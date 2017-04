Un spatiu de lucru in comun pentru start-upuri pregateste o "bibiloteca" de materiale, la Bucuresti

"Biblioteca" de materiale ar urma sa transforme un spatiu industrial de 1.000 mp intr-un loc dedicat cercetarii, expunerii si explorarii materialelor folosite de arhitecti, designeri si constructori pentru proiecte locale - se mai arata in comunicat.Centrul de lucru in comun NOD Makerspace, destinat start-upurilor, liber-profesonistilor sau artistilor independenti, spune ca MATER va expune intr-o prima etapa 3.000 de materiale, iar spatiul va fi deschis pentru toti profesionistii din industrii creative.Proiectul MATER ar urma astfel sa aduca si in Bucuresti un concept deja prezent la New York, Paris, Milano si Shanghai - centre care arhiveaza mii de materiale si sunt astfel punctul de pornire al inovatiei in design, urbanism si arhitectura."In Romania, ideea deschiderii bibliotecii de materiale a pornit de la nevoia membrilor comunitatii Nod Makerspace de a avea acces la mostre de materiale cat mai diverse. O biblioteca de materiale arhiveaza, sorteaza si prezinta mostre din cele mai noi si speciale materiale de pe piata - astfel publicul specializat din domenii precum arhitectura, design interior, de produs, moda, arte vizuale, publicitate sau constructii are acces la o baza de date utila pentru dezvoltarea de noi produse si proiecte" - arata cei de la NOD Makerspace in comunicat.Biblioteca de Materiale din Bucuresti ar urma sa devina un spatiu de inspiratie pentru creativii care pun bazele unui nou proiect dar si un spatiu de co-working, un loc de intalniri cu parteneri si clienti si un loc in care profesionistii din domeniu vor putea consulta, compara si lucra pe diverse materiale.MATER se va afla in acelasi spatiu industrial in care a fost dezvoltat si Nod Makerspace: complexul Industria Bumbacului din zona Timpuri Noi din Bucuresti, platforma industriala din perioada comunista pe care makerspace-ul vrea sa o revitalizeze si sa o transforme intr-un cluster de industrii creative.MATER este un proiect dezvoltat de asociatia NOD Makerspace ce a fost initiat prin programul Mobilizam Excelenta creat de Porsche Romania si dezvoltat impreuna cu Fundatia Comunitara Bucuresti.Parteneri: Antalis, BASF, Cork Market, Egger, Holcim Romania, Holdmann, Roca, Saint-Gobain Glass, Saint-Gobain Rigips, Saint-Gobain Isover, The Plot, Tondach, Wienerberger.NOD Makerspace sustine ca este cel mai mare spatiu colaborativ din Romania.Spatiile de co-working, care au castigat teren si in Romania, sunt solutii ieftine de lucru in comun pentru start-upuri si alte firme mici, care reusesc astfel sa-si imparta anumite costuri, cu spatiile comune, serviciile de curatenie si receptie, secretariatul, cu facilitatile de comunicare, iluminat etc.