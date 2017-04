Cine sunt antreprenorii romani din spatele celor 4 firme care vor primi fonduri UE de cate 50.000 de euro pentru proiecte inovatoare prin programul Orizont 2020

Greentop (coordonator: Indeco Soft) - are in vedere procesarea datelor oferite gratuit de Agentia Spatiala Europeana pentru aplicatii in domeniul silviculturii, amenajarii teritoriale sau agriculturii de precizie.

TELLY (coordonator: Vitality Media) - are in obiectiv crearea de noi modalitati de obtinere de venituri pentru societatile de TV si radiodifuziune, canale TV, cluburi sportive, precum si a posibilitatii de interactiune in timp real cu audienta si fanii.

Vision Bot. Coordonator: S.C. BIT Technlogies RO SRL-D, Rm Valcea. Sunt roboti de asamblare de tip Pick and Place, cu acuratete mecanica de 10 nanometri. Echipamentul este inovativ si ieftin.

Cargo List. Coordonator: Software & Design Innovations SRL, Cluj-Napoca. Este o platforma de licitatie in timp real a serviciilor de transport de marfa, in Europa.

Antreprenorii din spatele firmelor finantate de UE

Doua companii din Romania, Indeco Soft SRL (Baia Mare) si SC Vitality Media SRL (Bucuresti), fac parte dintre cele 184 de IMM-uri selectate, pe 6 aprilie 2017, pentru finantare prin Instrumentul dedicat din cadrul programului Orizont 2020.Cele 2 proiecte romanesti sunt:debutantil au ca fondator pe tanarul(foto), cunoscut pentru inovatiile sale. Programatorul in varsta de 23 de ani a castigat printre altele premiul Gordon E. Moore in valoare de 75.000 de dolari, la concursul Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF 2013), organizat in SUA, important concurs international de stiinte si inginerie pentru elevi de liceu.La randul sau,este o firma profilată pe producția de software financiar-contabil, infiintata inca din anul 1990, de catrecare a activat anterior in InfoMara - Centrul Teritorial de Calcul Electronic, potrivit site-ului oficial al companiei . Din anul 20000, frma s-a orientat pe dezvoltare software specializat pentru administrația publică locală, s-a mutat într-un sediu nou, iar echipa ajungea la 7 angajați. Principalul client era atunci Municipiul Baia Mare. In prezent, afacerea functioneaza pe firma Indeco Soft SRL infiintata inregistrata in anul 2000. In anul 2016, firma a raportat un numar mediu de 99 salariati, o cifrade afaceri de circa 10 milioane lei si un profit de aproximativ 1,3 milioane lei. Conform datelor de la Registrul Comertului, Indeco Soft este detinuta de Dorin Barbul (60% din actiuni) si de Mariana Barbul (40%). Printre altele, firma a creat si softul pentru Ghiseul.ro , sistemul prin care contribuabilii isi pot plai taxele online.In fine, proiectul Cargo List este dezvoltat de firma S, inregistrata in anul 2013 la Cluj Napoca. Potrivit datelor de la Registrul Comertului, firma este detinuta de 3 tineri din judetul Bihor: B(75%) - in varsta de 31 de ani, din Oradea,(15%)- in varsta de 30 de ani, tot din Oradea, si de(10%) - in varsta de 26 de ani, din Beius. Pe platforma online cargolist.eu, business-ul apare cu o entitate juridica inregistrata la Londra.In total, 178 de proiecte vor primi, fiecare, cate 50.000 de euro pentru finantarea de studii de fezabilitate a introducerii unor produse inovatoare pe piata. Rezultatele selectiei au fost anuntate de Comisia Europeana joi, 6 aprilie.Pe langa finantarea studiilor de fezabilitate, IMM-urile selectate pot beneficia de maximum 3 zile de consiliere de afaceri gratuita.Pana la data-limita (15 februarie), au fost depuse 2.111 propuneri de proiecte. Cele mai multe propuneri selectate sunt in domeniul tehnologiilor informationale si de comunicatii (36), urmat de cel al sistemelor cu emisii reduse de carbon si eficiente energetic (31) si de cel al transporturilor (28).Tarile cu cel mai mare numar de IMM-uri selectate sunt, in ordine: Italia (37), Spania (33) si Marea Britanie (16).De la lansarea programului, in 2014, au fost selectionate pentru finantare 2.208 de IMM-uri.Urmatoarea data-limita pentru depunerea de propuneri de proiecte este data de 3 mai 2017.