Cati bani si-au propus sa cheltuie romanii in mini-vacanta de 1 mai 

Citeste mai multe despre: angajati • vacanta

Trei din cinci dintre angajatii care vor avea liber de 1 mai vor petrece minivacanta din perioada 29 aprilie - 1 mai acasa, cu familia si prietenii sau in aer liber. Romanii care vor iesi in aer liber ori vor sta acasa au alocat un buget redus in timp ce romanii care au ales sa se indrepte catre destinatii turistice si-au planificat cheltuieli mai ridicate.41% din totalul celor care vor fi liberi de Ziua Muncii vor petrece acasa cu familia sau prietenii, iar 21% vor iesi in aer liber, la iarba verde ori la un loc de gratar. 20% dintre respondenti au decis sa mearga la mare sau la munte, marea fiind preferata in special de cei tineri, potrivit unui studiu eJobs.Peste jumatate (57%) dintre respondentii care au ales litoralul au intre 19 si 25 de ani. Totodata, muntele este preferat de respondentii cu varste intre 26 si 35 de ani si, respectiv, 46 si 55 de ani.Romanii care vor iesi in aer liber ori vor sta acasa au alocat un buget de sub 200 de lei de persoana pentru activitatile planificate. In schimb cei care prefera sa mearga la mare se asteapta sa cheltuie intre 500 si 1.000 de lei de persoana, iar o mare parte din cei care merg la munte (41%) se asteapta la cheltuieli cuprinse intre 200 si 500 de lei de persoana.Concomitent, multi dintre cei care vor pleca peste hotare au alocat peste 2.000 de lei pentru distractia din weekendul prelungit. Numarul lor nu este insa foare mare, intrucat doar 3% dintre respondenti vor pleca in strainatate in minivacanta de 1 mai.Alti 19% dintre cei chestionati nu s-au decis inca ce vor face de Ziua Muncii.Studiul eJobs a fost realizat in perioada 16-26 aprilie, pe un esantion de 546 de respondenti, cu varste intre 18 si 55 de ani.