4 grafice si 1 tabel: Ce loc ocupa in UE antreprenorii romani la promovarea pe internet

84% folosesc reclama contextuala - prin care isi plaseaza publicitatea pe diverse site-uri (de stiri etc.) astfel incat serviciul sau produsul oferit sa se potriveasca cu acel continut de pe site-urile respective.

folosesc reclama contextuala - prin care isi plaseaza publicitatea pe diverse site-uri (de stiri etc.) astfel incat serviciul sau produsul oferit sa se potriveasca cu acel continut de pe site-urile respective. 37% folosesc tintirea comportamentala - prin care publicitatea este pasata in functie de comportamentul utilizatorului pe internet, de ceea ce cauta el pe Google de exemplu.

folosesc tintirea comportamentala - prin care publicitatea este pasata in functie de comportamentul utilizatorului pe internet, de ceea ce cauta el pe Google de exemplu. 35% folosesc tintirea geografica - plaseaza publicitatea in functie de zona geografica in care se afla utilizatorii de internet. Astfel, o firma din Bucuresti isi face reclama pentru internautii din Bucuresti si tot asa.

folosesc tintirea geografica - plaseaza publicitatea in functie de zona geografica in care se afla utilizatorii de internet. Astfel, o firma din Bucuresti isi face reclama pentru internautii din Bucuresti si tot asa. 36% folosesc alte metode de targetare a reclamei.

"Internetul a devenit o componenta esentiala a comunicarii pe tot Globul intre marketeri, publicitari si clienti. Mai exact, site-urile au ajuns primul port de contact pentru cautarea de informatii si eventual cumpararea de bunuri si servicii, fie online sau offline. In consecinta, afacerile si-au crescut prezenta pe internet si isi imbunatatesc practicile publicitare pentru ca actualii si viitorii clienti sa primeasca reclame cu un continut relevant si plin de sens pentru ei", arata agentia europeana de statistica, intr-un studiu publicat miercuri, 14 decembrie 2016.Clasamentul utilizarii reclamei online de catre firme:Daca in ansamblu firmele din Uniunea Europeana si mai ales cele din vestul Europei isi cresc prezenta online, afacerile din Romania sunt la coada clasamentului in aceasta privinta.Putin peste 40% dintre firmele romanesti au un site propriu si numai 12% se promoveaza cu reclame pe interet, tara noastra fiind pe ultimul loc in UE in aceste privinte, conform datelor Eurostat.Situatia promovarii firmelor pe internet:In ansamblu, 77% din firmele din UE au un site propriu si 25% folosesc reclamele online.Antreprenorii bulgari sunt peste noi si la site-uri de firma (50%), si la reclame pe internet (circa 19%). Ungurii folosesc si mai mult internetul in afaceri: circa 70% din firme au site-uri proprii si in jur de 20% folosesc publicitatea online - cam la acelasi nivel cu Italia sau Franta, de exemplu.Pe primele locuri in utilizarea site-urilor proprii sunt firmele din Finlanda (95%) si Danemarca (93%), iar la utilizarea reclamelor pe internet conduc afacerile din Malta (46%), Suedia (42%) si Danemarca (40%).Firme care au site / firme care isi fac reclama pe internet:Revenind la Romania, din firmele care isi fac reclama pe internet:In functie de dimensiunile firmelor, la nivel european intreprinderile mici si mijlocii (IMM) utilizeaza reclama contextuala (78%), alte tiuri de reclama (35%), reclama tintita georgrafic (30%) si reclama comportamentala (26%).Tipuri de targetare a reclamei pe net, folosite de firmele mari si de IMM:In general, la nivelul UE se remarca o utilizare mai redusa a publicitatii pe internet de catre IMM-uri comparativ cu marile companii.Pe domenii de activitate, reclama targetata contextual este folosita cel mai intens de firmele din domeniul turismului (cazarii), in timp ce la publicitatea tintita comportamental si la cea tintita geografic conduc firmele din tehnlologia informatiei si comunicatii (IT&C).Tipuri de targetare a reclamei pe net folosite de firme dupa domenii de activitate:In privinta folosirii retelelor sociale, cum sunt Facebook, Twitter sau Google Plus, 30% dintre firmele romanesti se promoveaza pe social media, sub media UE, care este de 45%.Si la social media sunt peste noi firmele din Bulgaria (32%) si Ungaria (34%). Doar antreprenorii din Polonia (25%) isi promoveaza mai putin afacerile pe retelele sociale decat cei din Romania.Afacerile din Malta (71%), Irlanda (66%) si Olanda (65%) sunt pe primele locuri in Uniunea Europeana la pomovarea pe retelele sociale.