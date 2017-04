Infografic. 9 sfaturi utile: cum iti transformi hobby-ul in afacere

E o piata dificila? Sa zicem ca vrei sa inveti oamenii sa cante la chitara. Esti sigur ca mai este un loc pentru un jucator in zona ta (cartierul orasul tau)?

Cine sunt concurentii.? Ce fac ei bine sau rau? Care este scopul lor? Ce te va face diferit de ei si cum ii vei stimula pe oameni sa te aleaga pe tine?

Veti putea ajunge la un public tinta? Sa revenim la exemplul cu lectii de chitara: oamenii sunt entuziasmati de muzica mai ales in perioada adolescentei. Sunt suficienti adolescenti in orasul tau?

Sigur vrei sa transformi un hobby intr-o afacere?

Chiar esti capabil sa transformi hobby intr-o afacere?

Hobby-ul tau satisface o nevoie sau rezolva o problema?

O analiza a afacerii. Ce produse sau servicii ai de oferit?

Ce produse sau servicii ai de oferit? O analiza de nisa. Cat de dificila este este piata pe care vrei sa intri si cat de repede se schimba (tendinte, inovatii)?

Cat de dificila este este piata pe care vrei sa intri si cat de repede se schimba (tendinte, inovatii)? Analiza concurentei. Cine sunt concurentii? Avantajele si slabiciunile lor. Ce te face diferit de ei?

Cine sunt concurentii? Avantajele si slabiciunile lor. Ce te face diferit de ei? O analiza a clientului. Care este publicul tinta? Care sunt nevoile lui? Creaza un profil (personaj) cumparator ca sa intelegi mai bine cum ar arata clientul tau ideal.

Care este publicul tinta? Care sunt nevoile lui? Creaza un profil (personaj) cumparator ca sa intelegi mai bine cum ar arata clientul tau ideal. Un plan de marketing. Care sunt metodele tale. de a ajunge la publicul tinta? Ce canale de marketing poti folosi pentru asta?

Care sunt metodele tale. de a ajunge la publicul tinta? Ce canale de marketing poti folosi pentru asta? Actiuni. Ce masuri trebuie sa iei ca sa atingi rezultatele vizate intr-un an? In trei ani? Dar in cinci?

Ce masuri trebuie sa iei ca sa atingi rezultatele vizate intr-un an? In trei ani? Dar in cinci? Un plan de finantare. Ai un capital de pornire sau vei gasi investitori? Care sunt beneficiile anticipate pentru urmatorii cinci ani?

Asigura-te ca nu exista alta afacere cu acelasi nume.

Numele tau. de marca este usor de scris sau de pronuntat

Ideal este sa fie un nume memorabil

Cu cat este mai scurt, cu atat mai bine: numele cu un singur cuvant este cea mai buna optiune.

Gandeste-te la un logo. Este vorba de numele dvs. de marca?

Gandeste-te pe termen lung. De exemplu, "scoala de chitara acustica" nu ar fi cel mai bun nume de marca pentru lectiile tale. de chitara; daca, la un moment dat, decizi sa dai lectii de chitara electrica, va trebui probabil sa faci rebranding.

De asemenea, verifica daca numele de marca este disponibil pe social media. "Scoala de chitara 123" pe Twitter sau pe Instagram nu arata prea bine, nu-i asa?

Si nu in ultimul rand: poarta sau afiseaza-ti cu mandrie marca; tricourile sau pungile cu logo-ul si adresa web ar fi solutii bune de promovare.

Noi cunostinte. Invatarea de la cei mai experimentati este cea mai buna investitie in dezvoltarea financiara, dar si intelectuala.

Invatarea de la cei mai experimentati este cea mai buna investitie in dezvoltarea financiara, dar si intelectuala. Formare profesionala. Perspectivele expertilor iti vor imbunatati abilitatile si iti vor permite sa aplici cunostintele acumulate in practica.

Perspectivele expertilor iti vor imbunatati abilitatile si iti vor permite sa aplici cunostintele acumulate in practica. Relatii si contacte noi. La evenimentele de specialitate poti cunoaste oameni interesanti si poti stabili contacte (chiar de afaceri) noi.

La evenimentele de specialitate poti cunoaste oameni interesanti si poti stabili contacte (chiar de afaceri) noi. Nu gasesti nici un atelier sau seminar in nisa ta inca? Este o mare oportunitate ca sa le organizezi chiar tu! In calitate de vorbitor, impusti doi iepuri dintr-un foc: iti construiesti o retea si castigi autoritatea unui expert in nisa ta.

Incepe un blog pe aceasta tema si incearca sa il monetizezi.

Incepe un canal de youtube cu lectii de chitara incearca sa il monetizezi.

Fa un mic magazin online cu chitari si accesorii muzicale

Daca te pricepi, poti oferi servicii de reparatii pentru obiecte legate de hobby-ul tau

Ceea ce face antreprenorii de succes diferiti de ceilalti oameni este capacitatea de a gasi energie si determinare pentru inca o incercare.

Cinci din zece oameni fac bani din hobby-urile lor de azi. Daca simti ca este un moment potrivit sa pornesti pe acelasi drum iata un infografic care ti-ar putea deschide calea spre succes.Odata ce ai decis sa transformi un hobby intr-o afacere, gaseste o nisa potrivita si gandeste-te o strategie. Fara un plan clar, nu vei sti incotro s-o apuci. Iata primii trei pasi cu care ar trebui sa incepi:#Cercetarea de marketing va oferi o perspectiva asupra deciziilor de afaceri pentru a evita greselile costisitoare.Raspunde mai intai la urmatoarele intrebari:Sfat: Inainte de a incepe o afacere, asigura-te ca ai inteles cine este publicul tinta!Sa zicem ca te-ai lamurit cui te adresezi. Evalueaza din nou ideea de afacere, cantarind toate avantajele si dezavantajele. Spune-le prietenilor despre planurile tale; ar putea sugera unele imbunatatiri. Si nu uita: Ideea ta poate fi imbunatatita daca este evaluata si imbunatatita inainte de lansarea unei afaceri.Iata un alt set de intrebari pe care ar trebui sa ti le pui:Unii cred ca s-ar putea sa isi piarda interesul pentru un hobby, daca ar face din el o slujba cu norma intreaga. Esti gata sa iti mentii pasiunea si cand nu mai ai inspiratie, sau te plictisesti repede si renunti? Esti pregatit pentru termene limita si clienti mai mofturosi?In afara de dorinta si pasiune., ai resurse, abilitati, contacte si experienta necesare pentru a transforma inspiratia si ideile intr-o afacere de succes (adica una din care sa si scoti bani)?Oamenii cheltuiesc pe dorinte si nevoi (mai mult sau mai putin importante): daca ideea ta de afaceri nu rezolva macar una dintre acestea, va fi destul de dificil sa reusesti. Cele mai bune idei de afaceri sunt cele care rezolva o anumita problema.Scrierea unui plan de afaceri va aseza pe hartie toate aspectele afacerii viitoare si iti va permite sa vezi - macar in linii mari - cum sa le implementezi. Un plan bun include:Stiai ca planificarea detaliata ajuta afacerea sa creasca cu 30% mai rapid? Scrierea unui plan de afaceri este un proces complicat, iar succesul afacerii depinde de acesta. Gasesti pe internet o gramada de mostre de planuri de afaceri de unde te poti inspira si care iti vor oferi o idee mai buna despre cum ar trebui sa arate un astfel de plan. Daca speri sa gasesti pe internet un plan de afaceri gata facut, esti pe un drum gresit!"Timpul este ceea ce dorim cel mai mult, dar ceea ce folosim cel mai rau" - William Penn. Faptul amar al vietii este ca munca, familia si rutina zilnica nu lasa suficient timp pentru hobby-ul nostru. Daca vrei sa transformi hobby-ul intr-o afacere, trebuie sa schimbi situatia.In articolul sau din Zen Habits, Leo Babauta a descris 20 de modalitati de a gasi mai mult timp liber . Una dintre ele iti foloseste dimineata: este momentul in care creativitatea se afla la cel mai inalt nivel si o poti dedica hobby-ului tau. Pentru unii oameni capacitatea creativa este la cel mai inalt nivel chiar la trezire (n.trad: la unii functioneaza mai bine noaptea!)Odata ce te-ai pus pe treaba si iti poti sustine cheltuielile, este timpul sa renunti la un loc de munca cu norma intreaga si sa iti transformi hobby-ul o afacere.Incepe cu oferirea de servicii gratuite pentru a construi un portofoliu care te va ajuta sa vinzi, ulterior. Daca le dai lectii de chitara, ai putea face fiecare prima lectie gratuita pentru noi clienti.Daca vinzi un produs, fa o retea cu influentatori in nisa (n. trad. - bloggeri, persoane active pe retelele sociale) si trimite esantioane gratuite, solicitand feedback. Majoritatea au mii de adepti loiali care ar putea deveni primii tai clienti.Alegerea unui nume de marca potrivit pentru afacere. este cruciala, dar este o provocare imensa daca vrei sa gasesti o idee unica. Se intampla ca altii au luat deja toate denumirile misto. Enervant, nu-i asa? Eu bine, poti gasi pe internet generatoare de nume de afaceri! Din fericire pentru noi, Mark Macdonald de la Shopify a scris articolul " 10 generatoare de nume de afaceri pentru a va ajuta sa va creati brandul ".Iata cateva sfaturi simple:Odata ce numele si logo-ul sunt gata, este timpul sa te gandesti la un site web si la conturile de social media.Nu trebuie sa fii un dezvoltator de web cu abilitati de codare. Cu ghiduri pas cu pas de la profesionisti si platforme gratuite, cum ar fi WordPress, toata lumea isi poate crea si gestiona astazi site-ul personal.Nu uita de social media! In cazul in care conturile personale sunt destul de populare, incearca sa generezi abonati sau potentiali clienti chiar din aceste conturi.Conform cercetarilor, 80% din totalul traficului va fi video pana in 2019. Intr-adevar, continutul video este viitorul marketingului digital; e recomandat sa creezi un cont YouTube iar videoclipurile sau continutul video sa faca parte din strategia ta de marketing. Te poate ajuta si acest ghid pe video SEO de la Brian Dean. Asigura-te ca optimizezi website-ul si conturile de social media pentru motoarele de cautare.Un blog este un instrument perfect pentru a prezenta oferta unui public tinta, precum si pentru a demonstra experienta in domeniu. Blogul este cheia construirii notorietatii si a increderii.#Sunt multe moduri de a promova postarile de pe blog. Minimul pe care il poti face este sa scrii articole convingatoare si interesante, relevante pentru cititorii interesati de subiect sau domeniu: odata ce ai atragi si le cultivi interesul, devine mai usor sa ii convertesti in clienti.Calitatea continutului este cruciala pentru majoritatea afacerilor online: cu cat continutul este mai bun si mai convingator, cu atat mai multe lead-uri va genera leaduri care, la randul lor vor genera vanzari.Nu poti sa cresti si sa reusesti fara o dezvoltare proprie. Expertii au cunostinte esentiale despre a ceea ce ii fac sa fie si sa ramana foarte buni pe nisa lor: invatarea continua si analiza permanenta a concurentilor, a stirilor si a inovatiilor in domeniu.N-ar trebui sa ai nici o limita: dezvolta-ti, invata lucruri noi, ramai in pas cu tendintele. Participa la ateliere si seminarii legate de afacerea ta si vei obtine:Daca vrei sa misti lucrurile nu te mai gandi la pasiunea ta doar ca la un hobby. Gandeste-o ca pe o afacere si ca pe sursa ta principala de venituri. Citeste, documenteaza-te, cauta consiliere fiscala, pune la punct contabilitatea ... Cu alte cuvinte, pune bazele unui start profitabil in viitor.Daca nu poti accesa imprumuturi bancare sau daca nu ai prieteni care sa iti finanteze afacerea poti apela la crowdfunding (n.trad: finantare colectiva). Kickstarter sau GoFundMe sunt optiuni pe care le poti incerca. Aici poti gasi oameni care cred ca ideea ta de afaceri s-ar putea avea succes si ar fi gata sa investeasca bani in realizarea proiectului.Inainte de lansarea campanieide finantare iata cateva sfaturi despre cum poti aduna bani de la altii.Feedback-urile de la consumatori sunt un lucru minunat! Ele te ajuta sa intelegei ce gandesc oamenii despre produsul / serviciul tau, si sa il imbunatatesti in consecinta. Cea mai buna modalitate de a obtine feedback este sa il ceri tot timpul de la clientii tai. De regula, raspunsurile negative sunt de doua ori mai numeroase decat cele pozitive. Contacteaza clientii nemultumiti si schimba situatia in bine. Reputatia oricarei afaceri are pretul ei, la urma urmei.Nu te opri daca ideea ta nu reuseste. Ia in considerare modalitati alternative de monetizare a hobby-ului tau. Revenind la exemplul cu lectiile de chitara, alternativele ar putea fi dupa cum urmeaza:Cand esti pe cont propriu, este destul de dificil sa ramai motivat la fiecare pas. Nu e rau sa treci din cand in cand prin momente de lipsa de motivatie si productivitate: rutina zilnica, grijile, epuizarea emotionala - motivele ar putea fi diferite. Sau cine stie, poate ca tot ce ai nevoie este o mica pauza? Sau, incearca aceste sfaturi ca sa animi putin ziua de lucru:Realizeaza liste de activitati pe zi si saptamana. Bucura-te de fiecare realizare vei avea motiv sa mergi mai departe.Stephen King spunea "cel mai infricosator moment este mereu cel dinainte de a incepe." Apuca-te de treaba si lucrurile se vor pune in miscare. Dupa ce ai terminat ceva de facut fa putina ordine si lasa spatiu pentru ceea ce urmeaza.Daca obosesti, invata sa te odihnesti, nu renunta! Fa pauze, fa ceva care nu are legatura cu munca si vei putea reveni cu forte proaspete. Se spune ca daca citesti o carte buna sau asculti melodia preferate te-ar putea ajuta la sa te repui pe treaba. Iata sapte moduri de a te re-motiva sa te apuci de lucru.Mult noroc!Articolul in versiunea originala poate fi citit pe Omnipapers . Materialul si imaginile din infografic sunt preluate cu acordul autoarei, Emily Johnson, content strategist.