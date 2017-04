VIDEO INTERVIU: "O idee geniala nu e neaparat un proiect antreprenorial de succes"

A inceput in publicitate si, spune el, a castigat suficienti bani cat sa o ia, la un moment dat, pe cont propriu. Este asociat intr-o firma de publicitate neconventionala si - tot neconventional - si-a cerut sotia in casatorie la film, intr-o sala de cinematograf special pregatita pentru viitoarea mireasa. A colindat aproape toata lumea si a adunat vize cat pentru 3-4 pasapoarte. A strans povestile de calatorie intr-o carte si s-a intors cu cateva idei de afaceri pe care l-a testat si in Romania., marturiseste Cristian Lica, din experienta propriilor reusite dar si nereusite. Am discutat relaxat despre despre calatorii si idei de afaceri, intr-un interviu in studioul StartupCafe.ro.Am inceput sa lucrez in publicitate, foarte pusti eram cand m-am apucat, dupa opt ani de lucru in multinationale am avut o initiativa antreprenoriala care s-a dovedit destul de buna si, impreuna cu doi parteneri, mi-am facut o firma de publicitate neconventionala video-demand, care este una dintre cele mai apreciate in ziua de astazi in Romania. Cred ca in cariera investesti investesti foarte mult timp in tinerete pentru a obtine niste bani si, de la un moment dat, cred ca va trebui sa te relaxezi si sa iti cumperi un pic de timp inapoi. Adica, daca ai ajuns la un nivel confortabil, atunci iti permiti sa-ti cumperi putin timp inapoi.Cheia succesului, cred eu, ca este prietenia reala, autentica - si mai bine dublata de incredere - intre parteneri. Deci asta ar trebui sa fie cheia succesului. Ulterior, cred ca te multumesti si cu mai putini bani, pentru ca fiind trei parteneri, totul se imparte la trei, dar cred ca nu... problema varstei la care iei decizia asta este mai degraba timpul decat banii. Atunci iti doresti mai mult timp decat bani.Ceea ce am colectionat eu, practic, in calatoriile astea sunt - ok, vize - ca sa continui metafora si foarte multe informatii. Majoritatea calatoriilor pe care le-am facut eu si destinatiile in care am fost nu au impus niste bugete foarte mari. Senzatia asta ca sa calatoresti inseamna sa ai foarte multi bani este eronata, pentru ca majoritatea oamenilor care cheltuiesc foarte multi bani pe calatorii o fac tocmai pentru ca ei nu au suficient de mult timp.In India, se considera ca-i un ghinion cand nasti o fata. De ce? Pentru ca ea implica cumva aceleasi costuri ca si un baiat in perioada de crestere, numai ca in momentul in care fata se marita, trebuie sa platesti o dota si trebuie sa platesti o dota semnificativa. In general, pretul pe care trebuie sa-l platesti mirelui ca sa-ti ia fata de-acasa este echivalentul unei masini second-hand de calitate medie.Indienii, daca ar sti ca pot sa afle sexul fatului inainte de nastere, cu totii ar incerca sa afle lucrul asta si o parte dintre ei ar face avorturi. Si atunci cineva a avut aceasta idee geniala de ecograf mobil, cu care mergeau prin zonele rurale, in locurile in care indienii habar nu aveau ca exista aceasta tehnologie de identificare a sexului fatului si, facand mii de ecografii, caravana a fost urmata de sute de avorturi, iar sloganul era, ma rog, genial, dar cinic in acelasi timp, era "Mai bine 300 de rupii acum, decat 30.000 de rupii peste 18 ani."300 de rupii fiind costul ecografiei, 30 de mii de rupii, costul dotei pe care urma sa o platesti. Oamenii aia au facut o avere cu caravana respectiva. Adica un ecograf mobil e un lucru care se poate implementa, teoretic, destul de usor - ai nevoie de un medic si probabil ca faceau sute de ecografii pe zi - deci o afacere foarte buna. Dar asta era un exemplu de activitate care cu siguranta nu se poate implementa in Romania, sau se poate implementa dar nu cred ca ar avea succesul pe care l-ar avea in India.Mi-aduc aminte de o poveste in care eu am crezut foarte tare si care, din pacate, nu a mers, pe care am observat-o in Manila, in Filipine, langa un complex din asta, comercial, imens, cum sunt cele din Asia, era organizat un circuit de masinute cu telecomanda - adica auto-modele se numesc ele -, si am observat ca erau cateva mii de oameni care asistau la spectacolul asta. Deci erau oameni in gradene, care scandau, care - nu stiu - tineau cu o masinuta sau cu alta, deci chiar traiau foarte intens aceasta competitie. Si am zis ca daca tipul asta de activitate poate declansa asemenea energii in Filipine, de ce nu le-ar declansa si in Romania. Un circuit, as zice eu, complet, era acolo cu poduri, cu tuneluri, un arhitect mi-a facut toata pista, am facut cu gradene, si, din pacate, nu am avut clienti.Poate n-am stiut noi exact cum sa ne promovam, probabil ca cei care deja erau in industria asta a automodelismului ne-au respins un pic, pentru ca noi capitalizam, noi monetizam, practic, pasiunea lor. Au fost, intr-adevar, cativa copii. Nu e ca n-a fost nimeni. Dar nu au fost atat de multi clienti incat sa ne atingem noi P&L-ul pe care-l calculasem si, dupa sase luni de incercari, asa cum ne propusesem, pentru ca nu ne-am atins cifrele respective, a trebuit sa-l inchidem.Cred ca am pierdut vreo 7-8 mii de euro, pentru ca tot ce produsesem am reusit ulterior sa vindem, sigur, la preturi mult mai mici, sa vindem mai departe. Deci toate masinutele pe care le cumparasem le-am revandut, dar evident, la un cost mai mic. Au fost niste incasari, dar nu suficiente incat sa ne acopere costurile. Si-atunci ne-am asumat ca investitia initiala - o mare parte din ea va fi pierduta - si am mers mai departe, cu alte idei.Toata lumea ar trebui sa gandeasca in sensul asta,Deci, daca o afacere nu iti da acei indicatori pe care tu i-ai estimat de la inceput, sa accepti ca oricat de geniala ar fi fost ideea, sau oricat de genial esti tu ca ai inventat-o sau ca ai observat-o in Manila, Filipine, ea nu e functionala.Am mai incercat un proiect care s-a numit "Retro-Club", am vrut sa facem un club, sa zicem, la niste standarde foarte bune de calitate pentru pensionari. Am facut un test pe parintii nostri. Eram patru investitori in proiectul asta si ne-am trimis parintii, impreuna, intr-o vacanta. O vacanta foarte frumoasa, pe care ne-au laudat-o foarte tare, noi am urmarit cu atentie si am strans, am colectat feed-back-uri sa vedem cum s-au simtit si cu totii s-au simtit foarte bine, insa, cumva, nu s-au imprietenit mai mult decat... ei se stiau, insa ne asteptam, ca dupa, nu stiu, o vacanta de sapte zile impreuna, sa-si doreasca mai mult prezenta unul altuia, sa se sune mai des, sa se vada mai des si-asa mai departe.Si atunci am descoperit aceasta bariera, si anume ca oamenii in varsta - lucru pe care nu-l stiam - oamenii in varsta nu mai sunt atat de "imprietenibili", ne-am dat seama ca s-ar putea sa nu fie de succes si am abandonat. Adica ni s-a parut o bariera pe care nu puteam sa o depasim, atitudinea oamenilor in varsta vizavi de imprietenirea cu altii....Este o aplicatie care si in ziua de azi sunt convins ca ar avea succes. Ok. Se numea Guessmyex.com si era un site in care - dupa ce isi facea profilul - fiecare putea sa-si prezinte fostele persoane cu care a avut relatii amoroase. Respectiv, iti puneai toate prietenele pe pagina ta... da stiu......era delicat, sigur ca da, dar noi eram o platforma. Adica toate drepturile si obligatiile erau ale celui care posta acolo. In cazul meu, ca sunt barbat, daca imi listam toate prietenele acolo, toate primeau mail-uri de confirmare, trebuiau sa intre si sa confirme sau sa infirme daca relatia respectiva a avut loc, si in cazul in care ele ar fi fost amatoare sa-si faca profil, puteau sa prezinte propria poveste cu propriile imagini si cu propriile filme, despre relatia respectiva.Varianta ei, sigur ca da. Si, la randul ei, putea sa-si puna tot istoricul acolo. Trebuia sa fie o platforma de dating in care, in momentul in care esti parasit, poti oricand sa vezi lista fostelor prietene ale prietenului fostei tale prietene.Chiar atunci faceau si mai mult. Ma rog, intre timp a aparut Facebook care, oricum, este si o platforma de dating, pana la urma - nu asta este scopul declarat......dar cu siguranta se face foarte mult dating si pe Facebook. L-am blocat, pentru ca in momentul in care am cunoscut-o pe sotia mea si am decis sa ne casatorim, am hotarat de comun acord sa renuntam. Aplicatia e facuta, doar mai trebuia sa-i dam drumul, stabilisem un target dintr-asta de test in Romania, undeva in urban mic, de varste 15-19 ani, care cred eu ca s-ar fi jucat pe platforma. Asta a fost Guessmyex.CRISTIAN LICA: Cred ca ar trebui sa invete ca idei sunt foarte multe si ca de cele mai multe ori,, ca ideile sunt importante si creativitatea o sa fie, probabil, ultima noastra resursa, a omului, in lupta cu tehnologia. Sper sa ramanem mai creativi decat tehnologia, insa,Executia e foarte complicata, promovarea, de cele mai multe ori, e foarte complicata, in sensul ca trebuie sa stii cum se face, trebuie sa ai specialisti cu care sa vorbesti si sa investesti cat mai putin la inceput, pentru ca pana in momentul in care ideea nu este validata, investitiile sunt pierderi.CRISTIAN LICA: Intotdeauna este o problema intr-o investitie, da. Intotdeauna, pentru ca toata lumea are nevoie de mai multi bani. Deci in momentul in care decizi sa investesti intr-o afacere, tu platesti, practic, din propriul buzunar. Cred caasa cred.Sunt oameni care nu sunt pentru antreprenoriat, sunt oameni care sunt exceptionali angajati, dar pe care nu stiu ce fel de trasatura ii determina sa nu aibe curaj sa incerce o afacere pe cont propriu si mai cred caDaca esti capabil sa inveti din toate esecurile pe care le-ai avut, cu siguranta urmatoarea incercare va fi mai buna. Nu stiu daca suficient de buna incat sa reusesti sa faci o afacere de succes, dar cu siguranta o sa fie mai buna decat precedentele si mai buna decat precedenta, daca esti capabil sa inveti din erorile din trecut.