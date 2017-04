O platforma prin care tinerii si startup-urile isi pot cauta mentori care sa ii ajute in dezvoltarea proiectelor, lansata de doua ONG-uri

Organizatorii lanseaza invitatia de a lua parte la program catre toate comunitatile tehnice romanesti.Printre principalele teme abordate pe parcursul sesiunilor de mentorat se gasesc educatia tehnica, orientare in cariera, management de proiect si de echipa, antreprenoriat si multe altele.Prima etapa a programului o reprezinta crearea unor echipe pilot, care vor fi urmarite pe toata durata relatiei de mentorat cu scopul de a aduce imbunatatiri structurii programului in urma feedback-ului primit.Organizatorii lanseaza o invitatie de participare tuturor celor interesati sa devina mentori, mentee, sa faca parte din echipa de management a proiectului sau din echipa tehnica care va construi platforma.Participarea in cadrul programului este gratuita si se realizeaza in baza unui proces de matching. Mai multe informatii despre modul de functionare al programului si despre inscriere se pot gasi pe website-ul Romanian IT.Romanian IT este o organizatie fondata, printre altii, de omul de afaceri Radu Georgescu, sef al GECAD Ventures si Andrei Pitis, fondatorul celui mai bine cotat startup romanesc, Vector Watch. Aceasta comunitate este parte din proiectul 'IT-ul romanesc fara frontiere', ce are ca scop facilitarea comunicarii si a colaborarii dintre romanii de pretutindeni.Grupul se reuneste pe o fundatie construita deja in Silicon Valley, unde in ultimii 15 ani s-au mutat un numar semnificativ de romani care lucreaza in IT. Acum, ei au acces la o platforma prin care se pot conecta atat intre ei, cat si cu IT-istii romani din toata lumea pe verticale relevante.