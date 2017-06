Un startup romano-olandez ajuta cuplurile sa aleaga ce filme sa vada impreuna. Cum functioneaza platforma

Versiunea beta, ce urmeaza sa fie lansata pe 8 iunie in cadrul unui eveniment tech, va functiona intr-un mod simplu: ambii membri ai cuplului isi vor crea conturi separate unde vor marca ce filme au vazut, cele care le-au placut si care nu. Urmatorul pas este sa conecteze cele doua conturi printr-un cod unic primit si sa exploreze recomandarile create pe baza tuturor preferintelor. Dupa ce au vizionat filmul, acestia vor putea chiar si sa evalueze cat de buna a fost recomandarea."Echipa noastra e fascinata de felul in care tehnologia poate sa ne imbunatateasca viata. Suntem incantati de ideea de a crea un serviciu care sa ne ajute sa alegem un film care sa ne convina amandurora, chiar daca unuia ii plac filmele documentare si celuilalt cele de actiune. Am creat VUXE pentru toate cuplurile care intampina problema asta, dar si pentru a ne face relatiile noastre mai interesante", declara Iulia Romana Pop, PR manager la VUXE si studenta internationala la Universitatea Windesheim.Echipa de dezvoltare e produsului este formata din 6 membri, cinci studenti olandezi si o romanca din Cluj, plecata in Olanda cu o mobilitate Erasmus+. Pana la lansarea oficiala a platformei, la inceputul lunii iunie, cei interesati pot sa urmareasca progresul echipei pe pagina de Facebook si pe site-ul www.vuxe.it.