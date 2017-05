Un startup romanesc a lansat o platforma de angajari bazata pe continut video

Citeste mai multe despre: millenials

Serviciile oferite de cv30.co sunt de employer branding, prezentarea si comunicarea imaginii de angajator prin continut video, fotografii si continut iar tinerii in cautare de job isi pot crea cont si realiza profilul de cariera. Ulterior pot aplica la opening-urile de pe site, dupa ce s-au documentat despre mediul de lucru si oportunitatile de dezvoltare din compania vizata.Pe platforma se gasesc fotografii din birourile companiilor, salile de sedinta, spatiile de relaxare si terasele, insotite de interviuri video cu reprezentanti ai conducerii, dar si cu juniori. De asemenea, tinerii au acces la sfaturi pentru creearea unui CV altfel decat cel traditional, tips&tricks de la oamenii de HR din cele mai mari companii din Romania.Pana in prezent platforma are 24.000 utilizatori cu cont si 21 companii live iar pana la finalul anului 2017 si-au propus sa aiba in portofoliu 60 companii.Companiile sunt cele care platesc pentru crearea profilului de angajator (video, fotografii si interviuri) si pentru a ajunge la cei mai potriviti tineri pentru posturile vacante.Ideea a aparut dintr-o nevoie a agentiei de marketing la care lucrau cei doi tineri. In 2016 agentia avea nevoie de angajati noi iar platformele traditionale aduceau multe CV-uri dar aplicantii nu erau conform cerintelor joburilor. Au inceput sa faca poze din birou si video cu echipa si le-au postat peste tot - au fost cativa candidati care s-au apropiat de ce cautau.Au dus ideea mai departe creand cv30.co unde au si incarcat primul profil de angajator - al agentiei lor. Printre primii parteneri s-au numarat KPMG, Microsoft, Bergenbier."Am creat cv30.co deoarece piata muncii din Romania are nevoie de acest lucru, si mai important, tinerii au nevoie de solutii inovatoare pentru a se orienta in cariera. Generatia Millennials apreciaza si cauta continut autentic pe care sa-l poata consuma relaxat de oriunde, laptop, tableta sau mobil.Tinerii isi doresc sa treaca dincolo de rigurozitatea corporate si sa observe mai indeaproape daca le place cultura organizationala a companiei, oamenii, sediul. cv30 aduna toate aceste elemente intr-un singur loc si le face viata mai usoara si angajatorilor, care in loc de 300 de CV nepotrivite, primesc 30, dar care corespund intocmai cerintelor jobului", explica Radu Daniel, cofondator cv30.