii de internet din totalul UE au oferit informatii personale pe net, iar 37% au citit declaratiile de politica de confidentialitate.In ansamblu, populatia Romaniei are o rata de utilizare a internetului relativ scazuta: 55,76%, potrivit datelor Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) pe anul 2015. Romania ocupa locul 79 la rata de utilizare a netului. Bulgaria sta ceva mai bine ca noi aici - locul 77 (56,66%), iar Ungaria si mai sus - locul 46 (72,83%).La capatul celalat al "firului", antreprenorii si firmele din Romania fructifica cel mai putin internetul pentru promovare si reclama, comparativ cu cei din restul tarilor UE, dupa cum a aratat o analiza Eurostat anterioara, prezentata de StartupCafe.ro .