Fonduri Europene 2017: Cum iti faci pensiune agroturistica cu fondurile europene de 70.000 Euro sau 200.000 Euro

Beneficiarul/ solicitantul trebuie sa desfasoare o activitate agricola - cresterea animalelor, cultivarea diferitelor tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi - la momentul depunerii Cererii de Finantare. Dupa incheierea Contractului de Finantare, beneficiarul poate renunta la activitatea agricola cu conditia desfasurarii unei activitati mestesugaresti cu atelier de lucru, din care rezulta diferite articole de artizanat (pentru a respecta prevederile OANT 65/2013).

In cazul start-up-urilor, activitatea agricola poate fi dovedita de asemenea si in cazul in care actionarul majoritar absolut (care detine minimum 50%+1 din actiunile/partile sociale ale solicitantului) a desfasurat activitate agricola la momentul depunerii Cererii de Finantare;

Exploatatia agricola aferenta agropensiunii trebuie sa fie amplasata pe raza aceleiasi unitati administrativ - teritoriale (comuna) cu amplasamentul pe care se va realiza si investitia (in conformitate cu prevederile Ordinului ANT nr 65/2013, cu modificarile si completarile ulterioare);

Structurile de primire turistice cu functiuni de cazare de tipul pensiunilor agroturistice trebuie sa indeplineasca criteriile minime obligatorii prevazute in Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Turism (ANT) nr. 65/2013, cu modificarile si completarile ulterioare. Nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie sa indeplineasca criteriile minime obligatorii pentru pensiuni agroturistice clasificate la minimum o margareta;

Pensiune agroturistica este o structura de primire turistica, avand o capacitate de cazare de pana la 8 camere, functionand in locuintele cetatenilor sau in cladire independenta, care asigura in spatii special amenajate cazarea turistilor si conditiile de pregatire si servire a mesei, precum si posibilitatea participarii la activitati gospodaresti sau mestesugaresti.

In pensiunile agroturistice, turistilor li se ofera masa preparata din produse naturale, preponderent din gospodaria proprie sau de la producatori autorizati de pe plan local iar gazdele se ocupa direct de primirea turistilor si de programul acestora pe tot parcursul sejurului pe care il petrec la pensiune. La cea de-a doua transa de plata beneficiarii vor depune obligatoriu Autorizatia sanitar-veterinara.

Pe toata perioada de valabilitate a contractului, in cadrul pensiunilor agroturistice se va desfasura cel putin o activitate legata de agricultura, cresterea animalelor, cultivarea diferitelor tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi sau o activitate mestesugareasca, cu atelier de lucru, din care rezulta diferite articole de artizanat.

Schimbarea destinatiei unei locuinte in structura de primire turistica de tipul pensiune agroturistica este considerata investitie noua;

Pentru investitiile noi in structurile de primire turistica de tipul pensiune agroturistica (constructie noua / schimbarea destinatiei unei cladiri) suprafata de teren aferenta structurii de primire turistica trebuie sa fie in conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui ANT nr. 65/2013 cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea evitarii supra-aglomerarii si a fragmentarii excesive a peisajului natural;

Beneficiarul isi va lua angajamentul ca va introduce obiectivul investitional in circuitul turistic

Beneficiarul trebuie sa respecte cerintele de mediu specifice investitiilor in perimetrul ariilor naturale protejate.

Beneficiarii submasurii 6.4 vor depune in perioada de monitorizare, anual, Raportul de monitorizare, pentru proiectele care vizeaza infiintarea si dezvoltarea agropensiunilor, la compartimentele Ex-post din cadrul Centrelor Regionale pentru Finantarea Investitiilor Rurale.

Aici vor intra si Planurile de arhitectura - planurile nivelurilor, sectiunile pentru principalele obiecte de constructii si de amplasare a utilajelor pe fluxul tehnologic vor avea in vedere si Norma Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor din 16 decembrie 2008 - 1. Unitati de alimentatie publica si unitati de comercializare a alimentelor.

In ambele linii de finantare pentru afaceri non-agricole la sate - sumbasurile 6.2 si 6.4 - agropensiunile sunt incadrate in anexa 1 a proiectelor ghidurilor solicitantului, scoase in consultare publica de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale. Aceasta inseamna ca agropensiunile - Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata, pe codul CAEN 5520, pot fi finantate inclusiv pentru constructie.In submasura 6.2 a PNDR - "Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale" este prevazut un buget de 18,3 milioane de euro, pentru apelul de proiecte prin care vor fi finantate diferite afaceri non-agricole la sate.Printre alte afaceri, antrprenorii vor ptea lua 70.000 de euro pentru pensiuni agroturistice, in cadrul acestei linii de finantare pentru care lansarea ghidului solicitantului in forma finala este prevazuta pentru luna aprilie.Numai ca agropensiunile si solicitantii trebuie sa indeplineasca o serie de conditii in submasura 6.2:In submasura 6.4 a PNDR, in care afaceri non-agricole eligibile vor putea lua pana la 200.000 de euro pentru investitii, agropensiunile trebuie sa indeplinesca in plus si alte conditii:

Apelul submasurii 6.4 - "Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole", pentru care in aprilie ar urma sa se lanseze varianta finala a ghidului solicitantului, are alocat un buget de 35 milioane euro.

Conditiile minime care trebuie indeplinite de o pensiune de o margareta, conform Ordinului ANT 65/2013, sunt:





sa asigure in permanenta apa calda si rece la grupurile sanitare din cadrul structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare si alimentatie publica.

sa asigure in spatiile de cazare ocupate, in spatiile de servire si in cele comune, o temperatura minima de 21 grade C iar pentru structurile de primire turistice in care dotarea cu sistem de climatizare/aer conditionat este obligatorie, o temperatura maxima de 25 grade C;

sa asigure personal calificat. Personalul de servire din structurile de primire turistice va purta imbracaminte specifica stabilita de operatorul economic in cauza, diferentiat in functie de conditiile de desfasurare a activitatii si ecuson cuprinzand cel putin prenumele si functia, iar restul personalului va purta echipament de lucru specific activitatii;

conditiile necesare astfel incat turistii sa nu fie deranjati de zgomotele produse de instalatiile tehnice ale cladirii sau de alti factori de poluare;

spatii de cazare cu lumina naturala directa si aerisire;

sa nu amplaseze spatii de cazare la subsolul cladirilor;

sa asigure o gama diversificata de servicii suplimentare, fara plata sau cu plata separat, conform listei orientative prezentate in anexa nr 1.1.1 cel putin 5 servicii (aici intra accesul la internet, sala de gimnastica, spalatorie, tenis de masa, solar, servicii gratuite ca pastrarea obiectelor de valoare, trezirea turistilor la anumite ore, birou de obiecte pierdute etc.).

sa asigure conectarea la sistemul integrat de evidenta a turistilor, in termen de 60 zile de la implementarea si operationalizarea acestuia.

sa asigure in spatiile de cazare materiale scrise, realizate estetic si tiparite in limba romana si in cel putin o limba de circulatie internationala cuprinzand informatii utile pentru turisti cu privire la:

- instructiuni de folosire a telefonului, dupa caz;

- tarifele interne si internationale pentru convorbiri telefonice;

- lista cuprinzand serviciile suplimentare oferite si tarifele pentru cele cu plata, cu indicarea modalitatilor de solicitare a serviciului in camera;

- lista de preturi cu preparatele room-service;

- lista cuprinzand preturile produselor din minibar, dupa caz;

- instructiuni de folosire TV, instalatie aer conditionat/climatizare dupa caz;

- informatii turistice privind zona sau localitatea;

- orice alte informatii ce ar putea face agreabil sejurul turistului;





