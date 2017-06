VIDEO: Fidget Spinner jucaria virala din 2017. Studiu de caz.

Ce sunt Fidget Cube si Fidget Spinner

Trebuie sa va fac o marturisire,oarecum, jenanta: copil fiind, obisnuiam sa chinui intre degete o bucatica rupta dintr-un miez de paine cu care ma jucam minute in sir. Cand ma surprindea, mama ma dojenea parinteste cu ceva de genul : “Nu-i frumos, mama!” si ma grabea sa arunc rapid “chestia aia”!In anii copilariei mele (’70) parintii – romani, cel putin – treceau rapid cu vederea ceea ce in anii de mai tarziu, psihologii aveau deja sa identifice drept “stari anxioase”, "nelinisti" ori chiar "indicii de ADHD", la pustii si pustoaicele care aveau mancarici la degete. Oricum, nu despre anxietati copilaroase/copilaresti scriu aici, ci despre cum mici gesturi observate la copii pot genera mari afaceri de succes. Asta daca te misti repede!Acum, ca sa fiu sincer, nu mi-e clar daca e pentru copii ori, mai degraba, pentru adultii cu degetzele nelinistite. Oricum, chestia asta mica a iesit la iveala prin vara trecuta ca un proiect pe Kickstarter initiat de fratii McLachlan, Matthew si Mark. “inventatori carora le place sa creeze tot felul de lucruri”, cum se descriu chiar ei pe pagina proiectului.Asa ca au facut un cub mic, iar pe fiecare fata au pus cate ceva de maruntit cu degetele: un fel de comutator cu doua pozitii, niste butoane pe care sa le apesi (ca pe ala de la pix), o bila si niste rotite cu zimti pe care sa le tot invarti, un fel de joy-stick cu care sa te joci. Pe a sasea fata e inca ceva cu care nu-mi dau seama prea clar cum te poti juca (poate imi spuneti voi, daca folositi deja).In sfarsit, cubul facut dintr-un material placut la atingere, pus intr-o cutie frumoasa, si poate fi folosit oriunde te furnica degetele: la birou, in metrou (deci e si pentru adulti) in sala de curs, la intalnirea plicticoasa cu sefii (utilizat discret, evident, pentru ca deficitul de atentie e problema lor, nu a voastra).Creatorii Fidget Cube si-au facut o firma “Antsy Labs” – tot asa, in traducere libera, un fel de “Laboratoarele Anxioase" (ori, poate, "Laboratoarele Furnicoase" :);– observati, va rog, consecventa identitara), au pus proiectul pe populara platforma de crowdfunding Kickstarter si… 155.000 de clienti au trimis in contul proiectului aproape 6,5 milioane dolari fata de 15.000 cat isi propusesera ei sa adune. Nice, nu?Sunt destul de multi cei care marketeaza fidget toys-urile ca remedii anti-stres sau chiar ADHD la copii. Zic unii ca, de fapt, cand ne jucam cu ele, am face, inconstient, un fel de ritual de calmare si concentrare. S-au scris pagini intregi, nu insist, va spun doar ca pana si serioasa publicatie Forbes a dedicat un ditamai articolul in incercarea de a lamuri “Stiinta din spatele nebuniei Fidget Spinner” . Concluzia lor: n-o luati ad litteram, ca nu e chiar asa cum pretind unii dintre vanzatori.Oricum, ceva trebuie sa fie devreme ce net-ul e plin de jucarii “anti stres” care se vand, probabil, in milioane de exemplare. Unele produse fac oficial parte din oferta de catalog a multor firme care vand promotionale si, cu siguranta, ai vazut cateva modele pe tot felul de birouri de directori si directorasi (stresati, ori care doar vor sa para asa). E-adevarat concurenta e mare iar shpilul ar fi, zic eu, sa poti veni cu ceva original. Si greu de copiat, dupa cum o sa vezi in continuare…Ca sa va dati seama cand un obiect de consum e indeajuns de popular ca sa merite niste bani investiti incercati sa vedeti cat de rapid si cat de masiv e copiata ideea originala. Clonele sau copiile, apar pe piata, uneori, mai rapid decat originalul si sa nu va mire daca sursa reproducerilor e, de regula, China. Cand e vorba de copiat, baiatii chiar n-au astampar! A fost cazul cu Rubik, cu Iphone, ba chiar – ca s-o faca pe smecherii - au copiat un portavion american pe care l-au construit din beton (?!). Asta ca sa dau rapid doar trei exemple.Ei, cu aceeasi problema s-au trezit si fondatorii Fidget Cube care au vazut clonele pe piata inaintea propriului produs, original. Prin ianuarie 2017, deja dupa nebunia cu luna cadourilor, Fidget Cube - cel original, de pe Kickstarter -, inca nu ajunsese la clienti. “We’ll do our best to reach out to you in the coming months!” raspundeau cei de la Antsy Labs. Doar ca, pe Ebay si Amazon, clonele erau deja, gramada, la vanzare . Preocupati de calitatea produslui lor, firma celor doi, Matthew si Mark McLachlan, au putut doar sa spuna: “Tot ce se vinde in afara site-ului oficial antsylabs.com sunt fie contrafaceri ieftine si nefunctionale, fie produse care nu vor fi livrate”. Sursa: Publicatia Polygon. Intre timp, negustorii - pe care i-a durut la basca de copyright - se pusesera deja pe facut bani. Fara nici un fel de stres, un tanar de 24 de ani, cu oarece antecedente in copiat si executat rapid idei luate de pe crowdfunding a pus ochii pe proiectul celor de la Antsy Labs. Cum a pus ochii? Cu Google Trends, care l-a avertizat ca pe Kickstarter tocmai se nastea o vedeta de milioane.Asa ca omul a dat fuga pe Alibaba a gasit producatorii a dat comanda si bam: 350.000 de dolari, in doua luni! Povestea e fabuloasa si, daca aveti chef, o puteti citi integral pe CNBC . Unde o sa descoperiti si alte chestii mai putin optimiste!Am cautat putin pana sa ma lamuresc ce-a fost mai intai? Cubul sau sfarleaza (. - uite ca avem si noi un cuvant pentru traducerea de la spinner). New York Post (da, subiectul a ajuns si acolo!) zice ca Fidget Spinner a fost inventat prin anii ’90 de o absolventa in inginerie, Catherine Hettinger. Care, subliniaza NYT, nu s-a ales cu nimic.Prin ‘97, noteaza aceeasi publicatie, mamutul jucariilor Hasbro (care testase produsul) ii raspundea sec inventatoarei: “Nu ne intereseaza!”. Femeia avea un patent inregistrat dar acesta a expirat prin 2005. Cum a expirat? Raspuns simplu: Catherine Hettinger n-a avut 400 de dolari ca sa il reinoiasca.Cand povestea jucariei a intrat in main stream media (cam acum o luna) era deja prea tarziu. Pana sa scrie Time, Bloomberg, Guardian (nu cred ca a ratat-o vreun canal mare), au aparut atatea variante in forme si culori (inclusiv ca speaker bluetooth ) incat pare ca nu mai intereseaza pe nimeni de unde a pornit totul.Ca sa vedeti, totusi, cum e soarta antreprenorilor dar si unde poate sa duca o pivotare de produs (nu ma injurati, voi ii ziceti asa!), pe de o parte, ori un site si o promovare modesta, pe de alta parte, vizitati propria pagina de campanie pe Kickstarter a celei care a gandit ceea ce media numeste “varianta originala” a sfarlezei. Va stric surpriza ca sa ramaneti in aceasta pagina: pe Kickstarter produsul lui Catherine se cheama Clasic Fidget Spinner si abia a trecut de jumatatea tintei de finantare strangand doar 14.335 de dolari.Nu stiu daca clasicul Fidget Spinner ar fi avut o soarta mai buna dar veti observa ca diferenta intre cel descris in patent de Catherine si cel devenit viral e cam mare. In ciuda diferentei vizibile, publicatiile mari i-au atribuit lui Catherine ideea poate si pentru ca povestea “inventatoarei fara nici un ban” este, trebuie sa recunosc, o poveste buna, share-uibila chiar. Sunt insa specialisti in patente care spun ca inventatorul a trebui cautat in alta parte. Unde anume? Poate gasiti voi…eu nu am reusit.Revenind la partea cu facut banii. Daca Fidget Cube ar mai avea o sansa in razboiul clonelor, odata ce patentul depus e validat in favoarea Antsy Labs, cu Fidget Spinner pare mai complicat. In caz ca nu se iveste un alt pretendent, indreptatit, in locul lui Catherine, competitia ramane pe taramul marketingului si promovarii, pentru ca startul pe idee e deja luat.N-am stat sa numar videoclipurile de pe Youtube dar sunt foooarte multe. Daca ai un rulment bun si ceva indemanare in cateva minute iti faci sfarleaza singur.In Romania domeniul fidgets.ro e deja luat si promovat prin AdWords asa ca trebuie sa fii creativ. Daca te grabesti sa importi din China, trebuie sa stii ca Joshua Males un pusti de 8 ani din UK ti-a luat-o deja inainte si numara banutii.La eMag am numarat vreo 300 de url-uri cu acest produs, asta ca sa mai ai un motiv sa te gandesti bine inaintea importului. Si ca sa vezi cat de rapid se misca antreprenorii prin lume iti mai dau o lista cu “The best fidget spinners and fidget cubes" pe care am gasit-o cu un search rapid pe Google. In sfarsit, daca, totusi, dai lovitura, da-ne un email la redactie@ startupcafe.ro si iti promit ca te invitam in studioul StartupCafe sa le povestesti si altora cum ti-a iesit.Daca ai cedat ispitei si ai cumparat deja unul iti spun