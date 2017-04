Cum au scapat de tepe micii producatori de legume dintr-o comuna de langa Bucuresti: si-au facut cooperativa cu un mare lant de hipermarketuri

In plus, incertitudini, pierderi greu de prevazut si de estimat intr-un plan de productie.

Un alt aspect al relatiei Carrefour cu produactorii este pretul marfii. Acesta il stabilesc impreuna, saptamanal - spun cele doua parti.

O alta problema pe care si-au rezolvat-o si producatorii si Carrefour este cantitatea. Micii fermieri din Varasti nu au suprafete si capacitati mari, iar asocierea este solutia pentru a putea asigura unui mare retailer necesarul de legume, in ritmul impus de vanzari.

Patru mici producatori de legume si zarzavaturi din comuna Varasti, judetul Giurgiu, se loveau de aceeasi mare problema care ii afecteaza pe mai toti taranii care produc pentru vanzare in Romania: teparii care le "cumparau" marfa si nu le mai plateau. Unii dispareau in negura evaziunii fiscale din sectorul legume-fructe, altii intrau in insolventa - "prinde orbu', scoate-i ochii".Dupa ce au batut pe la usile mai multor hipermarketuri, cei de la Carrefour au stiut sa-si potriveasca interesul de business proproiu cu cel al micilor producatori, infiinand o cooperativa, din cate povesteste Costel Buturuga (), unul dintre fermierii fondatori.Buturuga si oficiali ai Carrefour au participat la o conferinta de presa, intr-un hotel din Bucuresti, in care au prezentat proiectul.Pe scurt, Carrefour a construit in Varasti un depozit de 300 mp, unde producatorii locali le pot depozita. De aici, legumele sunt transportate la depozitul central si apoi distribuite catre magazinele Carrefour din toata tara. De asemnea, Carrefour pune la dispozitia producatorilor ladite din plastic, pliabile si returnabile, astfel incat acestia sa nu mai fie nevoiti sa achizitioneze de fiecare data navete de carton sau lemn. Etichetele de pret de la raft vor fi inscriptionate cu zona de provenienta, astfel incat cumparatorii finali "sa devina parte activa a lantului comercial, sustinand direct, prin cumparare, Cooperativa Agricola Carrefour Varasti" - arata reprezentantii lantului de hipermarketuri, care refuza sa dezvaluie valoarea investitiei."Proiectul are un mare avantaj... La noi in agricultura si mai ales in legumicultura totul e haotic. Cultivam un hectar, vindem jumatate, nu stim ce luam, nu stim ce facem. Acum avem un plan de productie si putem sa avem si noi o baza sigura: cultivam un hectar, vindem un hectar, nu mai muncim degeaba" - a spus si producatorul Costel Buturuga."Inainte, imi vindeam marfa in angro si in piete, neavand certitudinea ca marfa va fi vanduta in totalitate si ca voi lua un pret rezonabil pe ea. Acum stiu tot planul de prodctie pe un an, nu mai am pierderi, mi se plateste la timp. Banii vin sigur, vindem cat producem. In trecut, am fost pacaliti de intermediari, nu exista legumicultor de la noi din sat care sa nu fi fost pacalit. Deci pierderile s-au redus" - a explicat un alt producator din Varaesti, Irinel Craciun.La randul lor, reprezentantii subsidiarei romanesti a companiei franceze spun ca in felul acesta au eliminat intermediarul din lantul de distributie al legumelor, interesul hipermarketului fiind sa obtina la final un pret mai redus pentru cumparator, precum si o prospetime in plus a legumelor de la raft."Cooperativa inlatura una dintre zalele lantului de distributie de pana acum: distribuitorul. Pentru cumparator asta inseamna o prospetime mai buna, un pret mai bun si garantia gustului pe care il cauta. Practic, drumul de la leguma proaspat culeasa pana la clientii nostri inseamna mai putin de o zi" - sustine Silviu Diaconu, director de achizitii al lantului de hipermarketuri."Motivul pentru care stabilim saptamanal pretul este ca ambele parti si mai ales producatorii sa fie protejati. Cand pentru ei intreaga productie este antamata de Carrefour problema pretului devine secundara. Potrivit Carrefour, mici fermieri din comuna aflata la circa 30 km de Bucuresti asigura o productie anuala de 5.000 de tone de legume: rosii, salata, ardei, dovlecei, fasole, vinete, varza, telina, ceapa, usturoi, marar, patrunjel, leustean, spanac, loboda, leurda, urzici, ridichi, ceapa verde, usturoi verde, stevie.Comuna are aproximativ 2.800 de locuitori, 300 de familii indeletnicidu-se cu legumicultura.In Europa, compania franceza lucreaza in mod curent cu cooperative infiintate de producatori, insa cea din Romania este prima pe care Carrefour o si infiintat-o ca membru cooperator."In Franta , Belgia, Spania exista astfel de cooperative. Poate fi un inceput si pentru noi si un tip de dezvoltare pentru agricultura" - a sps Jean-Baptiste Dernoncourt, directorul general al Carrefour Romania.Oficiali ai Carrefour au mai precizat ca initiativa lor nu are nicio legatura cu legea adptata de Parlament anul trecut, care obliga hipermarketurile sa expuna in orportie de 51% produse romanesti, act normativ supus in prezent unei proceduri prelimminare de infringement din partea Comisiei Europene. Oricum, legea nu se poate aplica in rezent in lipsa unor norme de aplicare care trebuia sa fie emise de Guvern.Desigur, in cele din urma timpul va arata daca filmuletul de mai sus al Carrefour este doar un clip de marketing si relatii publice care mizeaza pe discutiile nationalste despre produsele romanesti versus legumele importate de hipermarketurile straine, sau este un clip de prezentare a unei solutii de aprovizionare sustenabile economic, cu avantaje reale pentru toate partile implicate.