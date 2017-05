7 proiecte din Cluj, in finala Innovation Labs 2017

La Demo Day Cluj-Napoca au fost prezente echipele selectate in cadrul primei etape de selectie din acest program, respectiv Hackathon-ul din Cluj-Napoca, desfasurat in 11-12 martie 2017. Echipele selectate pentru Hackathon au ramas sa lucreze dupa amiaza si peste noapte la realizarea unui prototip viabil si persuasiv, prezentat in a doua zi a evenimentului. Juriul a avut misiunea dificila de a selecta cele mai credibile idei de produs cu potential disruptiv, alegand astfel echipele care vor continua dezvoltarea prototipurilor in etapa de mentorat si dezvoltare a prototipului initial catre un produs cu aplicatii reale in piata.Spre exemplu, pentrusustinuta de Orange, echipa Softschool ofera o solutie completa de management educational care conecteaza elevii, autoritatile, parintii si angajatorii si raspunde nevoilor lor specifice de informare si comunicare. Platforma Softschool este structurata in 4 module principale destinate activitatilor specifice institutiilor de invatamant. Principalele servicii oferite prin modulele softschool.ro pentru parinti sunt urmatoarele: orarul elevilor, posibilitatea vizualizarii online a notelor si a absentelor, notificari prin e-mail, cat si prin SMS cu situatia scolara, grafice cu evolutia elevului, notificari in timp real catre parinti prin e-mail si SMS. Pentru cadrele didactice, serviciile oferite includ un generator de orar scolar, rapoarte scolare de orice tip, pentru uz intern sau pentru inspectorat, situatii scolare in timp real.Pentru, echipa BeeByte aduce tehnologia in apicultura oferind solutii hardware si software pentru monitorizarea stupilor si a conditiilor de mediu. Aplicatia ajuta apicultorii sa colecteze date, sa le analizeze si sa comunice intre ei pentru a-si optimiza activitatea si a preveni problemele. BeeByte se adreseaza mai ales fermelor apicole foarte mari si da posibilitatea managerilor de stupina sa actioneze pro-activ. Nu exista pe piata o alta solutie care sa integreze toate functionalitatile pe care le ofera aplicatia, iar un alt avantaj competitiv al produsului il reprezinta gradul foarte ridicat de accesibilitate al interfetei cu utilizatorul. Produsul pentru stupine medii si mijlocii este in stadiu finalizat, iar cel pentru stupine mari este in curs de dezvoltare.Pe, EyeSight aduce o solutie inovativa pentru tratamentul ambliopiei si al strabismului prin intermediul realitatii virtuale. In prezent, tratamentul acestei afectiuni se face prin intermediul televizoarelor 3D si al unor sisteme de control a miscarii. Produsul EyeSight propune o solutie mai interactiva si mai stimulanta, similara unei experiente de gaming. Fata de alte solutii de pe piata, produsul este mai versatil - ocupa mai putin spatiu, este prietenos cu copiii si scade numarul de efecte adverse ale tratamentelor actuale.In martie 2017, peste 450 de tineri s-au inscris in Hackathoanele Innovation Labs, fiind alese la final 63 de idei de produse digitale pentru programul de mentorat. In Hackathoane au intrat efectiv 117 echipe, dezvoltandu-si ideile in prototipuri cu ajutorul mentorilor, pe parcursul a 24 de ore de foc. Cele mai convingatoare echipe au trecut in a doua etapa a programului Innovation Labs ¬ perioada de mentorat si dezvoltare a prototipului initial, evoluand spre un produs care sa combine excelenta tehnica si orientarea catre nevoile reale ale utilizatorilor. Timp de trei luni, pana la Demo Day, echipele au participat saptamanal la workshop-uri si intalniri cu mentorii, specialisti in domeniul tehnologiei si antreprenori de top, lucrand la dezvoltarea si rafinarea produselor lor.In cadrul semifinalelor Demo Day Bucuresti vor urca pe scena cele mai bune echipe dintre cele 63 selectate in programul de mentorat de trei luni in luna martie 2017, ca urmare a Hackathoanelor Innovation Labs din cele 6 centre universitare. Dupa o prima runda de demonstratii tehnice si prezentari de produs, 16 echipe vor intra in finala Demo Day, captivand juriul si publicul cu inovatiile lor, urmand sa fie alese echipele castigatoare Innovation Labs 2017.