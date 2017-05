Cele trei proiecte din Iasi, finaliste la Innovation Labs 2017

Citeste mai multe despre: iasi • innovation labs

Werit, Hydra si Watch Smart sunt cele care au convins juriul si publicul cu produsele lor si vor participa pe 22 mai 2017 la evenimentul Demo Day din Bucuresti, alaturi de finalistii din Bucuresti, Cluj-Napoca, Sibiu, Timisoara si Alba Iulia.La Demo Day Iasi au fost prezente 4 dintre echipele selectate in cadrul primei etape de selectie din acest program, respectiv Hackathon-ul din Iasi, desfasurat in 11-12 martie 2017. Echipele selectate pentru Hackathon au ramas sa lucreze dupa amiaza si peste noapte la realizarea unui prototip viabil si persuasiv, prezentat in a doua zi a evenimentului. Juriul a avut misiunea dificila de a selecta cele mai credibile idei de produs cu potential disruptiv, alegand astfel echipele care vor continua dezvoltarea prototipurilor in etapa de mentorat si dezvoltare a prototipului initial catre un produs cu aplicatii reale in piata.sustinuta de Carrefour, echipa Werit, castigatoarea premiului intai, propune un consilier vestimentar digital, ce sugereaza clientilor combinatii intre articole de imbracaminte selectate dintr-o varietate de magazine online. Utilizatorii isi creeaza un profil care este continuu nuantat prin algoritmi de machine learning, permitand Werit sa genereze combinatii inteligente pe gustul cumparatorilor, eficientizand selectia si cumpararea online si largind spectrul optiunilor vestimentare.Pe locul al doilea,sustinuta de Orange, echipa Hydra ofera un produs de securizare si personalizare a accesului in cladiri, printr-un dispozitiv tip security box ce se conecteaza la reteaua de camere existente. Solutia utilizeaza recunoasterea faciala, notificand proprietarii in cazul accesului neautorizat si permitand optiuni tip smart home privind iluminatul, muzica ambientala etc. Astfel, proprietarii isi sporesc atat securitatea, cat si confortul locuirii.Pe locul al treilea, echipa Watch Smart ofera ointegrand un sistem de senzori de temperatura, posibilitatea de a legana patutul bebelusului si un sistem de comunicare, incluzand luminite, muzica si voce. Parintii pot avea astfel o supraveghere continua printr-o aplicatie securizata a camerei micutilor, eliberandu-si timp si pentru activitati in alte spatii.In martie 2017, peste 450 de tineri s-au inscris in Hackathoanele Innovation Labs, fiind alese la final 63 de idei de produse digitale pentru programul de mentorat. In Hackathoane au intrat efectiv 117 echipe, dezvoltandu-si ideile in prototipuri cu ajutorul mentorilor, pe parcursul a 24 de ore de foc. Cele mai convingatoare echipe au trecut in a doua etapa a programului Innovation Labs ¬ perioada de mentorat si dezvoltare a prototipului initial, evoluand spre un produs care sa combine excelenta tehnica si orientarea catre nevoile reale ale utilizatorilor. Timp de trei luni, pana la Demo Day, echipele au participat saptamanal la workshop-uri si intalniri cu mentorii, specialisti in domeniul tehnologiei si antreprenori de top, lucrand la dezvoltarea si rafinarea produselor lor.In cadrul semifinalelor Demo Day Bucuresti vor urca pe scena cele mai bune echipe dintre cele 63 selectate in programul de mentorat de trei luni in luna martie 2017, ca urmare a Hackathoanelor Innovation Labs din cele 6 centre universitare. Dupa o prima runda de demonstratii tehnice si prezentari de produs, 16 echipe vor intra in finala Demo Day, captivand juriul si publicul cu inovatiile lor, urmand sa se aleaga echipele castigatoare Innovation Labs 2017.