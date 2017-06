Incubator digital, lansat la Cluj

Citeste mai multe despre: tetapolis • incubator digital • cluj

Incubatorul digital ocupa in prezent o suprafata de 1.000 mp in cladirea A1 a parcului TETAROM, pe trei nivele. Aici functioneaza si laboratorul de fabricare (Fab Lab), dotat cu utilaje in valoare de 500.000 de euro, care ajuta companiile incubate sa dezvolte prototipurile produselor pe care vor sa le lanseze pe piata."Cele patru echipe incubate in urma hackaton-ului organizat anul trecut in cadrul TechFest lucreaza aici din luna martie. Braintronix este o echipa de romani care locuiau in Franta si au revenit in tara tocmai pentru a fi incubati in parcul stiintific si tehnologic, unde au intrat deja in productie specializata in livrarea de roboti programati cu inteligenta artificiala. Telios dezvolta un proiect de telemedicina generala implementat initial pentru SUA si care a reusit sa reduca cu 90% incidenta apelurilor la Urgenta in statul California. Medicul neurolog Bogdan Florea, care a descoperit activitatea creierului cand se credea ca este in moarte cerebrala, vrea sa realizeze in incubatorul digital prototipul unui aparat EEG care sa poata citi aceasta a sasea stare. Echipa Pony Car Sharing a produs si a instalat pe masinile lor o cutie neagra care colecteaza toate datele din trafic in cadrul unui proiect IoT (internet of things)", declarat Viorel Gavrea, directorul general al TETAROM.Incubatorul a fost realizat de parc stiintific si tehnologic TETRAROM in parteneriat cu Asociatia Internationala a Parcurilor Stiintifice (IASP), Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca si Primaria municipiului Cluj-Napoca.