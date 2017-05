O platforma de realitate augmentata ce optimizeaza vanzarile pentru IMM-uri, printre finalistii Innovation Labs 2017 de la Timisoara

IndexAR, Mindfully, Qivee, Safe Bit, Sensidev si iOLA sunt cele care au convins juriul si publicul cu produsele lor si vor participa pe 22 mai 2017 la evenimentul Demo Day din Bucuresti, alaturi de finalistii din Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi, Sibiu si Alba Iulia.sustinuta de Orange, incarcatorul wireless dezvoltat de catre echipa Qivee faciliteaza incarcarea simultana a telefoanelor si dispozitivelor multiple, astfel eliminand cautarea prizelor. Prin intermediul dispozitivului se pot afisa pe telefon mesaje dorite de utilizator. Echipa isi propune un produs care se pliaza pe nevoile clientului, fara emisii de camp in afara spatiului dorit.sustinuta de Carrefour, echipa IndexAR reprezinta o platforma de realitate augmentata ce optimizeaza vanzarile pentru firmele mici si mijlocii. IndexAR se adreseaza in special producatorilor de mobila, comerciantilor de produse de amenajare interioara si dezvoltatorilor imobiliari. Solutia combina o platforma, o aplicatie si o comunitate de utilizatori, scazand costurile operationale si cele generate de retururile de produse si sporind satisfactia cumparatorilor.echipa Mindfully propune un prototip pentru detectarea timpurie a schizofreniei. Produsul se bazeaza pe analiza indiciilor verbale ale pacientului, mai ales pe frecventa schimbarii campurilor semantice si se adreseaza specialistilor neurologi, confruntati cu dificultatea detectarii primelor simptome ale bolii.In martie 2017, peste 450 de tineri s-au inscris in Hackathoanele Innovation Labs, fiind alese la final 63 de idei de produse digitale pentru programul de mentorat. In Hackathoane au intrat 117 echipe, dezvoltandu-si ideile in prototipuri cu ajutorul mentorilor, pe parcursul a 24 de ore de foc. Cele mai convingatoare echipe au trecut in a doua etapa a programului Innovation Labs - perioada de mentorat si dezvoltare a prototipului initial, evoluand spre un produs care sa combine excelenta tehnica si orientarea catre nevoile reale ale utilizatorilor. Timp de trei luni, pana la Demo Day, echipele au participat saptamanal la workshop-uri si intalniri cu mentorii, specialisti in domeniul tehnologiei si antreprenori de top, lucrand la dezvoltarea si rafinarea produselor lor.In cadrul semifinalelor Demo Day Bucuresti vor urca pe scena cele mai bune echipe dintre cele 63 selectate in programul de mentorat de trei luni in luna martie 2017, ca urmare a Hackathoanelor Innovation Labs din cele 6 centre universitare. Dupa o prima runda de demonstratii tehnice si prezentari de produs, 16 echipe vor intra in finala Demo Day, captivand juriul si publicul cu inovatiile lor, urmand sa se aleaga echipele castigatoare Innovation Labs 2017.