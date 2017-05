Plasturele cu GPS care te ajuta sa gasesti obiectele pierdute - ideea de afacere a unor elevi romani

Premiul pentru Cel mai bun plan de afaceri, acordat de Citi, a revenit echipei DELIGHT de la Colegiul Economic Costin C. Kiritescu din Bucuresti.

Premiul Investitia anului in agricultura, acordat de Romanian-American Foundation, a revenit echipelor Oua pretioase de la Liceul Tehnologic nr. 1 din Salonta si Grape Junior de la Colegiul Agricol Dimitrie Cantemir din Husi.



10 elevi de la Colegiul National Ion Luca Caragiale - Bucuresti, Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza - Bucuresti si Scoala Superioara Comerciala Nicolae Kretzulescu - Bucuresti au primit Certificatul de competente antreprenoriale (Entrepreneurial Skills Pass - ESP), o certificare unica in Europa, ce poate fi obtinuta de elevii care au derulat o activitate practica in domeniul antreprenoriatului.



Echipa de elevi V-Tech de la Colegiul Economic A. D. Xenopol Bucuresti va reprezenta Romania la finala globala a competitiei Social Innovation Relay.



Colegiul Tehnic Petru Poni - Roman, Liceul Tehnologic Al. I. Cuza - Slobozia si Colegiul National Al. I. Cuza - Galati au primit premii oferite de Visa in competitia Bani pentru scoala ta!.

Eficient in gasirea obiectelor usor de pierdut sau in monitorizarea copiilor sau a persoanelor cu afectiuni precum Alzheimer, dispozitivul poate fi controlat cu ajutorul unei aplicatii si este ideal in viata oricui. Echipa va reprezenta Romania la finala JA European Company of the Year 2017 din Bruxelles, Belgia, in iulie 2017.JA a premiat in cadrul evenimentului doua echipe absolvente ale programelor de educatie economica, antreprenoriala, financiara si de orientare profesionala.La categoria Studenti, castigatorul marelui premiu al competitiei de antreprenoriat este echipa InstaHouse de la Academia de Antreprenoriat. Studentii au dezvoltat o platforma on-line care pune in legatura oamenii care au nevoie de servicii de curatenie cu agenti locali de incredere.Echipa InstaHouse vrea sa inlocuiasca procesul greoi si lung de a gasi o menajera de incredere cu efectuarea unei comenzi simple, de 3 minute. Echipa va reprezenta Romania la finala europeana JA Europe Enterprise Challenge 2017 din Helsinki, Finlanda, la inceputul lunii iunie 2017.Echipele inscrise in competitia JA Compania Anului 2017 au participat in incubatorul educational JA BizzFactory, unde au primit feedback de la antreprenori si investitori prin webinarii si sesiuni de consultanta la clasa, sa castige finantari pentru a-si lansa proiectele de business si sa-si testeze ideile de afaceri cu clienti reali, facand prima vanzare si verificand fezabilitatea produselor si serviciilor pe piata reala.In cadrul Galei au fost si premii speciale acordate astfel:Premii pentru competitiile sustinute de comunitatea de afaceri, atat financiar, cat si prin consultanti voluntari:Gala JA Hall of Fame este un eveniment international organizat global de catre Junior Achievement si dedicat recunoasterii contributiei profesorilor, elevilor si studentilor implicati in programe internationale educationale de tip learning by doing, precum si a liderilor, managerilor sau antreprenorilor care isi aduc contributia la dezvoltarea legaturii dintre comunitatea academica si cea economica in Romania.