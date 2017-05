Serviciu online de testare a securitatii site-urilor, castigator la Innovation Labs 2017

Citeste mai multe despre: innovation labs

ri.Pentest-Tools.com este proiectul care a primit marele premiu in cadrul Innovation Lab 2017. Cu ajutorul acesteia utilizatorii pot solicita rularea tuturor testelor disponibile pentru un URL specificat, obtinand o diagnoza a vulnerabilitatilor si recomandari privind optimizarea site-ului. PenTest Tools este deja o solutie activa, aflata in plina dezvoltare privind elaborarea unor noi teste si functionalitati. Valoarea adaugata a produsului consta in testele proprii dezvoltate de echipa PenTest Tools, pornind de la experienta de peste 10 ani in domeniul de ethical hacking si penetration testing.Iata ceilalti castigatori de la alte categorii:1. YardLabs este o solutie dedicata viticultorilor, colectand informatii din mediul ambiant si trimitand notificari privind evolutia vitei de vie. YardBoard porneste de la inregistrarea a 5 parametri de mediu: temperatura si umiditatea din sol, temperatura si umiditatea din aer, si intensitatea luminoasa. Modulele transmit informatiile prin LoRa, permitand apoi analiza datelor prin solutia dedicata software. Produsul exprima grafic evolutia parametrilor relevanti si notifica viticultorii atunci cand sunt necesare interventii, conducand astfel la reducerea costurilor privind irigatiile. In viitor, solutia va putea recomanda optimizarea retelei de senzori prin algoritmi de machine learning si va spori numarul de senzori, pentru a analiza si a optimiza dozarea macroelementelor necesare vitei de vie.2. VisageCloud este un API pentru detectarea si identificarea faciala, bazat pe o retea neurala. Produsul poate fi incorporat in diferite alte solutii ce urmaresc personalizarea serviciilor - precum in zona de retail, pentru hoteluri ce pot identifica usor oaspetii inregistrati, precum si pentru detectarea persoanelor urmarite de politie, in zona smart surveillance.1. iOLA combina tehnologiile WiFi, BLE, Lora/LoraWAN, SigFox, LTE-M1, NB-IoT si multipli sensori calibrati OOB intr-o solutie plug&play disruptiva, oferind implementari IoT de dimensiuni variate destinate unor domenii diverse: agricultura, smart cities, mediu sau interventia in situatii de urgenta.1 Werit propune un consilier vestimentar digital ce sugereaza clientilor combinatii intre articole de imbracaminte selectate dintr-o varietate de magazine online. Utilizatorii isi creeaza un profil care este continuu nuantat prin algoritmi de machine-learning, permitand Werit sa genereze combinatii inteligente pe gustul cumparatorilor, eficientizand selectia si cumpararea online si largind spectrul optiunilor vestimentare.Best Energy - enerGO.1 enerGO a dezvoltat o solutie de evaluare precisa a consumului de combustibil si estimare a costurilor operationale pentru o companie cu o componenta importanta de logistica. Aceste date pot sustine deciziile organizatiei privind tranzitia spre o flota de masini electrice. Energo Track ofera estimari privind perioada de amortizare si permite identificarea unui model optim de transport tinand cont de zona de circulatie, tipul de trafic, viteza necesara, frecventa transporturilor si alti parametri specificati de client.1 Sunee este o sapca inteligenta ce monitorizeaza expunerea la radiatii UV a copiilor, folosind aplicatia asociata pentru a informa parintii. Expunerea excesiva la soare in timpul copilariei sporeste riscul cancerului de piele la maturitate, de unde nevoia dezvoltarii unor masuri multiple de protectie si monitorizare. Aplicatia va crea un profil al expunerii la radiatii, crescand gradul de constientizare a riscurilor asociate si a masurilor preventive disponibile.In martie 2017, peste 450 de tineri s-au inscris in Hackathoanele Innovation Labs, fiind alese la final 63 de idei de produse digitale pentru programul de mentorat. In Hackathoane au intrat efectiv 117 echipe, dezvoltandu-si ideile in prototipuri cu ajutorul mentorilor, pe parcursul a 24 de ore de foc. Cele mai convingatoare echipe au trecut in a doua etapa a programului Innovation Labs ¬ perioada de mentorat si dezvoltare a prototipului initial, evoluand spre un produs care sa combine excelenta tehnica si orientarea catre nevoile reale ale utilizatorilor. Timp de trei luni, pana la Demo Day, echipele au participat saptamanal la workshop-uri si intalniri cu mentorii, specialisti in domeniul tehnologiei si antreprenori de top, lucrand la dezvoltarea si rafinarea produselor lor.