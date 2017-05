​VIDEO Ce am invatat de la Stacey Ferreira, antreprenoarea de 24 de ani care a venit la ASE Bucuresti sa le spuna studentilor romani ca e perfect OK sa te lasi de facultate, pentru afaceri

Richard Branson Foto: Wikimedia Commons

Ce am invatat de la Stacey Ferreira:

Oportunitatile infinite ale internetului. Cand erau la liceu, Stacey si fratele ei, Scott, au facut primii bani din site-uri pentru firme si asa au descoperit posibilitatile nemarginite pe care ti le ofera internetul. "Ni s-a parut interesant ca in online realiezi o lume practic din nimic si ca poti sa construiesti o experienta pentru oameni".

Prima intrebare: ce problema rezolva afacerea ta? Asa s-a nascut MySocialCoud. "Ne-am spus ce-ar fi sa cream ceva ce ne rezolva noua o problema? Eram genul de om care nu putea sa tina minte toate parolele de la site-urile pe care le vizitam. Si atunci ce-ar fi sa facem ceva care sa retina parolele intr-un site si apoi sa te poti loga pe toate site-urile de acolo?".

Lectia responsabilitatii. "Ne-am dus la parintii nostri si le-am spus ca, decat sa facem internship intre liceu si facultate, am vrea mai degraba sa construim acest site pentru parole. Tata mi-a spus: <<Daca vrei sa inveti sa conduci o afacere, prima lectie este responsabilitatea. Asa ca mai bine mutati-va din casa, ca sa deveniti independenti financiar>>".

Arata-le investitorilor cat esti de hotarat. Richard Branson, unul dintre investitorii si mentorii care au avut incredere in Stacey si Scott, foloseste o metoda de triere eficienta a antreprenorilor. Magnatul britanic a invitat-o pe Stacey la un cocktail, la Miami (insemand o distanta cam de la Bucuresti la Madrid, vreo 5 ore cu avionul). Stacey si Scott trebuia sa ajunga acolo peste 2 zile si sa fi donat in prealabil cate 2.000 de dolari unor acte de caritate. Deci 4.000 de dolari pe care tatal lor li i-a oferit cu imprumt. "Am luat banii, i-am donat si ne-am dus la Miami sa-l intalnim pe Richard Branson. Era o camera mica, doar 25 de persoane au avut atunci ocazia sa-l inatalneasca pe Branson. Am vazut asta ca pe o oportunitate de educatie si era nepretuita. Dar am vrut sa luam si adresa de mail a lui Branson, una era sa vorbim cu el intr-o camera, dar voiam sa construim o relatie mai indelungata. Si ne-am dus la el si i-am cerut mailul. Si ni l-a scris pe o hartie" .



Ce vor sa afle investitorii inainte sa iti dea pe mana 1 milion de dolari. "I-am trimis un mail lui Branson: <<Am vrea un sfat, ce strategie de marketing sa adoptam sa ne largim baza de clienti dincolo de ecosistemul nostru?>>. El a revenit cu un raspuns: <<Suna minunat, dar eu nu ma ocup acum de tehnologie, ce-ar fi sa ii trimiteti un mail prietenului meu, Jerry Murdock?. El se ocupa de investitii venture capital>>. Si Jerry s-a suit in avion si a venit in South Center LA si s-a intalnit cu fratele meu. Si i-a pus tot felul de intrebari: <<Ce este afacerea voastra? Cum tineti datele astea in siguranta? Cati utilizatori aveti acum, care este rata de crestere, care este traiectoria, cum aveti de gand sa atacati pietele? De ce nu va duceti la facultate acum?>>. Am petrecut o seara intreaga sa raspundem la toate aceste intrebari si la cina Jerry ne-a spus: <<Uite care e targul: am vorbit cu Branson, am vorbit cu prietenul nostru Alex Welch, care a facut Photobucket, si toti trei am vrea sa investim 1,2 milioane de dolari in afacerea voastra>>".

Totul pentru un produs competitiv. "N-o sa uit asta, chiar si dupa ce ne-am luat prima runda de finantare pentru MySocialCloud, eu si fratele meu am optat sa nu ne luam salarii la inceput, pentru a ne ramane bani sa angajam cat mai multe talente, sa propulseze mai repede compania".

Scaleaza afacerea. "Am continuat sa crestem business-ul doi ani. Dar pentru a creste mai departe trebuia sa extindem baza de utilizatori de la persoane la companii. Dar pentru companii este foarte importanta siguranta datelor. Deci cum ne orientam mai mult catre sectorul business pentru a creste mai departe?...".

Desparte-te de start-up cand vezi ca o companie mai mare il poate dezvolta mai bine ca tine. "Noi avem un business care gestioneaza parole. Si atunci, ne-am gandit: ce se intampla daca ne sparge un hacker sistemul? Poate parea ca 1,2 milioane de dolari sunt o gramada de bani pentru un start-up, dar nu sunt multi bani gandindu-te ca sunt oameni bine antrenati sa obtina acces la informatiile utilizatorilor. Si atunci am avut doua variante: sa mergem inainte singuri pe segmentul nostru sau sa ne alaturam unei companii mai mari din domeniu, cu resurse mai multe? Am avut cateva oferte sa vindem si in 2013 am vandut unei companii pe nume Reputation.com, din zona San Francisco Bay".

Un antreprenor munceste pentru visul sau, nu pentru visul altuia. Probabil ca asta este diferenta esentala intre un bun angajat si un bun antreprenor. "Am lucrat o perioada la Reputation.com si, cand eram acolo, am avut o revelatie: mi-am dat seama ca am facut lucrul corect pentru produs si pentru clienti fuzionand cu Reputation. Insa pentru mine personal, m-am trezit lucrand la birou, norma intreaga, la 20 de ani, pentru visul altcuiva. Si atunci m-am decis sa parasesc Reputation.com".

"Uneori succesul apare cand ocazia se intalneste cu pregatirea".

Dar pregatirea nu inseamna neaparat educatia formala. "Educatia evalueaza mereu. Sunt mai multe cai prin care poti sa obtii educatie. O cale este intre acesti pereti, in aceste institutii (facultatea)si am facut asta si mi-a placut. Si o alta cale este sa iesi sa inveti in lumea reeala, sa iti faci un start-up. Si acestea sunt interschimbabile. Am facut un an la NY University, in timp ce conduceam MySocialCloud, apoi am intrerupt sa lucrez full-time".

O ideea buna de business va fi pusa in practica, daca nu de tine, de altul. Cu noul sau startup, Forge, Stacey Ferreira e decia sa exploateze nevoia de flexibilitate pe piata muncii. Desi ar putea aparea pobleme de legislatie mai ales in SUA, tanara antreprenoare considera ca o idee buna de afaceri poate necesita ajustari, dar nu va ptea fi oprita. "Viziunea mea este ca ideea aceasta trebuie sa existe, fie ca o aplic eu sau altcineva. Importat este sa reducem riscurile, sa ne gandim inteligent la riscurile care pot aparea, la feed-back si la validare din partea utilizatorilor, pentru a lucra in ambele sensuri".

Afacerile pleaca de la pasiuni. "Cred ca lipsa implicarii angajatilor vine din faptul ca oamenii nu sunt cu adevarat pasionati de ceea ce fac sau nu vad impatul pe care il are ceea ce fac. Daca nu-ti face placere sa faci ceva, nu-l face! Incearca sa faci altceva! Un lucru important este sa nu-ti fie frica sa iti asumi riscuri. Nu-ti fie teama sa incerci ceva nou!".

Aula Magna de la Academia de Studii Economice, cladirea aia de vreo 100 de ani, cu picturi murale, ornamente clasice si tavan inalt... Marti, sala era plina de studenti, unii cu carnetele pe care scriau marunt. La prezidiu, in fata, profesori universitari, executivi din multinationale, diplomati - toti la costume, stransi cu cravate la gat.Intre ei, o tanara frumusica, cu machiaj discret, a venit din America sa provoace fix ceea ce reprezentau acei oameni, in acel loc: educatia formala, facultatea pe care tinerii o fac la indemnul parintilor, sau mai exact diploma de studii superioare ca permis de trecere catre succes.", a explicat Stacey Ferreira, intr-un scurt interviu pentru StartupCafe.la cei 24 de ani ai sai, Stacey este o reprezentanta a generatiei de antreprenori "millenials", care renunta la facultate si se apuca de afaceri, explorand idei noi, mai ales pe internet.Ea avea 18 ani, iar fratele ei, Scott, 20, cand au plecat impreuna din casa parinteasca, dintr-un orasel din Arizona, si s-au mutat la Los Angeles, pentru a da lovitura in afaceri.Aici si-au permis sa se mute doar in South Central LA, un cartier rau famat al metropolei californiene, cunoscut pentru rata mare de infractionalitate si pentru bandele de criminali proveniti din America Centrala.1.500 de dolari erau banii cu care plecasera la drum, tot ce stransesera din realizarea de site-uri pentru firme." - a povestit Stacey Ferreira, la prelegerea pe care a tinut-o la ASE.Cu creionul pe hartie spune ea ca au facut primele schite pentru start-upul care avea sa le dea acces in ecosistemul de afaceri tech din America: MySocialCloud , un site in care utilizatorii isi pun parolele de la diverse site-uri si servicii online, pentru a se loga automat fara sa fie nevoie sa retina toate parolele.La scurt timp, in 2012, au obtinut o finantare de capital de risc de 1,2 milioane de dolari de la trei investitori cu experienta, printre care antreprenorul britanic Richard Branson , care a strans o avere de 5 miliarde de dolari din afacerile sale in servicii sub brandul Virgin, mai ales in transporturi.Pe Branson l-au gasit pe Twitter, iar prima intalnire cu el i-a costat 4.000 de dolari, bani imprumutati de la parinti, din cate povesteste Stacey acum, dupa 5 ani de la acel moment.Pana la urma, s-a apucat de facultate, la New Your University, pentru a studia business-ul de muzica, insa a mers la cursuri dintre cele mai variate, de la robotica la poezie. Dupa un an de studii a intrerupt facultatea pentru a se dedica start-upului sau.Dupa ce MySocialCloud a inceput sa creasca puternic, in 2013, Stacey si Scott si-au vandut participatiile catre o companie mai mare, care opereaza site-ul Reputation.com , un start-up care se ocupa de managementul reputatiei online a companiilor. "Nu voi dezvalui acum suma din aceasta vanzare", a pastrat secretul tanara antreprenoare si cand i-am pus la Bucuresti aceasta intrebare pe care o evita oamenii de afaceri o evita de multe ori cu un zambet.Stacey Ferreira a cautat mereu sa invete dincolo de sistemul formal de educatie. Asa a ajuns sa scrie cartea, impreuna cu un prieten de varsta ei, Jared Kleiner. Cartea, un bestseller pe Amazon, reuneste interviuri cu tineri din toata lumea care au produs o schimbare in diverse domenii.Si de facultate s-a reapucat, insa pentru a o abandona din nou, dupa un an. In schimb, a primit o bursa in programul de fellowship al lui Peter Thiel , primul investitor in Facebook si Pay Pal. An de an, Peter Thiel pune la bataie un premiu de 100.000 de dolari pentru cate 20 de tineri care se lasa de facultate pentru a-si pune in practica o idee de business intr-un start-up inovator.Acum Stacey Ferreira are un nou start-up, Forge , un serviciu on-line prin care angajatorii isi gasesc forta de munca, iar profesionistii, joburi ocazionale, pe principiul flexibilitatii in timp si spatiu." - a spus tanara antreprenoare la Bucuresti.Pe scurt, in sistemul sau, un angajator ofera online un loc de munca disponibil intr-o zona geografica, intr-un anumit interval orar. Lucratorii au posibilitatea sa aplice pentru job si sa acceseze o anumita tura de lucru, primind un orar in acest sens.Ideile sale au dus-o pe Stacey Ferreira in cluburile selecte ale antreprenorilor tineri din America. Printre altele, ea a fost inclusa in topul Forbes 30 de antreprenori sub 30 de ani.