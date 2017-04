Retaileri: Romanii nu mai au timp de cumparaturi. Hipermarketul devine o destinatie de weekend

Romanii nu mai au timp de cumparaturi si nu mai vor sa stea ore in sir intr-un magazin, sustin marii retailerii de pe piata romaneasca. In acest context, retailerii sustin ca sansa micilor magazine este sa isi aduca produse proaspete, specifice zonei si sa reintroduca vanzarea la tejghea."Romanul nu prea mai are timp de cumparaturi si sa stea ore in sir si se orienteaza catre supermakerturi si magazine de proximitate. Hipermarketul devine o destinatie de weekend", a declarat directorul departamentului de marketing al Carrefour Romania, Andreea Mihai, in cadrul unei conferintei si citata de agentia news.ro In opinia retailerilor, micii comercianti din comertul traditional trebuie sa se adapteze cerintelor pietei pentru a rezista."Micii comercianti mai rezista. Sunt multi care inchid pentru ca asa este viata. Am inteles ca micile magazine care isi aduc produse proaspete, care isi aduc produse specifice zonei si care reintroduc vanzarea la tejghea, acestia rezista", a declarat directorul departamentului de relatii cu clienti din cadrul Selgros, Ionut Roman.