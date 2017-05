"Biblioteca" bucuresteana de materiale pentru start-upuri si profesionisti independenti vrea sa stranga 15.000 de euro pe internet

Potrivit unui comunicat transmis de echipa MATER, marti, publicatiei StartupCafe, campania de crowdfunding va fi lansata pe data de 20 mai 2017, pe platforma Startarium. Startul campaniei va fi marcat printr-o petrecere pe santierul bibliotecii, la etajul I din complexul Industria Bumbacului (Splaiul Unirii 160), din Bucuresti.Banii stransi din campanie vor fi folositi pentru a construi cele 30 de module de expunere a materialelor, mai arata sursa citata.In schimbul donatiilor, oamenii vor primi recompense ce constau in abonamente la biblioteca de materiale, obiecte de design ce includ materiale inedite sau optiunea de a deveni co-fondator al proiectului, promit cei de la MATER.Informatii despre proiect vor fi disponibile pe site-ul www.materlibrary.ro si pe platforma Startarium , care va gazdui campania de crowdfunding.", a spus Florin Cobuz, co-fondator MATER.MATER, care se doreste "prima biblioteca de materiale din Romania si Europa de Sud-Est", ar urma sa se deschida in octombrie 2017, cu 3.000 de materiale expuse intr-o prima etapa.Aceasta "biblioteca" de materiale este un proiect dezvoltat de asociatia NOD Makerspace , care sustine ca este cel mai mare spatiu colaborativ din Romania.Spatiile de co-working, care au castigat teren si in Romania, sunt solutii ieftine de lucru in comun pentru start-upuri si alte firme mici, care reusesc astfel sa-si imparta anumite costuri, cu spatiile comune, serviciile de curatenie si receptie, secretariatul, cu facilitatile de comunicare, iluminat etc.