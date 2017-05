Un robot care te ajuta sa faci cumparaturi – printre finalistii Innovation Labs 2017 de la Sibiu

Citeste mai multe despre: sibiu • finalisti innovation labs

BuyPal, EatYV si OrthoSim sunt cele care au convins juriul si publicul cu produsele lor si vor participa pe 22 mai 2017 la evenimentul Demo Day din Bucuresti, alaturi de finalistii din Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara si Alba Iulia.La Demo Day Sibiu au fost prezente 6 dintre echipele selectate in cadrul primei etape de selectie din acest program, respectiv Hackathon-ul din Sibiu, desfasurat in 11-12 martie 2017. Echipele selectate pentru Hackathon au ramas sa lucreze dupa amiaza si peste noapte la realizarea unui prototip viabil si persuasiv, prezentat in a doua zi a evenimentului. Juriul a avut misiunea dificila de a selecta cele mai credibile idei de produs cu potential disruptiv, alegand astfel echipele care vor continua dezvoltarea prototipurilor in etapa de mentorat si dezvoltare a prototipului initial catre un produs cu aplicatii reale in piata., sustinuta de Carrefour, echipa BuyPal ofera clientior oportunitatea de a a gasi rapid si usor produsul cautat, folosind o metoda inovatoare: un robot inteligent, care, pe baza recunoasterii vocale, identifica nevoile clientului si gaseste solutii adecvate la problemele acestuia. Accesul la aceasta aplicatie se va face pe baza unui abonament, iar costurile vor fi proportionale cu numarul de conversatii avute cu ChatBot-ul., OrthoSim este o aplicatie care permite simularea preoperatorie 3D, in locul apelarii la intuitie. Solutia aduce impreuna medicii, pacientii si furnizorii. OrthoSim salveaza timp, dat fiind faptul ca in prezent o analiza dureaza in jur de 3-5 zile. Folosirea aplicatiei ar reduce timpul la circa 30 de minute. De asemenea, solutia conduce la economii financiare si previne interventiile inutile.A treia echipa selectata, EatYV,cu cele care apreciaza o masa buna. Orice utilizator poate deveni chef, ceea ce presupune crearea de noi retete sau chiar gatitul pentru alti utilizatori. Astfel, cei care gatesc pot beneficia de aprecierea celor care vin sa le incerce preparatele, in timp ce - clientii, cealalta categorie de persoane care utilizeaza aplicatia, se bucura de experienta unei mese in oras chiar la bucatari acasa, reducand costurile pe care le presupune o astfel de iesire.In martie 2017, peste 450 de tineri s-au inscris in Hackathoanele Innovation Labs, fiind alese la final 63 de idei de produse digitale pentru programul de mentorat. In Hackathoane au intrat efectiv 117 echipe, dezvoltandu-si ideile in prototipuri cu ajutorul mentorilor, pe parcursul a 24 de ore de foc. Cele mai convingatoare echipe au trecut in a doua etapa a programului Innovation Labs - perioada de mentorat si dezvoltare a prototipului initial, evoluand spre un produs care sa combine excelenta tehnica si orientarea catre nevoile reale ale utilizatorilor. Timp de trei luni, pana la Demo Day, echipele au participat saptamanal la workshop-uri si intalniri cu mentorii, specialisti in domeniul tehnologiei si antreprenori de top, lucrand la dezvoltarea si rafinarea produselor lor.