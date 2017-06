Start-up Nation 2017: Idee de afacere ideala pentru a fi finantata cu maximum 200.000 RON de la stat

7420 Activităţi fotografice

5911 Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune

5912 Activitati post-productie cinematografica, video si de programe de televiziune

"Achizitionare de software este foarte importanta, daca vrei sa-ti faci o aplicatie de mobil, trebuie sa-ti cumperi un soft. Daca nu puteam sa cumparam soft, nu puteam sa avem toate acele magazine online sau aplicatii care vand. Nu este o cheltuiala limitata in interiorul programului si este o cheltuiala tehnologica, adica puncteaza".

"Masinile sunt eligibile, dar nu puncteaza la cheltuieli tehnologice".

Decontarea cheltuielilor se va face in cel mult 3 tranșe. "In prima tranșă de decontare a cheltuielilor, care va fi anul acesta, in august sau in sepembrie, va trebui sa faca cheltuiala pentru tot ce inseamna echipamente corporale. Fiindca tu in planul de afaceri iti asumi ca investitia ta in echipamente si software este de 50%. Si primesti 10 puncte in plus in mod automat prin aplicatie".

"Toate echipamentele corporale sa le aveti la prima tranșă". S-a optat pentru aceasta solutie pentru a se evita cazuri de retragere a ajutorului in caz de neindeplinire a planului de afaceri. "Puteam sa ne aflam in postura in care cineva face achizitie si la ultima cerere de plata ajungem la concluzia ca el a folosit doar 45%, nu 50% in echipamente. Si atunci eu ar trebui sa-l descalific si sa-i iau banii inapoi. Nu se poate asa ceva, nu vreau sa ajung in situatia in care lumea da banii inapoi".

"In planul de afaceri eu am nevoie de niste estimari: tranșa I, tranșa II, tranșa III. Trebuie sa respecti regulile transelor asa cum sunt. Nu ai nicio problea sa vii cu o singura transa daca vrei o singura transa pana in septembrie 2018, la plata, cel mai tarziu".

"În maxim 1 an de la intrarea în vigoare a acordului de finanțare, dar nu mai târziu de 29 septembrie al anului următor intrării în vigoare a acordului de finanțare, beneficiarul este obligat să efectueze cheltuielile şi să depună documentaţia aferentă cererii de plată/rambursare la sediul OTIMMC. Documentația de decont poate fi depusă în maxim 3 tranșe" - prevede cea mai noua varianta a shemei de minimis.

Bonusul de punctaj de 20 de puncte pentru un angajat sau 25 de puncte pentru doi angajati absolvent dupa anul 2012 se va acorda chiar daca peroanele respective au mai fost angajate in alta parte.

Una dintre principalele provocari ale programului Start-up Nation 2017, prin care statul va oferi unor firme noi pana la 200.000 de lei nerambursabili pentru investitii, este sa iti potrivesti tipul cheltuielilor eligibile in schema de finantare cu domeniul de activitate al firmei cu care aplici, astfel incat sa poti beneficia de o suma cat mai mare.- le-a spus Ilan Laufer, coordonatorul programului, antreprenorilor si consultantilor care au venit la evenimentul organizat de StartupCafe.ro la Muzeul Taranului Roman, cu sprijinul Bancii Transilvania.Ca o noutate in programele guvernamentale de sprijin pentru intreprinderile mici si mijlocii (IMM), numarul de echipamente de acelasi fel care vor putea fi achizitionate in Programul Startup Nation nu va mai fi limitat de numarul angajatilor din firma." - a mai spus Laufer.Astfel, un studio foto-video ar putea fi o afacere ideala pentru finantarea Startup Nation.- a exemplificat coordonatorul schemei de finantare Startup Nation.Un astfel de studio ar beneficia din start de un punctaj bun. La "industrii creative", domeniu general care primeste 35 de puncte (locul al doilea dupa productie), pot fi identificate 3 coduri CAEN eligibile in program:De asemenea, o astfel de afacere primeste cu usurinta bonusul depentru faptul ca a introdus in planul de afaceri echipamente tehnologice si software-uri necesare desfasurarii activitatii in pondere mai mare sau egala cu 50% din valoarea planului de afaceri.Intr-o afacere in domeniul foto-video sunt insa si anumite provocari specifice: aparatura noua poate fi mult mai scumpa decat cea second hand, iar in programul Startup Nation se accepta doar echipament nou ca cheltuiala eligibila. In plus, echipamentele achizitionate in program - de la aparate foto pana la laptopuri - trebuie asigurate in anul de implemenare plus urmatorii 3 ani de monitorizare ( 4 ani), iar polita de asigurare trebuie platita de firma beneficiara, nefiind cheltuiala eligibila in program.conform anuntului oficial al Minsterului pentru Mediul de Afaceri. Eligibile in program sunt microintreprinderi si firme mici si mijlocii (IMM) infiintate dupa data de 30 ianuarie 2017.





In cazul insolventei sau falimentului firmei se intampla "ceea ce se intampla cu orice societate: statul va incerca sa recupereze cat poate din grantul pe care vi l-a alocat, se intra cel mai probabil in procedura de insolventa si de acolo exista un administrator si o masa credala si se inchide insolventa. Nu se intampla altceva intr-un SRL, daca nu ai faptuit ceva nasol".

"Noi incercam sa obtinem OK-ul de la ANAF ca aceia care vor fi acceptati in Startup Nation sa aiba posibilitatea sa devina platitor de TVA mult mai rapid, sa primeasca acel cod de TVA fara sa treaca toata procedura care este destul de lunga. Recomand tuturor sa fiti platitor de TVA din prima, petru ca va intalniti cu o sansa. Daca aveti un aport propriu, merita sa-l bagati in TVA, fiindca incepeti sa rulati si banii recuperati - deci nu este un aport propriu pierdut, este o capitalizare a firmei - dar a deveni profitabil fiind platitor de TVA nu se compara cu siuatia in care esti profitabil si nu esti si platitor de TVA".

"Referitor la asigurare, poate o sa iau in calcul, sa vedem daca un asigurator este interesat sa ne faca o oferta pentru Startup Nation sa primiti niste preturi mai bune".

