Aplicatii care controleaza aparatele electrocasnice sau care te ajuta sa tii contabilitatea cheltuielilor personale, cele mai bune idei de startup-uri la hackathonul Innovation Labs din Alba Iulia

formate in cea mai mare parte de tineri de liceu. Incepand cu ora 9:30, echipele si-au prezentat ideile si proiectele in fata membrilor juriului printr-un demo tehnic, dupa care au urmat pitch-urile de cate trei minute: sustinerea ideilor si motivarea, aplicabilitatea, costurile si fiabilitatea proiectelor, in vederea transformarii lor in startup-uri. Prezentarile s-au facut din nou in fata juriului, de data aceasta in prezenta invitatilor si sustinatorilor veniti la eveniment. La finalul fiecarei prezentari, a avut loc o sesiune de intrebari din partea membrilor juriului si a invitatilor, in cadrul careia coordonatorul fiecarei echipe a adus eventuale clarificari legate de capacitatea de realizare si de costurile proiectului.White City Code cu aplicatia- o aplicatie pentru sistemele de operare iOS care contribuie la mentinerea sub control a cheltuielilor personale. De asemenea, ofera date despre lucrurile pe care sunt cheltuiti banii lunar, acolo unde conturile bancare si cardurile nu ajuta: la cheltuielile de tip "cash". Aplicatia fotografiaza bonul fiscal, dupa care face un sumar al cheltuielilor. Cei care au lucrat la realizarea proiectului sunt: Adrian Rosian, George Cosma, Vlad Anghene si Alexandra Tamas;, formata din 4 elevi din clasa a IX-a C, de la Liceul -"Horea, Closca si Crisan" din Alba Iulia (Bicu Diana, Csortan Nicoleta, Hada Ioan si Neamtu Claudiu); AutoHome este o aplicatie cu care se pot gestiona aparatele electronice din casa. Cu aceasta aplicatie se poate economisi energie, timp si ofera o siguranta si un confort mai bun. Cu ajutorul AutoHome se pot controla electronicele din casa chiar si de la distanta.O echipa mixta formata ad hoc compusa din doua echipe de elevi de la HCC:(Stefan Andrei, Onetiu George, Trif Adrian, clasa a X-a C) si Busful (Adam George si Marginean Tiberiu, clasa a XI-a B, Corpodean Darius, clasa a X-a A, si Mermezan Mihai, clasa a X-a B). Aceasta este o aplicatie care se concentreaza pe promovarea Cetatii Alba Carolina si prin care se pot primi suveniruri si vouchere in mod gratuit.- avand ca membri pe: Catalin Chitu si Mircea Oaida. iOLA este o aplicatie de eficientizare a comunicarii dintre tehnologiile radio precum LoraWAN, WLAN, 4G/LTE si de control al acestora.Echipa elevilor de la HCC care au dezvoltat proiectulAlba Iulia, formata din Bendea Daniel si Sebeni Dragos, clasa a XI-a C, Oprita Catalin, clasa a X-a C, si Sofrac Robert, clasa a X-a A, va fi sustinuta pe partea de mentorat de catre de profesorii lor si de catre expertii din cadrul programului Innovation Labs, in vederea dezvoltarii proiectului.SmartParking-Alba Iulia se pliaza pe nevoia de a reduce aglomeratia din parcarile orasului si incapacitatea de a gasi loc de parcare. Principiul de functionare este pe baza unui senzor de miscare la intrarea si la iesirea din zona special amenajata ca parcare, contorizand numarul de locuri disponibile si apoi transmitand aceste date printr-o aplicatie mobila sau printr-un SMS catre telefoanele utilizatorilor.Pe data de 24 mai a.c., va avea loc la Bucuresti evenimentul national Demo Day unde, in prezenta reprezentantilor mediului de afaceri, a investitorilor, a autoritatilor administratiilor locale si guvernamentale, echipele castigatoare ale hackathonului organizat in Alba Iulia isi vor putea prezenta evolutia proiectelor si vor avea sansa sa obtina finantare pentru transformarea ideilor in afaceri de succes.