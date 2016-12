4 sfaturi utile pentru un continut relevant pe site, blog sau social media

Una dintre cele mai comune emotii asociate cu un continut viral este atractia. Continutul irezistibil atrage, deci gaseste o modalitate de a aduce un element de umor chiar si in continutul cel mai practic.

Credibilitatea. Daca ceea ce scrii este relevant, oamenii vor avea incredere in tine si vor da share si prietenilor. Informatia credibila te ajuta sa-ti cresti reputatia, sa-ti faci un brand si sa devii o autoritate in domeniu si in pagina de Google.

Scrierea trebuie sa fie concisa. Asta nu inseamna ca textul sa fie scurt ci paragrafele trebuie sa fie scurte eliminand cuvinte ca "foarte" si "doar" si poti reformula vocea pasiva acolo unde este posibil. Cu alte cuvinte, nu scrie mai putin, scrie mai bine.

Titlurile mai scurte sunt mai usor de citit in timpul scanarii, asadar foloseste titluri scurte si atractive.

Alege un titlu simplu, care este specific pentru ceea ce vei sa transmiti apoi tema pe care vrei sa o abordezi in continut, apoi instructiunile-informatiile.

Scrie la persoana a doua clar si explicit, foloseste exemple si linkuri catre alte surse utile.

Nu-ti atasa produsul sau serviciul la un astfel de articol . Lasa-i pe cititori sa aleaga daca citesc despre produsul sau serviciul tau. Daca oferi cititorilor informatii care ii ajuta cu adevarat le vor imparti cu altii care au nevoie la randul lor de astfel de informatii utile.



Daca doresti sa creezi un continut pe care cititorii sa-l iubeasca, scrie concis, cu finalitate si intotdeauna scrie din inima.



Una dintre cele mai bune moduri de a face acest lucru este prin testarea formatelor de continut. Incerca sa le amesteci astfel incat sa descopei care sunt formatele care fac legatura cu cititorii. Vei descoperi o formula adaptata la afacerea ta si care, bineinteles implica scrierea unui continut valoros si extrem de usor de distribuit.

. Da, ai citit bine, un continut relevant tine de arta de-a seduce. Fiecare titlu, paragraf si linie trebuie sa fie scrise atractiv, astfel incat cititori sa fie captivati de ce citesc dar, in acelasi timp sa le creeze asteptarea si sa-si doreasca sa citeasca o noua postare.Trebuie sa oferi un mijloc simplu, dar practic pentru rezolvarea unei anumite sarcini specifice. Conform unui studiu realizat la New York Times, 94 la suta din oameni spun ca motivul pentru care impartasesc continut este pentru ca ei cred ca va fi de ajutor. De aceea, mesajele care ofera 10 moduri simple, utile pentru a face ceva se citesc atat de bine.. In 2015, Google a anuntat ca oamenii folosesc mai mult dispozitivele mobile pentru cautari decat calculatoarele. Astazi, motorul Google de cautare include smartphone-ul, ca parte a algoritmului sau in clasament, astfel incat, pentru a oferi cititorilor ceea ce doresc, continutul trebuie sa ofere o experienta buna si pentru utilizatorii de mobile. Cum creezi continut optimizat pentru dispozitivele mobile?. Alege subiectele punandu-te in piele cumparatorului si imaginandu-ti ce informatii ar vrea sa afle.Unii scriitori au un dar in crearea unui continut care atinge imediat cititorii la nivel emotional. Ei o fac folosind cuvinte puternice. Daca introduci cuvinte puternice in modul de a scrie poti produce continut mai interesant.Scriitori de continut angajeaza emotional publicul lor subliniind in acelasi timp faptele cu anumite cuvinte care declanseaza asa numitele "alarme emotionale." Exista sute de cuvinte puternice care le poti utiliza pentru a transmite cititorilor o anumita stare de spirit.