Trei studenti de la Politehnica din Bucuresti participa in SUA la finala celui mai mare concurs de inovatie Microsoft

In Romania, echipa care a castigat etapa nationala, desfasurata la sediul Microsoft Romania pe 27 aprilie, se numeste deTpression si este alcatuita din Vlad Niculescu, Alexandra Ciobica si Andrei Isac, studenti ai Universitatii Politehnice din Bucuresti. Cei trei au fost mentorati de Daniel Rosner, lector Facultatea de Automatica si Calculatoare, Departamentul de Calculatoare din cadrul Universitatii Politehnice din Bucuresti, manager program InnovationLabs, cel care a mentorat si echipa ENTy, campioana mondiala a editie din 2016 a competitiei globale.Proiectul echipei deTpression este o solutie de detectie si monitorizare a depresiei folosind analiza vorbirii si a imaginilor preluate de la pacient. Acesta trebuie doar sa aseze dispozitivul deTpression in coltul camerei sale, iar cu ajutorul unui dispozitiv hardware (Raspberry Pi) sunt realizate inregistrari audio si video ale mediului in care traieste pacientul. Din aceste inregistrari sunt extrase date care sunt analizate prin rularea a doi algoritmi puternici care permit colectarea de rezultate exacte, utilizate mai apoi la realizarea de statistici legate de potentialul grad de depresie. Acestea sunt trimise in cloud, de unde familia si/sau medicul pacientului respectiv le pot accesa cu usurinta, permitandu-le sa detecteze si sa monitorizeze starea acestuia.La finala nationala Imagine Cup 2017 au participat 13 din cele 14 echipe selectate, fiecare fiind alcatuita din maxim 3 membri, elevi de liceu sau studenti inscrisi intr-o institutie de invatamant acreditata, din Bucuresti, Timisoara, Cluj si Barlad.Echipele finaliste au avut la dispozitie cate 6 minute pentru a sustine prezentarea proiectelor in fata juriului si a realiza un demo. Printre membrii juriului s-a numarat si Flavia Oprea, membru fondator al echipei ENTy, castigatoarea marelui trofeu Imagine Cup 2016.- solutie de detectie si monitorizare a depresiei, realizata de cei trei politehnisti bucuresteni- sistem de detectie timpurie a schizofreniei, dezvoltat de trei studenti din Timisoara- platforma pentru crearea de jocuri bazate pe basme, creata de o echipa de elevi de la Colegiul National Gheorghe Rosca Codreanu Barlad; proiect recompensat la finele lunii aprilie cu premiul pentru cel mai bun joc original in cadrul celei de-a treia editii a programului Opening Opportunities.Spre deosebire de editia anterioara in care finalistii din fazele nationale a trebuit sa treaca si de faza semifinalelor mondiale, anul acesta echipele castigatoare ale finalelor nationale vor participa direct la finala mondiala de la Seattle, SUA. De asemenea, o alta noutate adusa de editia de anul acesta este renuntarea la desfasurarea concursului pe trei sectiuni, acestea fiind inlocuite cu o singura categorie generala, accentul principal al proiectelor cazand pe utilizarea platformei de cloud.Microsoft Imagine Cup a fost lansata in urma cu 15 ani.Finalele nationale Microsoft Imagine Cup au loc in zeci de tari din intreaga lume, fiind organizate de subsidiarele Microsoft regionale si selecteaza cele mai bune echipe din fiecare tara participanta, pe baza prezentarilor si demo-urilor sustinute de acestea. Toate echipele selectate in urma finalelor nationale castiga o calatorie la finala mondiala din Seattle, SUA, unde isi disputa titlul de campiona mondiala Microsoft Imagine Cup. Castigatoarea titlului de campiona Microsoft Imagine Cup va intra in posesia marelui premiu de 100,000$ si a trofeului Imagine Cup.